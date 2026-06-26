Um plano para cada partida... Será que a mentalidade de Guardiola prejudicou a trajetória de Donis na seleção da Arábia Saudita?

A chegada de Donis foi acompanhada por opiniões divergentes: enquanto alguns o apoiaram, sobretudo devido à sua experiência na Liga Saudita, outros se opuseram à sua nomeação, alegando que havia nomes de peso melhores do que ele.

No entanto, todos concordaram quanto à dificuldade da tarefa do técnico grego e à necessidade de não responsabilizá-lo pelos resultados da seleção saudita na Copa do Mundo, especialmente devido ao pouco tempo disponível antes do torneio.

Esse sentimento mudou completamente ao assistir aos jogos amistosos da seleção saudita, a começar pela partida contra o Equador, na qual o “Verde” perdeu por 1 a 2, quando surgiram sinais de mudança na equipe, especialmente no ataque.

Os sentimentos positivos continuaram, é claro, após a goleada sobre Porto Rico por 3 a 0, bem como no empate sem gols com o Senegal.

E com o primeiro tempo da partida contra o Uruguai na estreia da Copa do Mundo, que terminou com a vantagem de um gol a zero, todos acreditaram que esse seria o padrão constante da seleção saudita, o que gerou grande otimismo em relação ao futuro.

Mas esse otimismo se dissipou rapidamente no segundo tempo, quando a seleção latino-americana marcou um gol e desperdiçou muitas outras chances, em meio a uma queda de rendimento injustificada da seleção saudita, que perdeu a oportunidade de conquistar sua primeira vitória na Copa do Mundo.

E todos os sinais de otimismo desmoronaram completamente após a dura derrota por 4 a 0 para a Espanha, quando a torcida passou a duvidar da capacidade da seleção de superar o obstáculo de Cabo Verde para se classificar para a próxima fase.