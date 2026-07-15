Transferência espetacular? O BVB teria entrado em contato com jogador do PSG que disputou a Copa do Mundo

Mbaye, que atuou em todas as quatro partidas do Senegal na Copa do Mundo e marcou seu único gol no torneio justamente contra a França, na primeira partida da fase de grupos, tem contrato com o Paris até 2028.

Pelo menos no campeonato nacional, o jogador de 18 anos já vem atuando regularmente (998 minutos, três gols, duas assistências); na Liga dos Campeões, porém, ele ficou completamente de fora, pelo menos a partir da fase eliminatória. Por isso, é possível que Mbaye busque uma oportunidade na janela de transferências de verão para ter ainda mais tempo de jogo, mesmo no mais alto nível.

É possível que o PSG permita que a joia do ataque seja emprestada. Parece que já há consultas além do BVB. Especialmente o Aston Villa, provável novo clube de Johan Manzambi, é considerado interessado.