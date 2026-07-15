Segundo o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, o BVB teria entrado em contato com o ponta senegalês Ibrahim Mbaye para se informar sobre sua situação atual no time de estrelas de Paris.
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Transferência espetacular? O BVB teria entrado em contato com jogador do PSG que disputou a Copa do Mundo
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Mbaye, que atuou em todas as quatro partidas do Senegal na Copa do Mundo e marcou seu único gol no torneio justamente contra a França, na primeira partida da fase de grupos, tem contrato com o Paris até 2028.
Pelo menos no campeonato nacional, o jogador de 18 anos já vem atuando regularmente (998 minutos, três gols, duas assistências); na Liga dos Campeões, porém, ele ficou completamente de fora, pelo menos a partir da fase eliminatória. Por isso, é possível que Mbaye busque uma oportunidade na janela de transferências de verão para ter ainda mais tempo de jogo, mesmo no mais alto nível.
É possível que o PSG permita que a joia do ataque seja emprestada. Parece que já há consultas além do BVB. Especialmente o Aston Villa, provável novo clube de Johan Manzambi, é considerado interessado.
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Transferências do BVB: a questão ainda não esclarecida sobre Guirassy causa um “impasse”
No BVB, o diretor esportivo Lars Ricken havia anunciado recentemente “uma, duas, três contratações realmente boas”, que o clube pretendia concretizar a todo custo até o fechamento da janela de transferências. Nesse sentido, Fisnik Asllani, que estaria disponível por meio de uma cláusula de rescisão do TSG Hoffenheim, e Nicolo Tresoldi, do Club Brugge, eram considerados os candidatos mais promissores.
No caso de Asllani, parece que o RB Leipzig pretende ainda entrar na disputa, já que o BVB enfrenta questões de elenco ainda não esclarecidas, que dizem respeito, principalmente, ao futuro de Serhou Guirassy. Pelo menos a saída de Karim Adeyemi para o FC Barcelona já é considerada certa e deve ser apenas uma questão de tempo. Mbaye poderia atuar como seu substituto na lateral.
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O BVB deve contratar Karetsas como sucessor de Julian Brandt
Enquanto isso, a própria Asllani já não parece mais considerar uma transferência para Dortmund. Com Tresoldi, a joia da DFB, parece haver um acordo sobre a transferência; no entanto, ele prefere uma transferência para a Série A. Lá, a AS Roma era considerada a grande favorita, mas, aparentemente, também na Cidade Eterna ainda seria necessário que algumas peças do dominó, na forma de vendas de jogadores, se encaixassem.
A terceira “contratação realmente boa” do BVB, à qual Ricken poderia ter se referido em sua lista, é considerada bastante provável. Konstantinos Karetsas, do KRC Genk, deve ser o sucessor de Julian Brandt. Segundo a Sky, já há um acordo com o meia-atacante. Apenas o valor da transferência ainda é um detalhe importante a ser esclarecido. O Genk pede 35 milhões de euros, enquanto o BVB quer pagar apenas 30 milhões.
Atualmente, o BVB registrou três contratações de destaque, mas ainda muito jovens: o zagueiro central Joane Gadou, o lateral-esquerdo Kaua Prates e o meio-campista Justin Lerma, enquanto jogadores experientes como Niklas Süle (fim de carreira), Julian Brandt (contrato vencido) e Salih Özcan (Beşiktaş) deixaram o clube.
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