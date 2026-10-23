O Real Madrid será o visitante diante de seu rival tradicional, o Barcelona, no próximo domingo, na partida que fecha a décima rodada do Campeonato Espanhol.

O Barça lidera a tabela de classificação de LaLiga com aproveitamento máximo (27 pontos), seis pontos à frente do Real Madrid, terceiro colocado.

O jornal AS, em reportagem, afirmou que Fede Valverde, estrela do Real Madrid, vem apresentando níveis impressionantes na posição de lateral-direito, mas sua permanência ali durante o Clássico ainda é algo indefinido.

Ao mesmo tempo, essa pode ser a tática com a qual o técnico José Mourinho tenta confundir os cálculos de seu colega no Barcelona, Hansi Flick.

A decisão que Mourinho vai tomar determinará as movimentações do restante da equipe, sendo a chave fundamental da escalação. Além da identidade do segundo zagueiro, essa posição segue sendo motivo de dúvida em uma escalação na qual nove posições já estão definidas.

Isso porque a maior parte da escalação pode ser traçada com facilidade, e há grande confiança nos nomes que começarão a partida.

Thibaut Courtois estará na defesa do gol, goleiro que defendeu cerca de 45 das 59 finalizações. À sua frente estará Konaté, cuja participação está praticamente confirmada depois de ter sido poupado diante do Leipzig.

O mesmo vale para Cucurella, que ocupará a posição de lateral-esquerdo, e Tchouaméni, na posição de volante.

No setor ofensivo, as participações de Bellingham e de Diomande, que atuará pelo lado esquerdo porque Vinícius Júnior cumprirá o segundo jogo de sua suspensão, e de Mbappé estão definidas.