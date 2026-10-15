A ilusão, depois a decepção. Mas sem drama. Para Cesc Fabregas, a derrota de ontem diante do Feyenoord, em Roterdã, deve ser vista como uma etapa no processo de crescimento do Como. "É a nossa primeira vez na Europa e seguimos aprendendo", afirmou o técnico espanhol, que, após a partida, assumiu a responsabilidade pelo resultado e por algumas decisões tomadas durante os 90 minutos. A derrota em solo holandês, de todo modo, confirma a queda de rendimento do Como, que soma uma derrota e um empate nos últimos dois jogos pela Série A, e, sobretudo, de sua principal estrela: Nico Paz. Ele começou como falso nove para suprir as ausências de Moise Kean, lesionado, e de Tasos Douvikas, que saiu do banco no segundo tempo e marcou no fim.