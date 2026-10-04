O capitão de Portugal, Bruno Fernandes, comandará o meio-campo de sua equipe enquanto Portugal recebe a Noruega em uma partida do Grupo A4 da Liga das Nações da Uefa, no Estádio do Dragão. Portugal lidera a classificação do grupo com nove pontos, depois de vencer os três primeiros jogos.

O meio-campista do Manchester United teve papel fundamental nas vitórias recentes sobre País de Gales, Noruega e Dinamarca.

Fernandes espera outra batalha difícil contra a equipe de Stale Solbakken.