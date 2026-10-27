Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Palmeiras v Fluminense - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Tríplice Coroa? Calendário coloca Abel diante de desafio no Palmeiras

Palmeiras
A. Ferreira
Copa Libertadores
Brasileirão
Copa do Brasil

Verdão segue vivo na disputa por três títulos e terá sequência decisiva, com clássicos, confrontos diretos e possíveis desfalques

Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. O Palmeiras é o único clube brasileiro que ainda pode conquistar os três principais torneios que disputa neste fim de temporada. A possibilidade de levantar todas as taças, porém, vem acompanhada de um calendário apertado, com decisões, clássicos e confrontos diretos que prometem testar o planejamento de Abel Ferreira.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, no sábado, o treinador voltou a criticar a organização do futebol brasileiro. A proximidade entre os compromissos e os possíveis desfalques causados pela Data Fifa de novembro estão entre as principais preocupações do português.

"O Palmeiras está presente na final da Libertadores, daqui a uma semana disputa uma semifinal da Copa do Brasil, está a disputar o Brasileiro e tem uma Data Fifa. No regresso das seleções, vou ficar sem 12 jogadores e jogo contra o Cruzeiro. Três dias depois jogo contra o Flamengo, e depois a final da Libertadores. Será que todos podemos refletir se isso é o melhor que podemos fazer?", questionou.

Na última pausa para os compromissos das seleções, o Verdão chegou a perder 11 jogadores convocados. A próxima Data Fifa está prevista para ocorrer entre 9 e 17 de novembro, às vésperas da decisão continental. O cenário pode obrigar Abel a administrar o elenco com ainda mais cuidado para manter o time competitivo nas três frentes.

"O que eu faço com o jogo da Chapecoense? Abro mão do Campeonato Brasileiro?", perguntou o técnico, ao destacar o curto intervalo entre as partidas.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Palmeiras v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Sequência desafiadora

    A maratona palmeirense começa já nesta quarta-feira, com o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Verdão inicia a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil diante do Vasco, em confronto marcado para o dia 1º, com a primeira partida em casa e a volta no Rio de Janeiro, no dia 8.

    Entre os dois jogos do mata-mata, a equipe ainda enfrenta o Remo pelo Brasileirão. A sequência exige atenção especial da comissão técnica, que terá de equilibrar a busca por resultados no campeonato nacional com a necessidade de avançar na Copa do Brasil.

    Depois da partida decisiva contra o Vasco, o Palmeiras viaja a Minas Gerais para encarar o Cruzeiro, pela 35ª rodada do Brasileirão. Na rodada seguinte, recebe o Flamengo em um confronto direto que pode ter peso determinante na briga pelo título nacional.

    A partida contra os cariocas ganha ainda mais importância pelo cenário da classificação. Dependendo dos resultados e do próprio desempenho, o Verdão poderá chegar às rodadas finais com a possibilidade de conquistar o campeonato sem depender de outros clubes.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!
  • Palmeiras v Fluminense - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Final no horizonte

    O principal compromisso do calendário alviverde será a final da Libertadores, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. O adversário será o Estudiantes, da Argentina, que eliminou o Flamengo nas semifinais, nos pênaltis, com destaque para o goleiro Muslera.

    Depois da decisão continental, o Palmeiras ainda terá dois compromissos pelo Brasileirão: enfrenta a Chapecoense, fora de casa, e recebe o Coritiba. Caso avance à final da Copa do Brasil, o time disputará a decisão do torneio em 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

    Campeão paulista no início da temporada, o Verdão também pode ampliar sua lista de conquistas em dezembro. Se levantar a Libertadores, garantirá vaga na Copa Intercontinental da Fifa, disputada no Qatar entre os dias 9 e 16 do mês.

    O desafio de Abel Ferreira será encontrar o equilíbrio entre a gestão física do elenco e a busca por resultados. Com três títulos ainda em jogo, qualquer tropeço pode custar caro, enquanto a sequência de decisões oferece ao Palmeiras a chance de fechar o ano com uma temporada histórica.

  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLUMINENSEAFP

    Mudanças importantes

    Além do calendário, Abel Ferreira também precisa lidar com dúvidas no elenco. Ramón Sosa, que ganhou espaço após a lesão de Vitor Roque no clássico contra o Corinthians, deixou a partida contra o Bragantino com dores na coxa e ainda aguardava avaliação do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

    Com isso, o Palmeiras corre o risco de não contar com Vitor Roque e Sosa no clássico contra o Santos. A situação aumenta a importância das alternativas ofensivas disponíveis para o treinador, que já vinha buscando soluções para manter a capacidade de infiltração da equipe.

    "Nenhum dos nossos pontas não temos, o Allan vendemos, jogadores verticais temos menos. Temos que chegar de outra maneira, quando não dá para esticar a linha adversária, que era mais pesada, que tentam fazer uma primeira pressão bem treinada e juntam bem atrás da bola, compacta bem as linhas", afirmou Abel após o confronto com o Fluminense.

    Paulinho, que sofreu um trauma na panturrilha durante a semifinal da Libertadores, também segue em tratamento e é dúvida. Entre as opções para o setor ofensivo, Flaco López e Jhon Arias aparecem como alternativas já consolidadas, enquanto Felipe Anderson e os meio-campistas Mauricio e Andreas Pereira ampliam as possibilidades de mudança.

    Andreas, expulso no confronto com o Athletico-PR, volta a ficar à disposição para o Campeonato Brasileiro após cumprir suspensão. Com uma sequência decisiva pela frente e possíveis baixas no elenco, Abel terá de encontrar respostas rápidas para manter o Palmeiras na disputa por todas as taças.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
SAN

SAN

Brasileirão

28 de out. de 2026

SEP

SEP