Arshavin sustentou que o brilho duradouro do veterano em duas frentes diferentes justifica plenamente o prêmio máximo do futebol, apesar de a Argentina acabar sendo derrotada pela campeã Espanha.

Explicando o raciocínio por trás de sua escolha, o ex-jogador de 45 anos acrescentou: "Infelizmente, ele não conseguiu levar o time até o título, mas, de qualquer forma, jogou de forma brilhante tanto pela seleção quanto pelo Inter Miami. Afinal, também levou o clube ao seu primeiro título de liga. Seria uma nota final apropriada, já que não há um candidato óbvio."