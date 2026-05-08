Tite fala sobre o erro que custou a eliminação do Brasil para a Croácia na última Copa do Mundo

O principal arrependimento confessado por Tite envolve justamente a disputa por pênaltis. O treinador admitiu de forma direta que Neymar deveria ter aberto as cobranças brasileiras.

"Todas as críticas feitas a mim pelo Neymar não ter batido o primeiro pênalti estão corretas. Eu errei. Isso asseguraria a vitória? Não sei. Mas ele deveria ter sido o primeiro batedor".

Na ocasião, Rodrygo abriu a série e desperdiçou sua cobrança, enquanto Neymar, escalado para bater por último, sequer chegou a ir para a marca da cal, já que Marquinhos acertou a trave na quarta cobrança brasileira.

Tite explicou que a ideia inicial era deixar Neymar para o momento de maior pressão, repetindo uma estratégia semelhante à utilizada na Olimpíada do Rio, em 2016, quando o camisa 10 converteu o pênalti decisivo na final contra a Alemanha.

Mesmo assim, reconheceu que a decisão foi equivocada: "Hoje o que eu faria? Neymar primeiro. Determinaria que ele fosse o primeiro. Estão corretas as críticas".