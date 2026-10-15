A ilusão, depois a decepção. Mas sem drama. Para Cesc Fabregas, a derrota de ontem diante do Feyenoord, em Roterdã, deve ser vista como uma etapa no processo de crescimento do Como. "É a nossa primeira vez na Europa e seguimos aprendendo", afirmou o técnico espanhol, que, após a partida, assumiu a responsabilidade pelo resultado e por algumas decisões tomadas durante os 90 minutos. A derrota em solo holandês, de todo modo, confirma a queda de rendimento do Como, que soma uma derrota e um empate nos últimos dois jogos pela Série A, e, sobretudo, de sua principal estrela: Nico Paz. Ele começou como falso nove para suprir as ausências de Moise Kean, lesionado, e de Tasos Douvikas, que saiu do banco no segundo tempo e marcou no fim.
Um mergulho na crise de Nico Paz: assim, ele não é um diferencial para o Como
NICO PAZ DISCRETO
Se o argentino rende, todo o time se beneficia. Caso contrário, a construção das jogadas fica muito mais travada e truncada. Durante a partida, diante das dificuldades dos companheiros na troca de passes, Paz recuou com frequência para ajudar na construção das jogadas, deixando Martin Baturina como principal referência ofensiva. Com isso, porém, afastou-se do gol e perdeu eficácia na intermediária ofensiva. Teve apenas uma finalização perigosa (bem defendida pelo goleiro Tjark Ernst) e perdeu a bola 13 vezes. Números negativos que se somam aos registrados por Nico Paz no campeonato. Nascido em 2004, ele marcou apenas uma vez nos seis jogos disputados até aqui: em 4 de setembro, contra o Genoa. Desde então, não voltou a marcar e deu apenas uma assistência na partida seguinte, vencida contra o Parma.
Em dificuldades no Como, brilha pela Argentina
Um desempenho decepcionante, especialmente em comparação com o de Nico Paz no mesmo período de 2025 (3 gols e o mesmo número de assistências). O ex-Real Madrid certamente sente o desgaste da Copa do Mundo e o fato de só ter se reintegrado ao elenco do Como em meados de agosto, perdendo assim grande parte da pré-temporada. Também é verdade, porém, que Nico, no início de outubro, nos três jogos que disputou com a camisa da seleção, brilhou ao marcar contra a Bolívia, Burkina Faso e o Benin, na partida de despedida de Lionel Messi da seleção argentina. Atuações que levaram muitos, em seu país, a apontá-lo até mesmo como o próximo herdeiro do jogador de 39 anos, oito vezes vencedor da Bola de Ouro.
INVESTIMENTO DE 60 MILHÕES
O Como, por sua vez, tem plena confiança no jogador, como mostram os 60 milhões gastos no verão para contratá-lo em definitivo junto ao Real. Em entrevista coletiva, Fabregas o defendeu ("há esse momento de altos e baixos, mas não estou preocupado"). Na temporada anterior, porém, não hesitou em deixá-lo fora da equipe titular quando considerou necessário, para estimulá-lo e motivá-lo ainda mais. No domingo, o Como joga fora de casa em Florença, contra um adversário que traz boas lembranças a Paz. No Franchi, em 21 de setembro de 2025, ele foi impossível de marcar e decisivo para a vitória do Como. Fabregas espera vê-lo novamente naquela versão. Aquela que atua de maneira letal entre as linhas, com liberdade para se movimentar em apoio ao centroavante.
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