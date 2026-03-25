"Um zero como pessoa": Luca Toni dá um pontapé no ex-treinador do Bayern de Munique

Não é a primeira vez que Toni faz comentários críticos sobre van Gaal. Já em 2009, ele afirmou que sua relação com o holandês estava “praticamente no fim”. Ele disse estar passando por “um desgaste de quatro longos meses repletos de privações e incompreensão com o atual treinador”. Declarações que lhe renderam uma suspensão para o jogo seguinte da Liga dos Campeões contra o Maccabi Haifa.

Mais tarde, Toni reclamou do holandês: “Ele trata os jogadores como objetos descartáveis”. Van Gaal já o teria agarrado pelo colarinho no primeiro dia na Säbener Straße, ele “gritava e gritava”. Toni continuou: “Eu simplesmente acenava com a cabeça e dizia: ‘Sim, sim, sim, sim’. Quando o treinador finalmente foi embora, pedi para Diego Contento traduzir tudo para mim. Acho que o único objetivo dele era mostrar que era ele quem mandava. E eu, mesmo me chamando Toni, tinha que seguir as regras dele.”

Em 2011, ele relembrou na Sport Bild: “O treinador queria deixar claro para nós que ele pode substituir qualquer jogador – não importa o nome dele, porque ele tem coragem. Para demonstrar isso, ele baixou as calças. Nunca tinha visto nada parecido, foi totalmente louco. Mas não vi muita coisa. Eu não estava na primeira fila.”

Van Gaal trabalhou no Bayern até abril de 2011 e foi demitido. Posteriormente, atuou, entre outras funções, duas vezes como técnico da seleção holandesa e como técnico principal do Manchester United. Desde 2023, é consultor do Ajax de Amsterdã, clube recordista de títulos da Eredivisie.