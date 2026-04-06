Goleiros
Milson (Al-Taawoun): apesar de ter sofrido dois gols contra o Al-Hilal, ele foi o goleiro que mais se destacou na rodada, defendendo seis chutes, sendo três dentro da área.
Linha defensiva
André Gerotto (Al-Taawoun): Fez uma partida espetacular contra o Al-Hilal e conseguiu marcar dois gols pela primeira vez em sua carreira profissional.
Ahmed Hegazi (Neom): Foi um dos melhores zagueiros da rodada, com 11 contribuições defensivas: bloqueou 4 chutes, fez 4 desarmes, recuperou 5 bolas e venceu 4 duelos, tanto no chão quanto no ar.
Jack Hendry (Al-Ittifaq): Fez uma boa partida contra o Al-Qadsia, tanto na defesa quanto no ataque, e conseguiu entrar na seleção ideal ao marcar um gol.
Meio-campo
Fabinho (Al-Ittihad): Continua com suas atuações de destaque, apesar do declínio do Al-Ittihad nesta temporada, e atuou como um muro defensivo no meio-campo, realizando um esforço enorme após a expulsão de Diaby.
Ziad Al-Juhani (Al-Ahli): soube aproveitar a ausência de Valentin Atanga e fez uma partida perfeita em todos os aspectos, com passes para a frente e decisivos com uma precisão de 93%.
Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad): Entrou como reserva e conseguiu liderar o Al-Ittihad a uma vitória difícil contra o Al-Hazm, marcando o único gol da partida.
Hattan Bahbari (Al-Khaloud): Continuou com suas boas atuações nesta temporada e conseguiu dar duas assistências com grande habilidade.
Ataque
Sadio Mané (Al-Nassr): Marcou dois gols e fez uma partida perfeita contra o Al-Najma, sendo um elemento de destaque na vitória do Al-Nassr graças ao seu papel tático proeminente.
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): O indiscutível craque da partida após seu retorno de lesão, apresentando um excelente desempenho físico e técnico.
Kenyonis (Al-Qadsia): Conseguiu marcar dois gols, o que o colocou no topo da artilharia da Liga Roshen, com 26 gols, empatado com Ivan Toni.