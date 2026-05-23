Ela escreve que tanto o Borussia Dortmund quanto o atacante buscavam uma separação neste verão, apesar de o contrato dele vigorar até 2028. Estariam trabalhando para que Duranville deixe o clube, já que ele “quase não tem mais papel” nos planos do vice-campeão alemão.
Traduzido por
Um final decepcionante devido a um mal-entendido? Parece que uma grande promessa já está prestes a deixar o BVB novamente
Embora a reportagem mencione que há interesse da França pelo ponta, não são citados nomes de clubes nesse contexto.
Duranville chegou ao Dortmund no início de 2023, aos 16 anos, vindo do RSC Anderlecht, clube de ponta da Bélgica, por 8,5 milhões de euros. Na época, ele era considerado um grande talento e uma grande promessa para o futuro. Entre outros motivos, porque seu companheiro de equipe na época, Vincent Kompany, o havia elogiado como um potencial vencedor da Bola de Ouro.
- Getty Images
O técnico do BVB, Niko Kovac, deu uma bronca em Julien Duranville
Em Dortmund, porém, Duranville não correspondeu às altas expectativas. Em parte porque os constantes problemas com lesões tiraram o ritmo do habilidoso jogador. Várias lesões musculares fizeram com que ele perdesse mais de 40 partidas com a camisa do BVB.
A isso se somaram também dúvidas quanto à atitude de Duranville. Seu empenho, linguagem corporal e postura teriam “decepcionado repetidamente” os dirigentes do Borussia, segundo relatos. Em dezembro, o técnico Niko Kovac criticou publicamente Duranville. “Estamos no BVB e no BVB temos jogadores realmente bons. Ele também é, mas os outros são melhores.”
Uma tentativa de dar um novo impulso à carreira do jovem talento, após duas participações modestas na primeira metade da temporada na equipe reserva do Dortmund, também fracassou recentemente. Duranville passou a segunda metade da temporada passada no FC Basel, da primeira divisão suíça. Lá, ele chegou a disputar 17 partidas oficiais, mas não conseguiu muitos resultados concretos, com apenas dois gols e uma assistência.
Estatísticas de Julien Duranville no BVB
Partidas Partidas com duração de 90 minutos Gols Assistências Cartões amarelos Profissionais 27 0 1 1 3 Reserva 4 0 0 2 1