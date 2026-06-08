“Trabalhar com Pep Guardiola pode ser a sua salvação ou a sua ruína” - Rayan Cherki é apontado como o próximo Kevin De Bruyne do Manchester City após aprender com o exigente técnico

Cherki é há muito tempo considerado um dos talentos mais promissores do futebol europeu, mas sua transferência para a Premier League elevou seu jogo a um novo patamar de disciplina tática. O ex-lateral do City, Clichy, que trabalhou com Cherki como assistente de Thierry Henry na seleção francesa sub-23, observa que o jogador de 22 anos teve que se adaptar às rigorosas exigências do futebol de elite após anos sendo a estrela de destaque em todas as categorias de base.

Clichy explica que a trajetória de Cherki no Lyon permitiu que ele, ocasionalmente, ignorasse suas responsabilidades defensivas devido à sua imensa produção ofensiva. No entanto, a transição para o Man City exigiu uma reestruturação mental para lidar com todas as fases do jogo. “Trabalhar com o Pep pode te elevar ou te destruir. É uma escolha simples, na verdade — porque se você ouvir e seguir o que ele quer, então, com a qualidade que Rayan tem, você tem uma boa chance de se tornar excelente. Se, por outro lado, você não entender o que Pep quer e não quiser realmente seguir o caminho dele, você pode romper essa relação”, disse Clichy em sua coluna na BBC ao discutir o desenvolvimento do jovem.