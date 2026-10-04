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Alvino Hanafi
Traduzido por

Trabalho duro! Capitão Fernandes avisa que Portugal terá de sofrer para vencer os perigosos noruegueses

Portugal
B. Fernandes
Portugal x Noruega
Noruega
Liga das Nações A

O capitão de Portugal, Bruno Fernandes, elogiou o empenho defensivo da sua equipe após a vitória anterior sobre a Noruega, em Oslo. O meio-campista enfatizou que Portugal precisa valorizar o trabalho sujo necessário para conter um perigoso ataque norueguês.

  • Fernandes lidera o retorno de Portugal para casa, no Porto

    O capitão de Portugal, Bruno Fernandes, comandará o meio-campo de sua equipe quando a seleção portuguesa receber a Noruega em uma partida do Grupo A4 da Liga das Nações da Uefa, no Estádio do Dragão. Portugal lidera a classificação do grupo com nove pontos, após vencer os três primeiros jogos.

    O meio-campista do Manchester United teve papel fundamental nas vitórias recentes sobre País de Gales, Noruega e Dinamarca.

    Fernandes espera outro duelo exigente contra a equipe de Stale Solbakken.

  • Capitã elogia trabalho defensivo durante vitória em Oslo

    Refletindo sobre a vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega, em setembro, Fernandes reconheceu que a equipe precisou suportar momentos difíceis. Ele ressaltou a importância de valorizar a disciplina defensiva do elenco sob o comando do técnico Jorge Jesus.

    Fernandes observou que a linha defensiva de Portugal respondeu de forma eficaz quando foi testada.

    "Tivemos que sofrer no primeiro jogo contra a Noruega, uma equipe de grande qualidade que causa problemas", disse Fernandes aos repórteres. "Temos que reconhecer e valorizar o trabalho defensivo que foi feito, que foi bom. Cedemos chances que não queríamos ceder, mas, ao mesmo tempo, conseguimos ser muito eficazes defensivamente."

  • Trio de meio-campo quer ditar o ritmo no Estádio do Dragão

    Fernandes vai se juntar a Vitinha e Ruben Neves no meio-campo central para ditar a posse de bola e criar oportunidades para os atacantes abertos Rafael Leao e Goncalo Ramos. Portugal busca limitar as linhas de abastecimento para os principais atacantes da Noruega.

    Portugal marcou nove gols em suas últimas cinco partidas internacionais.

    O capitão destacou o controle do meio-campo central como a chave para garantir a vitória.

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  • Portugal foca em manter a campanha perfeita na fase de grupos

    Fernandes e seus companheiros de equipe buscam somar três pontos no Porto para se aproximar das quartas de final da Liga das Nações. A vitória preservaria a invencibilidade de Portugal em casa na competição.

    A Noruega segue em terceiro lugar no Grupo A4, com três pontos.

    A partida começa às 18h45 GMT.

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