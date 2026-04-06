A 27ª rodada da Liga Profissional Roshen foi marcada por vários acontecimentos de destaque, com destaque para o retorno do lendário português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, após se recuperar de uma lesão.

O Al-Nassr venceu o Al-Najma por 5 a 2, enquanto o Al-Hilal ficou no empate diante de sua torcida contra o Al-Taawoun (2 a 2), e o Al-Ahli derrotou o Al-Dhamk por 3 a 0.

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O Al-Ittihad venceu o Al-Hazm por 1 a 0, enquanto o Al-Qadisiyah perdeu para o Al-Ittifaq no clássico da Região Leste por 2 a 3.



