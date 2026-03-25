O ex-artilheiro do Bayern de Munique, Luca Toni (48), voltou a atacar o ex-técnico do FCB, Louis van Gaal (74), e o criticou com palavras contundentes.
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"Um zero como pessoa": Luca Toni dá um pontapé no ex-treinador do Bayern de Munique
No programa “You’ll never talk alone” da DAZN, o campeão mundial de 2006 contou como van Gaal aparentemente queria se destacar às custas de alguns jogadores de renome: “Ele já tinha mandado o Lucio embora (que foi para o Inter, nota do editor). Ele queria me mandar embora. Ele queria tirar o Franck (Ribery, nota do editor) do time. Houve muitos problemas com o van Gaal. Mas esse é apenas um deles. Daria para fazer um programa de cinco horas sobre isso.”
A conclusão de Toni: “Acho que ele é um bom treinador. Mas, no que diz respeito às relações humanas, ele era um zero à esquerda.”
Toni deixou o Bayern após seis meses sob o comando de van Gaal e, no início de 2010, foi para a Roma, inicialmente por empréstimo. Seis meses depois, o clube de Munique permitiu que ele fosse para o FC Genoa sem custo de transferência.
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Luca Toni criticou Louis van Gaal em várias ocasiões
Não é a primeira vez que Toni faz comentários críticos sobre van Gaal. Já em 2009, ele afirmou que sua relação com o holandês estava “praticamente no fim”. Ele disse estar passando por “um desgaste de quatro longos meses repletos de privações e incompreensão com o atual treinador”. Declarações que lhe renderam uma suspensão para o jogo seguinte da Liga dos Campeões contra o Maccabi Haifa.
Mais tarde, Toni reclamou do holandês: “Ele trata os jogadores como objetos descartáveis”. Van Gaal já o teria agarrado pelo colarinho no primeiro dia na Säbener Straße, ele “gritava e gritava”. Toni continuou: “Eu simplesmente acenava com a cabeça e dizia: ‘Sim, sim, sim, sim’. Quando o treinador finalmente foi embora, pedi para Diego Contento traduzir tudo para mim. Acho que o único objetivo dele era mostrar que era ele quem mandava. E eu, mesmo me chamando Toni, tinha que seguir as regras dele.”
Em 2011, ele relembrou na Sport Bild: “O treinador queria deixar claro para nós que ele pode substituir qualquer jogador – não importa o nome dele, porque ele tem coragem. Para demonstrar isso, ele baixou as calças. Nunca tinha visto nada parecido, foi totalmente louco. Mas não vi muita coisa. Eu não estava na primeira fila.”
Van Gaal trabalhou no Bayern até abril de 2011 e foi demitido. Posteriormente, atuou, entre outras funções, duas vezes como técnico da seleção holandesa e como técnico principal do Manchester United. Desde 2023, é consultor do Ajax de Amsterdã, clube recordista de títulos da Eredivisie.
A passagem de Luca Toni pelo FC Bayern em números
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