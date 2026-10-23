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Trunfo escondido: 3 planos de Mourinho para o clássico

Especiais e Opinião
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
F. Valverde
J. Mourinho
Espanha

Escalação do Real Madrid contra o Barcelona: 9 nomes definidos e duas posições indefinidas

O Real Madrid será o visitante diante de seu rival tradicional, o Barcelona, no próximo domingo, na partida que fecha a décima rodada do Campeonato Espanhol.

O Barça lidera a tabela de classificação de LaLiga com aproveitamento máximo (27 pontos), seis pontos à frente do Real Madrid, terceiro colocado.

O jornal AS, em reportagem, afirmou que Fede Valverde, estrela do Real Madrid, vem apresentando níveis impressionantes na posição de lateral-direito, mas sua permanência ali durante o Clássico ainda é algo indefinido.

Ao mesmo tempo, essa pode ser a tática com a qual o técnico José Mourinho tenta confundir os cálculos de seu colega no Barcelona, Hansi Flick.

A decisão que Mourinho vai tomar determinará as movimentações do restante da equipe, sendo a chave fundamental da escalação. Além da identidade do segundo zagueiro, essa posição segue sendo motivo de dúvida em uma escalação na qual nove posições já estão definidas.

Isso porque a maior parte da escalação pode ser traçada com facilidade, e há grande confiança nos nomes que começarão a partida.

Thibaut Courtois estará na defesa do gol, goleiro que defendeu cerca de 45 das 59 finalizações. À sua frente estará Konaté, cuja participação está praticamente confirmada depois de ter sido poupado diante do Leipzig.

O mesmo vale para Cucurella, que ocupará a posição de lateral-esquerdo, e Tchouaméni, na posição de volante.

No setor ofensivo, as participações de Bellingham e de Diomande, que atuará pelo lado esquerdo porque Vinícius Júnior cumprirá o segundo jogo de sua suspensão, e de Mbappé estão definidas.

  • 페데리코 발베르데 (Federico Valverde)Getty Images

    O primeiro plano: Valverde como lateral-direito

    Fede gerou algumas dúvidas no aspecto defensivo, mas, de forma geral, apresenta bons níveis. Valverde atuou nessa posição durante o segundo tempo diante do Villarreal e deu a assistência para o gol de Diomande. Em seguida, encerrou a partida contra a Roma ocupando a mesma função, e desde então não abriu mão dela.

    Jogou como lateral-direito diante do Sevilla e, depois, contra o Leipzig. Foram quatro partidas consecutivas na mesma posição. E a lógica leva a crer que essa abordagem não vai parar agora, justamente antes do jogo mais importante.

    Valverde possui uma capacidade ideal de projeção vertical, o que lhe permite avançar para zonas mais adiantadas, além de saber se articular com os jogadores do meio-campo e contribuir para a criação de superioridade numérica. Levando em conta suas características, essa opção traz ganhos para a equipe sob diversos aspectos.

    E essa opção deixará duas vagas em aberto: um jogador no meio-campo e um ponta-direita.

    Considerando as escolhas anteriores, Mourinho gosta de colocar um jogador canhoto pelo lado direito, por causa da harmonia tática que isso proporciona; pois, quando o jogador se movimenta para o meio, Valverde consegue avançar ofensivamente e aproveitar os espaços com eficácia.

    Por isso, a disputa parece restrita a três nomes: Güler, que, em tese, é imprescindível, embora Mourinho não goste de usar esse termo, Bernardo Silva e Endrick.

    Dois deles devem começar a partida. Se Güler e Bernardo Silva jogarem juntos, um dos dois ocupará a ponta-direita. Já se Endrick entrar, um dos outros jogadores terá de acompanhar Tchouaméni no meio-campo.

    Essa é a questão central, e esse cenário parece o mais provável para o jogo do Clássico no Camp Nou.

  • 페데리코 발베르데 (Federico Valverde)Getty Images

    O segundo plano: Valverde como jogador no meio-campo

    Mas essa não é a única opção. Há outra possibilidade, que consiste em recolocar a dupla Valverde e Tchouaméni no meio-campo.

    Essa ideia parece tentadora por causa da falta de solidez defensiva, que pode surgir ao se apostar em uma dupla formada por Güler ou Bernardo Silva ao lado de Tchouaméni.

    E esse é o ponto que deve ser levado em conta. É verdade que a queda na capacidade de ligação entre os setores é algo conhecido por todos, mas quando o adversário está disposto a empurrar a equipe para trás e submetê-la à pressão, a força física passa a ter um valor altíssimo.

    Esse cenário levaria Güler para a ponta direita, com a posição de lateral-direito sendo entregue a Dumfries, que aparece inicialmente à frente de Trent Alexander-Arnold nas contas para ser escalado.

    Assim, o time merengue voltaria à formação mais utilizada desde o início da temporada, mas que também é a formação que levantou dúvidas em diversas ocasiões.

  • Federico Valverde Aurelien TchouameniGetty Images

    O terceiro plano: Valverde como ponta-direita

    Essa opção representa uma possibilidade que poderia reforçar o lado direito, com a provável participação de Gordon, sem descartar Karim Adeyemi, além de deixar uma margem limitada para mais discussões sobre o restante da escalação.

    Com base no princípio de recompensar os jogadores pelo seu desempenho, Güler será o jogador que acompanhará Tchouaméni no meio-campo.

    Ao mesmo tempo, a disputa pela posição de lateral-direito continuará entre os jogadores especializados nessa função.

    Do ponto de vista tático, esse método já foi utilizado em alguns períodos limitados, com o objetivo de executar uma troca contínua de posições entre Valverde e Güler. Um deles avança pelo centro, enquanto o outro progride pela ponta, e então trocam de função repetidamente. É uma movimentação constante que dá à equipe uma grande dose de flexibilidade.

    Em um cenário no qual o Real Madrid abre mão da posse de bola para o Barcelona e aposta nos contra-ataques, essa opção parece adequada.

    Em contrapartida, porém, a equipe perderá parte da força física no meio-campo. Cada opção tem suas vantagens e desvantagens.

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  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Quem fará dupla com Konaté no coração da defesa?

    É a outra peça que ainda não encontrou seu lugar na escalação, mas aqui trata-se de uma disputa direta entre jogadores, sem cálculos complicados ou enigmas difíceis de resolver.

    Mourinho terá que equilibrar o que cada jogador oferece e, então, escolher o mais adequado. Huijsen é um pouco menos sólido, mas é muito melhor na saída de bola e na construção de jogadas. Já Rüdiger dá ao time maior força defensiva, porém é menos preciso no trato de bola com os pés.

    Até agora, Dean Huijsen leva vantagem em número de participações como titular, tendo começado 9 partidas, contra 5 partidas de Rüdiger.

    Quanto a Konaté, não há qualquer dúvida sobre sua presença; é o zagueiro em quem Mourinho se apoia de forma fundamental. Ele começou 10 partidas e foi poupado diante de Málaga e Leipzig.

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