HMB-Media
Traduzido por
Trabalho duro! Capitão Fernandes avisa que Portugal vai ter de sofrer para vencer a perigosa Noruega
Fernandes lidera Portugal em retorno para casa no Porto
O capitão de Portugal, Bruno Fernandes, comandará o meio-campo de sua equipe enquanto Portugal recebe a Noruega em uma partida do Grupo A4 da Liga das Nações da Uefa, no Estádio do Dragão. Portugal lidera a classificação do grupo com nove pontos, depois de vencer os três primeiros jogos.
O meio-campista do Manchester United teve papel fundamental nas vitórias recentes sobre País de Gales, Noruega e Dinamarca.
Fernandes espera outra batalha difícil contra a equipe de Stale Solbakken.
- Eibner
Capitã elogia trabalho defensivo durante vitória em Oslo
Ao refletir sobre a vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega, em setembro, Fernandes reconheceu que a equipe precisou passar por momentos difíceis. Ele destacou a importância de valorizar a disciplina defensiva do elenco sob o comando do técnico Jorge Jesus.
Fernandes observou que a linha defensiva de Portugal respondeu de forma eficaz quando foi exigida.
"Tivemos que sofrer no primeiro jogo contra a Noruega, uma equipe de grande qualidade que causa problemas", disse Fernandes aos repórteres. "Temos que reconhecer e valorizar o trabalho defensivo que foi feito, que foi bom. Cedemos chances que não queríamos, mas, ao mesmo tempo, conseguimos ser muito eficazes na defesa."
Trio do meio-campo quer ditar o ritmo no Estádio do Dragão
Fernandes vai atuar ao lado de Vitinha e Ruben Neves no meio-campo central para ditar a posse de bola e criar oportunidades para os atacantes abertos Rafael Leao e Goncalo Ramos. Portugal busca limitar as linhas de abastecimento para os principais atacantes da Noruega.
Portugal marcou nove gols em suas últimas cinco partidas internacionais.
O capitão destacou o controle do meio-campo central como a chave para garantir a vitória.
- HMB-Media
Portugal busca manter campanha perfeita na fase de grupos
Fernandes e seus companheiros de equipe buscam somar três pontos no Porto para ficar mais perto das quartas de final da Liga das Nações. A vitória preservaria a invencibilidade de Portugal em casa na competição.
A Noruega segue em terceiro no Grupo A4, com três pontos.
A partida começa às 18h45 GMT.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.