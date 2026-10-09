A Sérvia disputará sua próxima partida em casa com portões fechados depois que a Uefa impôs sanções severas à federação nacional de futebol. A punição vem na sequência de uma série de incidentes preocupantes envolvendo seus torcedores durante a rodada mais recente de partidas internacionais.

Os torcedores sérvios foram considerados culpados por comportamento racista e discriminatório durante duas partidas da Liga das Nações em setembro. Esses incidentes ocorreram contra a Grécia em 24 de setembro e a Holanda três dias depois.

Como consequência direta, a entidade confirmou na sexta-feira que nenhum torcedor mandante poderá comparecer ao próximo confronto. A Sérvia está programada para receber a Alemanha em 13 de novembro em um estádio vazio.