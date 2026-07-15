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Transferência espetacular? O BVB teria entrado em contato com jogador do PSG que disputou a Copa do Mundo

Bundesliga
Mercado da bola
Borussia Dortmund
PSG
Senegal
I. Mbaye

O BVB teria entrado em contato com um jogador do Paris Saint-Germain que disputou a Copa do Mundo, na busca por um novo atacante.

Segundo o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, o BVB teria entrado em contato com o ponta senegalês Ibrahim Mbaye para se informar sobre sua situação atual no time de estrelas de Paris. 

  • Ibrahim Mbaye Senegal 2026Getty Images

    Mbaye, que atuou em todas as quatro partidas do Senegal na Copa do Mundo e marcou seu único gol no torneio justamente contra a França, na primeira partida da fase de grupos, tem contrato com o Paris até 2028. 

    Pelo menos no campeonato nacional, o jogador de 18 anos já vem atuando regularmente (998 minutos, três gols, duas assistências); na Liga dos Campeões, porém, ele ficou completamente de fora, pelo menos a partir da fase eliminatória. Por isso, é possível que Mbaye busque uma oportunidade na janela de transferências de verão para ter ainda mais tempo de jogo, mesmo no mais alto nível.

    É possível que o PSG permita que a joia do ataque seja emprestada. Parece que já há consultas além do BVB. Especialmente o Aston Villa, provável novo clube de Johan Manzambi, é considerado interessado.

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  • FISNIK ASLLANI HOFFENHEIM Getty Images

    Transferências do BVB: a questão ainda não esclarecida sobre Guirassy causa um “impasse”

    No BVB, o diretor esportivo Lars Ricken havia anunciado recentemente “uma, duas, três contratações realmente boas”, que o clube pretendia concretizar a todo custo até o fechamento da janela de transferências. Nesse sentido, Fisnik Asllani, que estaria disponível por meio de uma cláusula de rescisão do TSG Hoffenheim, e Nicolo Tresoldi, do Club Brugge, eram considerados os candidatos mais promissores. 

    No caso de Asllani, parece que o RB Leipzig pretende ainda entrar na disputa, já que o BVB enfrenta questões de elenco ainda não esclarecidas, que dizem respeito, principalmente, ao futuro de Serhou Guirassy. Pelo menos a saída de Karim Adeyemi para o FC Barcelona já é considerada certa e deve ser apenas uma questão de tempo. Mbaye poderia atuar como seu substituto na lateral.

  • KaretsasGetty Images

    O BVB deve contratar Karetsas como sucessor de Julian Brandt

    Enquanto isso, a própria Asllani já não parece mais considerar uma transferência para Dortmund. Com Tresoldi, a joia da DFB, parece haver um acordo sobre a transferência; no entanto, ele prefere uma transferência para a Série A. Lá, a AS Roma era considerada a grande favorita, mas, aparentemente, também na Cidade Eterna ainda seria necessário que algumas peças do dominó, na forma de vendas de jogadores, se encaixassem.

    A terceira “contratação realmente boa” do BVB, à qual Ricken poderia ter se referido em sua lista, é considerada bastante provável. Konstantinos Karetsas, do KRC Genk, deve ser o sucessor de Julian Brandt. Segundo a Sky, já há um acordo com o meia-atacante. Apenas o valor da transferência ainda é um detalhe importante a ser esclarecido. O Genk pede 35 milhões de euros, enquanto o BVB quer pagar apenas 30 milhões. 

    Atualmente, o BVB registrou três contratações de destaque, mas ainda muito jovens: o zagueiro central Joane Gadou, o lateral-esquerdo Kaua Prates e o meio-campista Justin Lerma, enquanto jogadores experientes como Niklas Süle (fim de carreira), Julian Brandt (contrato vencido) e Salih Özcan (Beşiktaş) deixaram o clube.

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