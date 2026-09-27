Tuchel não poupou críticas em sua avaliação do desempenho da Inglaterra após um confronto eletrizante da Liga das Nações com a Espanha. O técnico alemão expressou sua frustração com uma atuação defensiva que deixou sua equipe correndo atrás do placar contra a atual campeã europeia. Erros individuais logo no início deram o tom, com Marc Guehi sendo surpreendido pela pressão alta de Lamine Yamal no gol de abertura, antes de um passe errado de Nico O’Reilly permitir que a Espanha ampliasse a vantagem e deixasse Wembley em choque.

Ao relembrar os momentos iniciais, Tuchel admitiu que sua equipe criou uma montanha para si mesma escalar. Falando à ITV Sport após o apito final, o ex-técnico do Chelsea deu um veredito contundente sobre os estágios iniciais da partida. "Início terrível, o pior início possível. Isso torna tudo muito difícil quando você fica atrás contra esse tipo de time. A reação foi muito boa. Depois de 10, 12 minutos, nós éramos o melhor time, mas cometemos dois ou três grandes erros. Cedemos grandes chances, mas, no geral, fomos melhores, dominamos, ficamos no campo do adversário, criamos, marcamos dois gols. Acho que foram nossos melhores 15 minutos depois do apito", afirmou.