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Top 20 do Roshen: Ronaldo toma o lugar de Tony... e Mané fica ao lado de Kenyonis

Especiais e Opinião
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A lenda portuguesa volta ao topo mais uma vez

A 27ª rodada da Liga Profissional Roshen foi marcada por vários acontecimentos de destaque, com destaque para o retorno do lendário português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, após se recuperar de uma lesão.

O Al-Nassr venceu o Al-Najma por 5 a 2, enquanto o Al-Hilal ficou no empate diante de sua torcida contra o Al-Taawoun (2 a 2), e o Al-Ahli derrotou o Al-Dhamk por 3 a 0.

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O Al-Ittihad venceu o Al-Hazm por 1 a 0, enquanto o Al-Qadisiyah perdeu para o Al-Ittifaq no clássico da Região Leste por 2 a 3.


  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O destaque da rodada

    Os editores do "Koora" escolheram Ronaldo como o destaque da 27ª rodada da Liga Roshen, superando todos os demais graças ao seu desempenho impressionante.

    Ronaldo superou o mexicano Julián Quiñones, atacante do Al-Qadsia, além de André Gerotto, jogador do Al-Taawoun, e Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad).


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  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Por que escolheram o Ronaldo?

    Além do sucesso de Cristiano Ronaldo ao marcar dois gols, ele roubou a cena como o principal destaque da Liga Saudita Roshen na 27ª rodada, graças às suas jogadas inteligentes dentro da área, sua grande capacidade de ler o jogo e explorar os espaços, além de seu papel evidente em desmontar as defesas adversárias e criar oportunidades para seus companheiros, confirmando mais uma vez seu valor técnico e sua influência decisiva em campo.

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    O brilho do astro português não se limitou apenas aos gols, mas se estendeu à sua liderança ofensiva da equipe, sendo uma ameaça constante ao gol adversário durante toda a partida, tanto pelo posicionamento perfeito quanto pelos movimentos sem a bola, o que o tornou um elemento decisivo no desenrolar do jogo.

    Esse desempenho excepcional coincidiu com a 100ª participação de Ronaldo na Liga Roshen, um número que reflete sua continuidade e grande influência desde que se juntou ao time, tendo marcado 97 gols ao longo dessa trajetória, consolidando assim sua posição como um dos maiores astros da história da competição em um curto espaço de tempo.

  • Peça 20 unidades

    O "Koora" anunciou anteriormente a seleção dos 20 melhores jogadores ao longo da temporada, por meio de uma avaliação cumulativa minuciosa baseada na escolha dos editores do principal site esportivo árabe.

    Esta é a segunda temporada da competição, tendo a primeira edição visto a conquista do prêmio por Salem Al-Dossari após uma disputa acirrada com Ronaldo, mas com base em uma escolha conjunta entre os editores do site e os leitores.

    É atribuído um ponto a cada jogador selecionado para a escalação da rodada, dentro da classificação acumulada, enquanto o melhor jogador da rodada recebe 3 pontos.

    Após conquistar o título de estrela da rodada, Ronaldo assumiu a liderança com 21 pontos, empatado com o inglês Ivan Toney, estrela do Al-Ahli de Jeddah.


    Cristiano Ronaldo

    21 pontos

    1

    Ivan Toney

    21 pontos

    2

    João Félix

    18 pontos

    3

    Karim Benzema

    15 pontos

    4

    Sadio Mané

    12 pontos

    5

    Ruben Neves

    12 pontos

    6

    Julian Kenyonis

    11 pontos

    7

    Theo Hernández

    10 pontos

    8

    Riyad Mahrez

    10 pontos

    9

    Milenković-Savić

    7 pontos

    10

    Salem Al-Dossari

    5 pontos

    11

    Rodgers Martínez

    5 pontos

    12

    Kalidou Koulibaly

    5 pontos

    13

    Mourad Batna

    4 pontos

    14

    Kostas Fortounis

    4 pontos

    15

    Yannick Carrasco

    4 pontos

    16

    Mohamed Simakan

    4 pontos

    17

    Marcelo Brozović

    3 pontos

    18

    Wenderson Galeno

    3 pontos

    19

    Kingsley Coman

    3 pontos

    20

  • A escalação ideal para a 27ª rodada do Top 20 Roshen

    Goleiros

    Milson (Al-Taawoun): apesar de ter sofrido dois gols contra o Al-Hilal, ele foi o goleiro que mais se destacou na rodada, defendendo seis chutes, sendo três dentro da área.

    Linha defensiva

    André Gerotto (Al-Taawoun): Fez uma partida espetacular contra o Al-Hilal e conseguiu marcar dois gols pela primeira vez em sua carreira profissional.

    Ahmed Hegazi (Neom): Foi um dos melhores zagueiros da rodada, com 11 contribuições defensivas: bloqueou 4 chutes, fez 4 desarmes, recuperou 5 bolas e venceu 4 duelos, tanto no chão quanto no ar.

    Jack Hendry (Al-Ittifaq): Fez uma boa partida contra o Al-Qadsia, tanto na defesa quanto no ataque, e conseguiu entrar na seleção ideal ao marcar um gol.

    Meio-campo

    Fabinho (Al-Ittihad): Continua com suas atuações de destaque, apesar do declínio do Al-Ittihad nesta temporada, e atuou como um muro defensivo no meio-campo, realizando um esforço enorme após a expulsão de Diaby.

    Ziad Al-Juhani (Al-Ahli): soube aproveitar a ausência de Valentin Atanga e fez uma partida perfeita em todos os aspectos, com passes para a frente e decisivos com uma precisão de 93%.

    Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad): Entrou como reserva e conseguiu liderar o Al-Ittihad a uma vitória difícil contra o Al-Hazm, marcando o único gol da partida.

    Hattan Bahbari (Al-Khaloud): Continuou com suas boas atuações nesta temporada e conseguiu dar duas assistências com grande habilidade.


    Ataque

    Sadio Mané (Al-Nassr): Marcou dois gols e fez uma partida perfeita contra o Al-Najma, sendo um elemento de destaque na vitória do Al-Nassr graças ao seu papel tático proeminente.

    Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): O indiscutível craque da partida após seu retorno de lesão, apresentando um excelente desempenho físico e técnico.

    Kenyonis (Al-Qadsia): Conseguiu marcar dois gols, o que o colocou no topo da artilharia da Liga Roshen, com 26 gols, empatado com Ivan Toni.