Rüdiger confirmou publicamente sua decisão de se aposentar do futebol internacional. O defensor estreou pela Alemanha em 2014 e passou a somar 86 partidas, com três gols marcados ao longo de um período de 12 anos.

Durante sua carreira internacional, Rüdiger representou a Alemanha em seis grandes torneios e conquistou a Copa das Confederações de 2017. O zagueiro entendeu que era o momento certo para encerrar sua trajetória na seleção, permitindo que talentos em ascensão dessem um passo à frente. Rüdiger divulgou um comunicado abrangente detalhando sua passagem memorável e expressando gratidão àqueles que moldaram sua jornada internacional ao longo da última década.



