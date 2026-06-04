É preciso reconhecer que Serhou Guirassy não recorreu a clichês e deu uma resposta direta. Uma resposta que, no entanto, também é bastante reveladora. “Não houve momentos realmente grandiosos nesta temporada”, declarou recentemente o atacante do Borussia Dortmund ao Sport1. Ele argumentou que, para ele, isso se devia principalmente a um fator: “porque não ganhamos nada”. Guirassy deixou claro: “Quando se joga pelo Dortmund, quer-se conquistar títulos.”
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Toda a habilidade de Ole Book será necessária: será que o BVB vai perder dois atacantes de uma vez?
É claro que essas declarações deixam bastante margem para interpretações. Se considerarmos a motivação intrínseca de um atleta de alto rendimento, Guirassy não disse nada de extraordinário. Afinal, o fato de o jogador de 30 anos, assim como provavelmente a maioria de seus companheiros no BVB, não estar em êxtase com o vice-campeonato conquistado com tanta facilidade não deveria surpreender ninguém.
No entanto, há muitos meses circulam rumores persistentes sobre uma possível transferência de Guirassy, que nos últimos dias têm recebido novos alimentos com uma regularidade suspeita. Isso já acontecia no verão passado, quando o guineense marcou 38 gols e deu nove assistências em seu primeiro ano em Dortmund, incluindo a Copa do Mundo de Clubes, e se tornou o artilheiro da Liga dos Campeões.
Na época, soube-se que Guirassy possui uma cláusula em seu contrato, válido até 2028, que lhe permite se transferir para uma série específica de clubes de ponta por uma taxa de transferência fixada em 40 milhões de euros. No entanto, nenhum clube de primeira linha, como Real Madrid ou Manchester City, se manifestou — até hoje.
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A saída de Serhou Guirassy seria um golpe duro para o BVB
Na verdade, parece que, neste momento, o Fenerbahçe, de Istambul, está disputando intensamente a preferência de Guirassy, que, assim como no ano passado, supostamente estaria aberto a uma transferência. Isso pode ser facilmente deduzido a partir de suas declarações.
Em declarações ao Funke Mediengruppe, o diretor esportivo Lars Ricken disse recentemente o que é preciso dizer neste momento para manter todas as opções em aberto: “Não recebemos nenhuma oferta pelo Serhou. Também não temos a intenção de deixá-lo sair. Ele provou de forma impressionante seu valor para o Borussia Dortmund nas duas últimas temporadas.”
Com 60 gols e 15 assistências em 96 partidas oficiais, Guirassy já se firmou no BVB. Sua saída, mesmo com uma cláusula de rescisão negociável livremente que ultrapassasse 40 milhões, seria um duro golpe para o clube. Não apenas porque o time da Westfália sentiria falta de sua alta média de gols, mas porque, sem Guirassy, o elenco tem pouco a oferecer.
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Serhou Guirassy ainda não se comprometeu com o BVB
Para amenizar a saída de Guirassy, o Borussia contratou Fabio Silva no ano passado. Ele custou uma fortuna – 22,5 milhões de euros –, mas, com dez participações em gols (três gols e sete assistências) em 39 partidas, demonstrou poucas qualidades de finalizador. Maximilian Beier não é um centroavante puro e, recentemente, tem sido utilizado cada vez mais na ala esquerda; o futuro de Karim Adeyemi ainda é totalmente incerto.
E como Guirassy não deu nem o menor sinal de compromisso com o BVB, nem no verão passado nem até agora, o novo diretor esportivo Ole Book pode em breve se deparar com a maior questão a ser resolvida no mercado de transferências deste verão.
O próprio Book abriu recentemente uma pequena brecha para o cenário de que o Dortmund encare a próxima temporada sem Guirassy: “Com seus gols, ele é muito, muito importante. Portanto, não é nosso plano nem nossa premissa dizer que queremos dispensá-lo. No entanto, vale a mesma regra aqui: se recebermos ofertas excepcionais, vamos pensar no assunto.”
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Ole Book precisa mostrar logo toda a sua criatividade em Elversberg
Book terá que demonstrar logo de cara, nesta sua primeira janela de transferências pelo BVB, a criatividade que já demonstrou no Elversberg; ele tem muito trabalho pela frente em ambos os aspectos. Parece certo que o Borussia ainda vai contratar dois reforços urgentemente necessários: um volante com solidez defensiva e qualidade de jogo, além de um meia-atacante para substituir Julian Brandt.
O primeiro perfil, que seria o do talentoso Kennet Eichhorn, de 16 anos, do Hertha BSC, teria, em teoria, maior prioridade. No entanto, um novo jogador ofensivo, como sugeriu recentemente uma reportagem da Sport Bild, deve ajudar a convencer Guirassy a permanecer no clube. Em uma reunião, os planos do clube teriam sido apresentados ao atacante, informando-lhe que o sucessor de Brandt o colocaria em destaque com mais frequência no futuro.
Atualmente, ainda há muita incerteza em toda a situação em torno do jogador, que já disputou 28 partidas pela seleção nacional. E isso pode permanecer assim por algum tempo, afinal a janela de transferências ainda tem bons três meses pela frente e, pela experiência, só começa a ganhar força após a Copa do Mundo. É bem possível que Guirassy espere até lá para tomar uma decisão.
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O caso Guirassy e o enorme risco para o BVB
Book deve estar preparado, já que não faltam rumores sobre novos atacantes e possíveis sucessores de Guirassy. No entanto, essa tarefa envolve um risco enorme. Book não pode se dar ao luxo de errar; um novo titular no ataque deve, em termos de números, estar no mesmo patamar de Guirassy.
Enquanto isso, o eterno reserva Silva (29 vezes como substituto) provavelmente acompanhará tudo de perto. Devido à sua situação no BVB, ele já perdeu a Copa do Mundo com Portugal. Se, em caso de transferência de Guirassy, um novo concorrente for colocado imediatamente na sua frente, isso pode significar mais trabalho para Book e para o Borussia.