Tríplice Coroa? Calendário coloca Abel diante de desafio no Palmeiras

Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. O Palmeiras é o único clube brasileiro que ainda pode conquistar os três principais torneios que disputa neste fim de temporada. A possibilidade de levantar todas as taças, porém, vem acompanhada de um calendário apertado, com decisões, clássicos e confrontos diretos que prometem testar o planejamento de Abel Ferreira.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, no sábado, o treinador voltou a criticar a organização do futebol brasileiro. A proximidade entre os compromissos e os possíveis desfalques causados pela Data Fifa de novembro estão entre as principais preocupações do português.

"O Palmeiras está presente na final da Libertadores, daqui a uma semana disputa uma semifinal da Copa do Brasil, está a disputar o Brasileiro e tem uma Data Fifa. No regresso das seleções, vou ficar sem 12 jogadores e jogo contra o Cruzeiro. Três dias depois jogo contra o Flamengo, e depois a final da Libertadores. Será que todos podemos refletir se isso é o melhor que podemos fazer?", questionou.

Na última pausa para os compromissos das seleções, o Verdão chegou a perder 11 jogadores convocados. A próxima Data Fifa está prevista para ocorrer entre 9 e 17 de novembro, às vésperas da decisão continental. O cenário pode obrigar Abel a administrar o elenco com ainda mais cuidado para manter o time competitivo nas três frentes.

"O que eu faço com o jogo da Chapecoense? Abro mão do Campeonato Brasileiro?", perguntou o técnico, ao destacar o curto intervalo entre as partidas.