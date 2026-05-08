Tite fala sobre o erro que custou a eliminação do Brasil para a Croácia na última Copa do Mundo

Pela primeira vez desde a eliminação do Brasil para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, Tite abriu o jogo sobre os erros e sentimentos que marcaram a derrota mais dolorosa de sua carreira. Em entrevista ao quadro "Abre Aspas", do ge, o ex-treinador da seleção reconheceu falhas importantes naquela noite no Catar, especialmente na definição da ordem dos cobradores de pênaltis.
Após mais de três anos de silêncio, Tite admitiu que errou ao deixar Neymar para a última cobrança da disputa, decisão que gerou críticas imediatas após a eliminação brasileira. O treinador também afirmou que a seleção foi surpreendida por um contexto de jogo que, na visão dele, não indicava o empate da Croácia na reta final da prorrogação.