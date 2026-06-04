Toda a habilidade de Ole Book será necessária: será que o BVB vai perder dois atacantes de uma vez?

É claro que essas declarações deixam bastante margem para interpretações. Se considerarmos a motivação intrínseca de um atleta de alto rendimento, Guirassy não disse nada de extraordinário. Afinal, o fato de o jogador de 30 anos, assim como provavelmente a maioria de seus companheiros no BVB, não estar em êxtase com o vice-campeonato conquistado com tanta facilidade não deveria surpreender ninguém.

No entanto, há muitos meses circulam rumores persistentes sobre uma possível transferência de Guirassy, que nos últimos dias têm recebido novos alimentos com uma regularidade suspeita. Isso já acontecia no verão passado, quando o guineense marcou 38 gols e deu nove assistências em seu primeiro ano em Dortmund, incluindo a Copa do Mundo de Clubes, e se tornou o artilheiro da Liga dos Campeões.

Na época, soube-se que Guirassy possui uma cláusula em seu contrato, válido até 2028, que lhe permite se transferir para uma série específica de clubes de ponta por uma taxa de transferência fixada em 40 milhões de euros. No entanto, nenhum clube de primeira linha, como Real Madrid ou Manchester City, se manifestou — até hoje.