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Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

'Um acorde final apropriado' - Ex-astro do Arsenal Andrey Arshavin apoia Lionel Messi para vencer a Bola de Ouro

A. Arshavin
L. Messi
Argentina
Amistosos
Inter Miami CF
DC United
Major League Soccer
Arsenal
Premier League

O ex-meia do Arsenal Andrey Arshavin acredita que Lionel Messi merece conquistar a Bola de Ouro de 2026 após suas atuações heroicas por clube e seleção. O ícone russo considera que entregar ao talismã do Inter Miami mais uma Bola de Ouro seria um desfecho poético para sua carreira no mais alto nível, citando sua campanha decisiva até a final da Copa do Mundo.

  • Meia russo endossa maestro argentino

    O ex-meia-atacante do Arsenal Arshavin declarou abertamente apoio a Messi para conquistar a Bola de Ouro de 2026. O atacante de 39 anos recebeu sua 17ª indicação na carreira, ampliando o recorde, depois de levar a Argentina à final da Copa do Mundo de 2026 com uma marca de oito gols. Em nível de clube, o capitão talismânico também conduziu o Miami ao seu primeiro título da Major League Soccer e ao triunfo na Campeones Cup, registrando impressionantes 21 gols e 11 assistências no caminho.

  • Messi ArgentinaGetty Images

    "Eu daria para Messi"

    Avaliando o que considera ser uma disputa totalmente em aberto, sem qualquer favorito claro, Arshavin deu um veredito inequívoco sobre quem deveria ficar com o principal prêmio individual do futebol. Em entrevista ao Sports.ru, o ex-capitão da Rússia afirmou: "Parece-me que não há um favorito absoluto para a Bola de Ouro este ano. Mas eu daria a Messi. Ele fez uma grande Copa do Mundo, carregando a Argentina quase sozinho."

  • Veterano justifica homenagem poética à carreira

    Arshavin sustentou que o brilho duradouro do veterano em duas frentes diferentes justifica plenamente o prêmio máximo do futebol, apesar de a Argentina acabar sendo derrotada pela campeã Espanha.

    Explicando o raciocínio por trás de sua escolha, o ex-jogador de 45 anos acrescentou: "Infelizmente, ele não conseguiu levar o time até o título, mas, de qualquer forma, jogou de forma brilhante tanto pela seleção quanto pelo Inter Miami. Afinal, também levou o clube ao seu primeiro título de liga. Seria uma nota final apropriada, já que não há um candidato óbvio."

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  • Ballon d'Or trophygetty

    Cerimônia histórica em Londres aguarda o vencedor

    A prestigiosa Bola de Ouro será entregue em uma gala repleta de estrelas no London Palladium Theatre na segunda-feira, 26 de outubro. A cerimônia marca uma mudança histórica em relação à tradição, ao acontecer fora de Paris pela primeira vez em homenagem ao 70º aniversário do prêmio. Messi enfrenta forte concorrência para conquistar a coroa, integrando a lista de 30 nomes ao lado da próxima geração de candidatos do futebol, como Kylian Mbappe, Erling Haaland e Jude Bellingham.