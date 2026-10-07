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Ahmed Mansy
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Um passo rumo à Ásia: como a seleção da Arábia Saudita pode se beneficiar da conquista da Copa do Golfo 27?

Especiais e Opinião
Arábia Saudita
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G. Donis
Arábia Saudita
Grécia

A Arábia Saudita conquistará o título asiático?

A conquista da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27" representou um feito histórico para a seleção da Arábia Saudita, especialmente diante de sua situação atual e da ausência de títulos ao longo de 23 anos completos.

A seleção da Arábia Saudita sagrou-se campeã da Copa do Golfo Árabe, na última terça-feira, após vencer a seleção dos Emirados Árabes Unidos por 2 a 0, na partida final do torneio do Golfo, disputada no estádio Al-Inmaa, em Jidá.

  • A promessa Ásia

    É verdade que a seleção da Arábia Saudita voltou ao pódio após 23 anos de ausência, mas não deve se contentar com isso, especialmente porque o torneio do Golfo não é, por si só, uma competição oficial.

    O grande sonho deve ser conquistar a Copa da Ásia, especialmente porque é a Arábia Saudita quem vai sediar a próxima edição do torneio, durante os meses de janeiro e fevereiro.

    A seleção saudita está sem conquistar esse título há 30 anos, mais precisamente desde que o venceu pela terceira e última vez em 1996, após vencer os Emirados Árabes Unidos na partida final nos pênaltis.

    Desde então, a seleção saudita chegou à final duas vezes, perdendo ambas: para o Japão em 2000 e, depois, para o Iraque em 2007.

    Caso a Arábia Saudita acabe com esse jejum, será a maior campeã do torneio asiático, com 4 títulos, empatada com a seleção do Japão, que atualmente lidera isoladamente esse topo.

  • Chega de pressão

    Mas como a seleção saudita pode conseguir isso? A resposta para essa pergunta está apenas com o grego Georgios Donis, treinador da seleção saudita, pois é ele quem deve encontrar o caminho tanto no aspecto técnico quanto no moral.

    O lado mais importante é o moral, pois a conquista da Copa do Golfo Árabe tirou uma grande pressão dos ombros do treinador e dos jogadores da seleção saudita, algo que Donis deve aproveitar.

    É verdade que a Copa do Golfo Árabe é um torneio amistoso, mas ela encerrou o jejum total de títulos da seleção saudita.

    Esse jejum pressionou os jogadores da Arábia Saudita ao longo de 23 anos, a ponto de a equipe ter perdido 5 finais consecutivas desde a última conquista em 2003, sendo 4 delas finais da própria Copa do Golfo Árabe.

    Não há dúvida de que a torcida saudita agora deseja que sua seleção seja campeã do Golfo e da Ásia ao mesmo tempo, mas irá pedir isso de forma mais tranquila diante dessa grande conquista, o que vai amenizar a intensidade das pressões.

  • Sem desfalques importantes

    A outra vantagem que Donis obteve na Copa do Golfo Árabe consiste em encontrar uma enorme quantidade de alternativas capazes de suprir as ausências, o que aconteceu no próprio torneio do Golfo.

    A seleção da Arábia Saudita perdeu ao longo do torneio vários elementos importantes, como o goleiro Nawaf Al-Aqidi, o zagueiro Hassan Kadesh, o lateral-esquerdo Zakaria Hawsawi e o meio-campista Alaa Al-Haji.

    Além disso, a Arábia Saudita sofreu com a ausência de alguns jogadores por uma ou duas partidas, como o zagueiro Hassan Tambakti e o ponta Mohammed Al-Qahtani, mas sempre conseguia encontrar alternativas.

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  • Alternativas em grande quantidade

    E com o brilho de um jovem jogador como Humam Al-Hamami, melhor jogador do torneio, Donis encontrou enfim o atleta capaz de substituir o capitão Salem Al-Dawsari, seja como titular ou como sua reserva.

    Na outra ponta, Donis conta com Sultan Mandash e Saleh Abu Al-Shamat, além da capacidade de seu irmão Mohammed de atuar nessa posição quando necessário.

    No ataque, a Arábia Saudita possui Firas Al-Buraikan, artilheiro da Copa do Golfo 27, Abdullah Al-Hamdan, artilheiro da Copa do Golfo 26, e Abdullah Al-Salem, todos tendo marcado no torneio.

    Na defesa, a seleção saudita passou a contar com 4 jogadores que têm a capacidade de atuar lado a lado, sendo eles Hassan Tambakti, Abdulelah Al-Amri, Hassan Kadesh e Jahfal Dhikri.

    Além disso, há Nawaf Boushal, Mohammed Abu Al-Shamat e Mohammed Mahzari na posição de lateral-direito, Mutaib Al-Harbi e Zakariya Hawsawi do outro lado e, atrás deles, Mohammed Al-Owais ao lado de Nawaf Al-Aqidi.

    Essa enorme diversidade dá a Donis a oportunidade de impor seu estilo e utilizar os jogadores que possui com tranquilidade, sem que a ausência de algum deles afete a equipe a ponto de gerar carência, o que será proveitoso para a Arábia Saudita no torneio asiático.