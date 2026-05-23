Um final decepcionante devido a um mal-entendido? Parece que uma grande promessa já está prestes a deixar o BVB novamente

Em Dortmund, porém, Duranville não correspondeu às altas expectativas. Em parte porque os constantes problemas com lesões tiraram o ritmo do habilidoso jogador. Várias lesões musculares fizeram com que ele perdesse mais de 40 partidas com a camisa do BVB.

A isso se somaram também dúvidas quanto à atitude de Duranville. Seu empenho, linguagem corporal e postura teriam “decepcionado repetidamente” os dirigentes do Borussia, segundo relatos. Em dezembro, o técnico Niko Kovac criticou publicamente Duranville. “Estamos no BVB e no BVB temos jogadores realmente bons. Ele também é, mas os outros são melhores.”

Uma tentativa de dar um novo impulso à carreira do jovem talento, após duas participações modestas na primeira metade da temporada na equipe reserva do Dortmund, também fracassou recentemente. Duranville passou a segunda metade da temporada passada no FC Basel, da primeira divisão suíça. Lá, ele chegou a disputar 17 partidas oficiais, mas não conseguiu muitos resultados concretos, com apenas dois gols e uma assistência.