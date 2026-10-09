AFP
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Uefa pune Sérvia com proibição de público no estádio e multas pesadas após abuso racista vindo da torcida
Sérvia é punida pela Uefa
A Sérvia disputará sua próxima partida em casa com portões fechados depois que a Uefa impôs sanções severas à federação nacional de futebol. A punição vem na sequência de uma série de incidentes preocupantes envolvendo seus torcedores durante a rodada mais recente de partidas internacionais.
Os torcedores sérvios foram considerados culpados por comportamento racista e discriminatório durante duas partidas da Liga das Nações em setembro. Esses incidentes ocorreram contra a Grécia em 24 de setembro e a Holanda três dias depois.
Como consequência direta, a entidade confirmou na sexta-feira que nenhum torcedor mandante poderá comparecer ao próximo confronto. A Sérvia está programada para receber a Alemanha em 13 de novembro em um estádio vazio.
- Getty Images Sport
Detalhando as multas pesadas
O Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa aplicou um rigoroso pacote de punições financeiras à federação sérvia. Uma pesada multa de €50.000 foi aplicada especificamente pelas ações racistas e discriminatórias da torcida nas duas partidas de setembro.
No entanto, o prejuízo financeiro não para por aí. O país dos Bálcãs também foi obrigado a pagar mais €22.500 por transmitir mensagens consideradas inadequadas para um evento esportivo.
Além disso, uma multa de €15.000 foi imposta após uma invasão de campo, juntamente com uma penalidade de €2.000 pelo acionamento de artefatos pirotécnicos. A Sérvia acabou perdendo as duas partidas em questão pelo placar de 2 a 1.
Mais punições pelo confronto de outubro
As medidas disciplinares se estendem a um caso separado envolvendo a Sérvia contra a Holanda em 4 de outubro. Apesar de outra derrota por 2 a 1 em campo, o comportamento dos torcedores nas arquibancadas mais uma vez chamou a atenção das autoridades.
A Uefa multou a federação em mais € 20.000 por novos atos racistas e discriminatórios durante esta partida. Além da punição financeira, foi imposta a proibição de vender ingressos para torcedores visitantes em uma próxima partida fora de casa, embora essa sanção específica tenha sido suspensa por um período probatório de dois anos.
Uma penalidade adicional de € 20.000 também foi acrescentada à crescente lista de sanções. Mais uma vez, ela foi aplicada por transmitir uma mensagem considerada totalmente inadequada para um evento esportivo.
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Dificuldades dentro e fora de campo
As controvérsias fora de campo agravam o que já tem sido uma campanha desastrosa da seleção da Sérvia na Liga das Nações. O técnico Veljko Paunovic se vê sob enorme pressão, já que os resultados positivos seguem escapando de sua equipe em dificuldade.
Após quatro derrotas consecutivas, a Sérvia ocupa atualmente a lanterna do Grupo A2 da Liga das Nações. Suas esperanças de evitar o rebaixamento em sua divisão da competição estão desaparecendo rapidamente.
Agora, a equipe precisa se preparar para enfrentar a Alemanha em 13 de novembro sem o apoio de sua torcida em casa. Resta saber como o time vai responder às arquibancadas vazias e à sombra persistente dessas severas punições da UEFA.
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