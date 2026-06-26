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Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Um plano para cada partida... Será que a mentalidade de Guardiola prejudicou a trajetória de Donis na seleção da Arábia Saudita?

Especiais e Opinião
Cabo Verde x Arábia Saudita
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G. Donis
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O técnico grego enfrenta o maior desafio da Copa do Mundo

A torcida saudita passou por momentos contraditórios com o grego Georgios Donis, técnico da seleção, não apenas nesta edição da Copa do Mundo, mas desde que ele assumiu o cargo.

Donis assumiu oficialmente o cargo em abril passado, sucedendo ao técnico francês Hervé Renard, menos de dois meses antes do início da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

  • Sentimentos contraditórios

    A chegada de Donis foi acompanhada por opiniões divergentes: enquanto alguns o apoiaram, sobretudo devido à sua experiência na Liga Saudita, outros se opuseram à sua nomeação, alegando que havia nomes de peso melhores do que ele.

    No entanto, todos concordaram quanto à dificuldade da tarefa do técnico grego e à necessidade de não responsabilizá-lo pelos resultados da seleção saudita na Copa do Mundo, especialmente devido ao pouco tempo disponível antes do torneio.

    Esse sentimento mudou completamente ao assistir aos jogos amistosos da seleção saudita, a começar pela partida contra o Equador, na qual o “Verde” perdeu por 1 a 2, quando surgiram sinais de mudança na equipe, especialmente no ataque.

    Os sentimentos positivos continuaram, é claro, após a goleada sobre Porto Rico por 3 a 0, bem como no empate sem gols com o Senegal.

    E com o primeiro tempo da partida contra o Uruguai na estreia da Copa do Mundo, que terminou com a vantagem de um gol a zero, todos acreditaram que esse seria o padrão constante da seleção saudita, o que gerou grande otimismo em relação ao futuro.

    Mas esse otimismo se dissipou rapidamente no segundo tempo, quando a seleção latino-americana marcou um gol e desperdiçou muitas outras chances, em meio a uma queda de rendimento injustificada da seleção saudita, que perdeu a oportunidade de conquistar sua primeira vitória na Copa do Mundo.

    E todos os sinais de otimismo desmoronaram completamente após a dura derrota por 4 a 0 para a Espanha, quando a torcida passou a duvidar da capacidade da seleção de superar o obstáculo de Cabo Verde para se classificar para a próxima fase.

    • Publicidade

  • Um plano para cada partida

    Essa variação no desempenho da seleção saudita pode ser explicada pela mudança repentina que Donis promoveu nas partidas oficiais, após um período de estabilidade nos amistosos que antecederam a Copa do Mundo.

    O técnico grego começou a Copa do Mundo adotando o esquema 4-4-2, com Mohammed Abu Al-Shamat atuando como meio-campista com tendência para a ala direita, para apoiar o lateral Saud Abdulhamid tanto na defesa quanto no ataque.

    Donis alterou esse esquema contra a Espanha, tirando Abu Al-Shamat e também Mohamed Keno do meio-campo, passando a adotar o 5-3-2 para reforçar a defesa central, o que não surtiu efeito.

    De acordo com reportagens da imprensa, Donis mudará o esquema pela terceira vez contra Cabo Verde, passando a jogar no 4-3-3, com Sultan Mandash como ponta direita, e com o retorno de Keno ao meio-campo.

  • A mente de Guardiola

    Essa mudança constante é vista por Donis como necessária para abordar cada partida da maneira mais adequada, mas a realidade tem demonstrado que isso acaba prejudicando mais do que ajudando.

    Apesar de ter jogado com cinco defensores contra a Espanha, o “Matador” conseguiu romper a defesa da Arábia Saudita com facilidade, especialmente no primeiro gol, em meio a uma falta de entrosamento entre os jogadores, que pareciam não entender o que se esperava deles.

    Isso era de se esperar, sobretudo devido ao pouco tempo que Donis esteve à frente da seleção saudita, especialmente porque ele atribuiu a alguns jogadores funções mistas entre a defesa e o ataque, sem que eles tivessem se acostumado a isso nos poucos jogos amistosos.

    Donis queria seguir os passos de Guardiola, conhecido por suas constantes mudanças na escalação, mas não escolheu a maneira adequada de fazer essas mudanças, nem o momento certo para isso. O resultado foi que ele sofreu com os pontos negativos da mudança sem aproveitar seus pontos positivos.

    Guardiola só fez isso com jogadores que ele treina há muito tempo, após treiná-los para essa mudança e essas funções combinadas por várias sessões, garantindo que eles estivessem preparados tecnicamente para isso.

    Já Donis só treinou os jogadores para jogar com cinco defensores na última sessão antes da partida contra a Espanha, sem ter testado isso em nenhum amistoso e após menos de um mês trabalhando com eles.

    Apesar do revés sofrido pelo técnico grego, ele continua firme em sua política de mudanças constantes e vai apostar em um novo esquema contra Cabo Verde, na esperança de que seus sonhos se concretizem desta vez, depois de terem sido frustrados na última ocasião.

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