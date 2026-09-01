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Antonio Ruediger Germany 09072025(C)Getty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

'Um capítulo extremamente especial' - o defensor do Real Madrid Antonio Rüdiger se aposenta oficialmente do futebol internacional com a Alemanha

A. Ruediger
Real Madrid
Alemanha
Copa do Mundo

O zagueiro do Real Madrid Antonio Rüdiger anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol internacional, encerrando uma carreira de 12 anos na seleção alemã. Rüdiger somou 86 partidas pela Alemanha e optou por dar espaço à geração mais jovem, confirmando que agora concentrará seus esforços inteiramente em sua carreira por clubes na Espanha.

  • Concluindo uma trajetória de 12 anos na seleção

    Rüdiger confirmou publicamente sua decisão de se aposentar do futebol internacional. O defensor estreou pela Alemanha em 2014 e passou a somar 86 partidas, com três gols marcados ao longo de um período de 12 anos.

    Durante sua carreira internacional, Rüdiger representou a Alemanha em seis grandes torneios e conquistou a Copa das Confederações de 2017. O zagueiro entendeu que era o momento certo para encerrar sua trajetória na seleção, permitindo que talentos em ascensão dessem um passo à frente. Rüdiger divulgou um comunicado abrangente detalhando sua passagem memorável e expressando gratidão àqueles que moldaram sua jornada internacional ao longo da última década.


    • Publicidade

  • Falando em um capítulo especial

    Em seu comunicado oficial, Rüdiger falou do orgulho de representar a Alemanha. "Depois de refletir um pouco, chegou a hora de encerrar minha carreira na seleção e dar lugar à geração mais jovem.

    Quando vesti a camisa da DFB pela primeira vez, em 2014, eu não poderia imaginar nem nos meus sonhos mais loucos que isso acabaria resultando em 86 partidas pela seleção", declarou Rüdiger.

    "Embora o grande título tenha nos escapado nos últimos torneios e tenhamos sofrido algumas derrotas dolorosas, este período foi um capítulo extremamente especial para mim, que vai me marcar para sempre."

  • Gratidão aos companheiros de equipe e aos técnicos

    Rüdiger fez questão de reconhecer o enorme apoio que recebeu durante todo o seu período na Alemanha. "Um enorme obrigado vai para meus companheiros de equipe: por cada dividida que travamos juntos e pelo companheirismo no vestiário e nas acomodações, e acima de tudo pelas amizades que vão durar muito além do futebol", acrescentou Rüdiger.

    Ele também elogiou: "Toda a comissão técnica e equipe de apoio: obrigado por seus anos de confiança e pelo trabalho que vocês fizeram nos bastidores. Um agradecimento especial vai para Jogi Löw, Hansi Flick e Julian Nagelsmann, que me acompanharam e influenciaram na minha trajetória com a DFB, e também para meu mentor na seleção de base, Horst Hrubesch. E, claro, para vocês, torcedores: obrigado pelo apoio, especialmente pela atmosfera única na nossa Eurocopa em casa de 2024."

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  • Antonio Ruediger Real Madrid 01042026(C)Getty Images

    Qual é o próximo passo de Rüdiger?

    Após sua aposentadoria da seleção, Rüdiger passará agora a dedicar toda a sua energia à carreira no clube. "Um novo capítulo começa para mim agora, no qual vou me concentrar totalmente no meu clube. Obrigado pela jornada juntos. De vocês, Toni", concluiu.

    O Real Madrid tem um calendário exigente pela frente, e deixar a seleção permitirá a Rüdiger administrar sua condição física e seguir como peça-chave da defesa.

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