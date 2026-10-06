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Uefa abre investigação disciplinar sobre suposto incidente de cuspida durante confronto entre Irlanda e Israel
UEFA abre investigação sobre confronto da Liga das Nações
A Uefa abriu uma investigação formal sobre um suposto incidente de cusparada durante o empate por 1 a 1 da República da Irlanda com Israel pela Liga das Nações. A entidade confirmou na segunda-feira que um inspetor disciplinar vai analisar os relatórios oficiais da partida disputada com portões fechados em Backa Topola, na Sérvia.
Surgiram relatos alegando que jogadores de Israel cuspiram em direção a um integrante da comissão técnica da Irlanda no túnel ou nas proximidades dele no intervalo de domingo. A Uefa confirmou que o inspetor vai avaliar possível má conduta cometida durante a partida. O incidente é o episódio mais recente de tensão entre as duas nações após semanas de aumento da tensão política e esportiva. Com os procedimentos disciplinares agora em andamento, as duas associações nacionais aguardam as conclusões da entidade que comanda o futebol europeu.
- Getty Images Sport
Respostas contrastantes e tensão crescente
Um porta-voz da Uefa confirmou a nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina após uma análise dos relatórios oficiais da partida que detalhavam a acusação referente ao intervalo. O inspetor vai determinar se houve má conduta de jogador(es) durante o confronto de 4 de outubro.
"Após uma análise dos relatórios oficiais, que continham uma acusação de um incidente no túnel ou nas suas imediações no intervalo, um Inspetor de Ética e Disciplina da Uefa foi nomeado para conduzir a investigação disciplinar apropriada sobre possíveis má condutas de jogador(es) por ocasião da partida da fase de liga da Liga das Nações da Uefa 2027 entre República da Irlanda e Israel, disputada em 4 de outubro de 2026 em Backa Topola, Sérvia", disse um porta-voz da Uefa.
A IFA rejeitou rapidamente as acusações, negando que qualquer integrante de sua delegação tenha agido de maneira antiética. "Ninguém cuspiu em direção ao técnico", afirmou um porta-voz da Federação de Israel, em declaração reproduzida pelo The Athletic. "Insistimos durante essas duas partidas em ser esportivos como sempre, independentemente de qual provocação o lado irlandês tenha decidido fazer."
O atrito fora de campo se estendeu além do gramado, já que o acesso da imprensa foi restringido após tensas trocas antes da partida. A Uefa posteriormente proibiu dois jornalistas de participarem da entrevista coletiva pós-jogo de domingo, depois que uma entrevista anterior com o técnico da Irlanda, Heimir Hallgrimsson, terminou abruptamente.
Um histórico de controvérsia entre os lados
As tensões vinham aumentando muito antes da partida de domingo na Sérvia. Antes do primeiro encontro entre as equipes, em 27 de setembro, o goleiro da República da Irlanda Gavin Bazunu se retirou da convocação em oposição às "atrocidades na região".
Apesar da saída de Bazunu, a República da Irlanda venceu aquele confronto inicial por 3 a 0 depois que uma "maioria significativa" do elenco votou por cumprir a partida. Antes desse jogo, Hallgrimsson afirmou que seu time estaria "jogando contra o genocídio".
A IFA respondeu duramente, afirmando que não estava "jogando com ignorância, hipocrisia e estupidez", mas "jogando contra o treinador que as incorpora".
- AFP
Implicações futuras e medidas disciplinares
O Inspetor de Ética e Disciplina reunirá provas e analisará relatórios oficiais para decidir se sanções são necessárias. O processo pode resultar em acusações disciplinares formais para qualquer indivíduo considerado culpado de conduta imprópria na área do túnel.
É improvável que a tensão política em torno de futuros confrontos se dissipe rapidamente. O diretor-executivo da Football Association of Ireland, David Courell, revelou que um pedido formal para evitar que as duas nações fossem sorteadas juntas em competições futuras já havia sido rejeitado pela UEFA. As duas associações agora aguardam a decisão da UEFA enquanto a investigação formal avança.
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