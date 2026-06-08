Getty/GOAL
Traduzido por
“Trabalhar com Pep Guardiola pode ser a sua salvação ou a sua ruína” - Rayan Cherki é apontado como o próximo Kevin De Bruyne do Manchester City após aprender com o exigente técnico
O efeito Pep Guardiola em Cherki
Cherki é há muito tempo considerado um dos talentos mais promissores do futebol europeu, mas sua transferência para a Premier League elevou seu jogo a um novo patamar de disciplina tática. O ex-lateral do City, Clichy, que trabalhou com Cherki como assistente de Thierry Henry na seleção francesa sub-23, observa que o jogador de 22 anos teve que se adaptar às rigorosas exigências do futebol de elite após anos sendo a estrela de destaque em todas as categorias de base.
Clichy explica que a trajetória de Cherki no Lyon permitiu que ele, ocasionalmente, ignorasse suas responsabilidades defensivas devido à sua imensa produção ofensiva. No entanto, a transição para o Man City exigiu uma reestruturação mental para lidar com todas as fases do jogo. “Trabalhar com o Pep pode te elevar ou te destruir. É uma escolha simples, na verdade — porque se você ouvir e seguir o que ele quer, então, com a qualidade que Rayan tem, você tem uma boa chance de se tornar excelente. Se, por outro lado, você não entender o que Pep quer e não quiser realmente seguir o caminho dele, você pode romper essa relação”, disse Clichy em sua coluna na BBC ao discutir o desenvolvimento do jovem.
- Getty
Em busca das proezas de De Bruyne
Clichy acredita que, se Cherki continuar a aprimorar seu empenho quando não está com a posse de bola, seu potencial criativo não terá limites. Ele insiste que, quando um técnico confia em um jogador na fase defensiva, fica mais disposto a conceder-lhe a liberdade criativa necessária para dominar as partidas.
“Rayan sempre foi um talento excepcional, em termos de qualidade, mas é preciso entender que o futebol é mais do que apenas ter a posse de bola — é preciso trabalhar o jogo quando não se está com a bola também”, acrescentou Clichy. “Sempre achei que, se ele conseguisse fazer isso e incorporar isso ao seu jogo, ganharia a confiança dos treinadores — e então poderíamos estar falando de um jogador que se aproximaria de Kevin de Bruyne em suas estatísticas de gols marcados.”
Essa visão de Cherki como um grande assistente está alinhada com seu desempenho, que o levou a marcar 10 gols e dar 15 assistências durante uma campanha de estreia brilhante no Etihad Stadium.
Elogios entusiásticos vindos do próprio time francês
Warren Zaire-Emery, a revelação do Paris Saint-Germain, descreveu recentemente o talento de Cherki como “genial”, admitindo que o elenco costuma ficar impressionado durante os treinos.
Ao descrever a experiência de jogar ao lado do jogador do City, o meio-campista de 20 anos disse: “Não acho que ele impressione só a mim, ele impressiona muita gente. Às vezes ele faz jogadas que nem ele mesmo sabe o que está fazendo. É simplesmente genial! Quando você tem um jogador como Rayan, precisa passar a bola para ele, ele é sempre decisivo, então é um jogador incrível.” Esse reconhecimento interno sugere que Cherki está pronto para assumir um papel mais de destaque na seleção francesa à medida que o time se aproxima da Copa do Mundo.
- Getty
Sem limites para a mais recente estrela da França
Enquanto Guardiola se prepara para deixar o Manchester City, ele deixa para trás um jogador que amadureceu significativamente em um curto espaço de tempo. Cherki ainda tem apenas 22 anos e continua em fase de desenvolvimento, mas as bases estabelecidas durante sua única temporada sob o comando de Pep estabeleceram um alto potencial para o resto de sua carreira.
Clichy concluiu afirmando: “Ele teve apenas uma temporada sob o comando de Pep, mas se conseguir continuar melhorando e mantendo o tipo de desempenho que vimos dele no City, não há limites para ele e para o que ele pode fazer.” Com um grande torneio se aproximando, Cherki pode ser o próximo francês a se afirmar verdadeiramente como um astro global.