É verdade que a seleção da Arábia Saudita voltou ao pódio após 23 anos de ausência, mas não deve se contentar com isso, especialmente porque o torneio do Golfo não é, por si só, uma competição oficial.

O grande sonho deve ser conquistar a Copa da Ásia, especialmente porque é a Arábia Saudita quem vai sediar a próxima edição do torneio, durante os meses de janeiro e fevereiro.

A seleção saudita está sem conquistar esse título há 30 anos, mais precisamente desde que o venceu pela terceira e última vez em 1996, após vencer os Emirados Árabes Unidos na partida final nos pênaltis.

Desde então, a seleção saudita chegou à final duas vezes, perdendo ambas: para o Japão em 2000 e, depois, para o Iraque em 2007.

Caso a Arábia Saudita acabe com esse jejum, será a maior campeã do torneio asiático, com 4 títulos, empatada com a seleção do Japão, que atualmente lidera isoladamente esse topo.