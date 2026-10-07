E com o brilho de um jovem jogador como Humam Al-Hamami, melhor jogador do torneio, Donis encontrou enfim o atleta capaz de substituir o capitão Salem Al-Dawsari, seja como titular ou como sua reserva.
Na outra ponta, Donis conta com Sultan Mandash e Saleh Abu Al-Shamat, além da capacidade de seu irmão Mohammed de atuar nessa posição quando necessário.
No ataque, a Arábia Saudita possui Firas Al-Buraikan, artilheiro da Copa do Golfo 27, Abdullah Al-Hamdan, artilheiro da Copa do Golfo 26, e Abdullah Al-Salem, todos tendo marcado no torneio.
Na defesa, a seleção saudita passou a contar com 4 jogadores que têm a capacidade de atuar lado a lado, sendo eles Hassan Tambakti, Abdulelah Al-Amri, Hassan Kadesh e Jahfal Dhikri.
Além disso, há Nawaf Boushal, Mohammed Abu Al-Shamat e Mohammed Mahzari na posição de lateral-direito, Mutaib Al-Harbi e Zakariya Hawsawi do outro lado e, atrás deles, Mohammed Al-Owais ao lado de Nawaf Al-Aqidi.
Essa enorme diversidade dá a Donis a oportunidade de impor seu estilo e utilizar os jogadores que possui com tranquilidade, sem que a ausência de algum deles afete a equipe a ponto de gerar carência, o que será proveitoso para a Arábia Saudita no torneio asiático.