Um porta-voz da Uefa confirmou a nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina após uma análise dos relatórios oficiais da partida que detalhavam a acusação referente ao intervalo. O inspetor vai determinar se houve má conduta de jogador(es) durante o confronto de 4 de outubro.

"Após uma análise dos relatórios oficiais, que continham uma acusação de um incidente no túnel ou nas suas imediações no intervalo, um Inspetor de Ética e Disciplina da Uefa foi nomeado para conduzir a investigação disciplinar apropriada sobre possíveis má condutas de jogador(es) por ocasião da partida da fase de liga da Liga das Nações da Uefa 2027 entre República da Irlanda e Israel, disputada em 4 de outubro de 2026 em Backa Topola, Sérvia", disse um porta-voz da Uefa.

A IFA rejeitou rapidamente as acusações, negando que qualquer integrante de sua delegação tenha agido de maneira antiética. "Ninguém cuspiu em direção ao técnico", afirmou um porta-voz da Federação de Israel, em declaração reproduzida pelo The Athletic. "Insistimos durante essas duas partidas em ser esportivos como sempre, independentemente de qual provocação o lado irlandês tenha decidido fazer."

O atrito fora de campo se estendeu além do gramado, já que o acesso da imprensa foi restringido após tensas trocas antes da partida. A Uefa posteriormente proibiu dois jornalistas de participarem da entrevista coletiva pós-jogo de domingo, depois que uma entrevista anterior com o técnico da Irlanda, Heimir Hallgrimsson, terminou abruptamente.