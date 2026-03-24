Um ano de pesadelo em um momento fatal! O sonho do jovem talento do BVB desmorona de forma brutal

Puramente em teoria, Ricken e companhia nem precisariam procurar muito longe. Os dados do próprio elenco mostram, de fato, que tanto Cole Campbell quanto Julien Duranville têm contrato com o BVB até 2028.

Os dois jovens, atualmente emprestados, são velozes e bons no drible. Eles se encaixam no perfil procurado. Mas Ricken não pensou neles. No caso de Duranville, isso seria uma pena, já que o belga de 19 anos tem, afinal, um talento enorme. Assim como Campbell, ele só se juntou a um novo clube no inverno e, no FC Basel, já soma onze partidas.

No caso de Campbell, de 20 anos e sob contrato com o TSG 1899 Hoffenheim até o final da temporada, a situação é completamente diferente. O americano acumulou até agora apenas 323 minutos de jogo em toda a temporada, distribuídos por sete partidas na Bundesliga, na 3. Liga e na Regionalliga West.