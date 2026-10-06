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'Um acorde final apropriado' - Ex-astro do Arsenal Andrey Arshavin apoia Lionel Messi para vencer a Bola de Ouro
Meia russo endossa maestro argentino
O ex-meia-atacante do Arsenal Arshavin declarou abertamente apoio a Messi para conquistar a Bola de Ouro de 2026. O atacante de 39 anos recebeu sua 17ª indicação na carreira, ampliando o recorde, depois de levar a Argentina à final da Copa do Mundo de 2026 com uma marca de oito gols. Em nível de clube, o capitão talismânico também conduziu o Miami ao seu primeiro título da Major League Soccer e ao triunfo na Campeones Cup, registrando impressionantes 21 gols e 11 assistências no caminho.
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"Eu daria para Messi"
Avaliando o que considera ser uma disputa totalmente em aberto, sem qualquer favorito claro, Arshavin deu um veredito inequívoco sobre quem deveria ficar com o principal prêmio individual do futebol. Em entrevista ao Sports.ru, o ex-capitão da Rússia afirmou: "Parece-me que não há um favorito absoluto para a Bola de Ouro este ano. Mas eu daria a Messi. Ele fez uma grande Copa do Mundo, carregando a Argentina quase sozinho."
Veterano justifica homenagem poética à carreira
Arshavin sustentou que o brilho duradouro do veterano em duas frentes diferentes justifica plenamente o prêmio máximo do futebol, apesar de a Argentina acabar sendo derrotada pela campeã Espanha.
Explicando o raciocínio por trás de sua escolha, o ex-jogador de 45 anos acrescentou: "Infelizmente, ele não conseguiu levar o time até o título, mas, de qualquer forma, jogou de forma brilhante tanto pela seleção quanto pelo Inter Miami. Afinal, também levou o clube ao seu primeiro título de liga. Seria uma nota final apropriada, já que não há um candidato óbvio."
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Cerimônia histórica em Londres aguarda o vencedor
A prestigiosa Bola de Ouro será entregue em uma gala repleta de estrelas no London Palladium Theatre na segunda-feira, 26 de outubro. A cerimônia marca uma mudança histórica em relação à tradição, ao acontecer fora de Paris pela primeira vez em homenagem ao 70º aniversário do prêmio. Messi enfrenta forte concorrência para conquistar a coroa, integrando a lista de 30 nomes ao lado da próxima geração de candidatos do futebol, como Kylian Mbappe, Erling Haaland e Jude Bellingham.
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