Getty Images Sport
Traduzido por
Thomas Tuchel lamenta 'momento decisivo' após Inglaterra perder para a Espanha em thriller da Liga das Nações
Tuchel identifica dificuldades iniciais em Wembley
Tuchel não poupou críticas em sua avaliação do desempenho da Inglaterra após um confronto eletrizante da Liga das Nações com a Espanha. O técnico alemão expressou sua frustração com uma atuação defensiva que deixou sua equipe correndo atrás do placar contra a atual campeã europeia. Erros individuais logo no início deram o tom, com Marc Guehi sendo surpreendido pela pressão alta de Lamine Yamal no gol de abertura, antes de um passe errado de Nico O’Reilly permitir que a Espanha ampliasse a vantagem e deixasse Wembley em choque.
Ao relembrar os momentos iniciais, Tuchel admitiu que sua equipe criou uma montanha para si mesma escalar. Falando à ITV Sport após o apito final, o ex-técnico do Chelsea deu um veredito contundente sobre os estágios iniciais da partida. "Início terrível, o pior início possível. Isso torna tudo muito difícil quando você fica atrás contra esse tipo de time. A reação foi muito boa. Depois de 10, 12 minutos, nós éramos o melhor time, mas cometemos dois ou três grandes erros. Cedemos grandes chances, mas, no geral, fomos melhores, dominamos, ficamos no campo do adversário, criamos, marcamos dois gols. Acho que foram nossos melhores 15 minutos depois do apito", afirmou.
- Getty Images Sport
Pênalti perdido por Kane prova ser ponto de virada
O momento decisivo da noite chegou no segundo tempo, quando a Inglaterra, que vencia por 2 a 1 naquele momento após gols de Anthony Gordon e uma cabeçada de Harry Kane, ganhou um pênalti. Com a chance de abrir uma vantagem decisiva, o capitão da Inglaterra sofreu um raro azar, escorregou na hora da batida e viu sua cobrança explodir no travessão. O erro na cobrança permitiu que a Espanha recuperasse a compostura, e os reservas Alex Baena e Mikel Oyarzabal acabaram marcando para garantir a vitória dos visitantes e deixar Tuchel pensando no que poderia ter sido.
"(Kane) infelizmente não conseguiu converter o pênalti, e esse pode ter sido o momento decisivo, porque a Espanha teria, talvez pela primeira vez, acreditado que sua longa sequência de jogos sem derrota terminaria aqui", disse Tuchel.
Falhas defensivas ofuscam a promessa no ataque
Embora a produção ofensiva tenha dado à torcida da casa muito a comemorar, a fragilidade da linha de quatro defensores continuou sendo uma preocupação urgente para a comissão técnica. Tuchel fez questão de destacar rapidamente que, contra adversários de elite, a margem para erro é inexistente. O terceiro gol da Espanha foi o único que o treinador considerou realmente construído pela criatividade do adversário, com os outros tendo sido entregues por erros não forçados. A inconsistência na defesa minou o trabalho duro feito pelo meio-campo e pelo ataque ao longo dos 90 minutos.
O treinador enfatizou que o padrão exigido no nível internacional não foi atingido em momentos decisivos. “Depois, outro grande erro no 2 a 2, e o terceiro gol foi o único gol que eles realmente marcaram”, observou Tuchel. “Nos outros, erros individuais demais nesse nível. É o que é. Temos que seguir em frente, aprender com isso e recuperar os pontos contra a República Tcheca."
- Getty Images Sport
Pontos positivos em meio à decepção para a Inglaterra
Apesar do gosto amargo da derrota, havia um sentimento subjacente de otimismo nas palavras de Tuchel. O técnico da Inglaterra permaneceu firme em sua convicção de que o placar não refletia plenamente o equilíbrio da partida nem o potencial dentro de seu elenco.
"Sempre haverá momentos em que você sofre contra um time como esse. Mas, nesse nível, os detalhes importam", insistiu. "Importa aproveitar as suas chances, importa reduzir os erros decisivos. Nenhuma das duas coisas esteve a nosso favor hoje. A qualidade estava lá, o esforço estava lá, houve períodos do jogo muito, muito bons, mas o resultado não prova isso hoje."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.