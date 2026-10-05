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Thomas Tuchel explica a saída de Ezri Konsa da Inglaterra em meio a temores de lesão no Arsenal
Tuchel detalha problemas físicos de Konsa
O técnico da Inglaterra confirmou que Konsa deixou a seleção após a vitória por 7 a 0 sobre a Croácia, em Rijeka. O defensor já havia ficado de fora do triunfo sobre a Tchéquia, em Praga, mas foi considerado em condições suficientes para participar da goleada sobre a Croácia. No entanto, agora ele foi liberado para receber cuidados especializados em seu clube, enquanto a Inglaterra se prepara para seu próximo compromisso em Wembley.
Tuchel entrou em detalhes sobre a natureza da lesão e explicou que o ex-jogador do Aston Villa já estava lidando com um problema antes mesmo de se apresentar à seleção. "A história são duas histórias diferentes, Ezri sentiu um desconforto quando chegou ao grupo, jogou com desconforto contra a Espanha e piorou um pouco", explicou Tuchel durante uma coletiva de imprensa.
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Sem preocupações de longo prazo para Arteta
Embora os torcedores do Arsenal possam estar preocupados com a contratação de verão do clube, Tuchel tentou minimizar a gravidade da situação. Ele esclareceu que os problemas não estão relacionados a rupturas musculares ou danos estruturais, mas sim ao resultado de contato físico em campo. O foco agora passa a ser se o defensor conseguirá se recuperar a tempo do jogo do Arsenal no horário do almoço contra o Leeds United, no sábado.
"Ele deixou a concentração para tratar os dois problemas que tem agora, mas acho que não é nada grave e não vale a pena correr o risco", acrescentou Tuchel. "Ficamos felizes com a atitude que ele mostrou ao permanecer na concentração e estar pronto para a Croácia e fazer uma boa partida, mas infelizmente ele sofreu outro problema na partida. Mas por uma pancada, não uma lesão muscular ou algo assim."
Baque duplo para a seleção inglesa
Konsa não foi o único desfalque para Tuchel, que também confirmou que o meio-campista Alex Scott foi cortado por causa de uma lesão no quadríceps. Apesar desses contratempos, o ex-técnico de Chelsea e Bayern de Munique segue otimista em relação ao restante do grupo. Ele destacou que as atualizações continuariam ao longo do dia, mas esperava que todos os outros estivessem disponíveis para a convocação.
"Ele permaneceu no grupo e tentou de tudo para a partida na Tchéquia, que chegou cedo demais, e tentamos de tudo para o jogo na Croácia e demos sinal verde", continuou Tuchel. "Ele completou todas as sessões de treino nesse intervalo e estava pronto para jogar, mas infelizmente sofreu outra pancada no quadríceps e isso causou um pequeno trauma leve, e decidimos não deixá-lo jogar novamente com essa dor e esse desconforto."
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Reforços defensivos no horizonte
A possível ausência de Konsa seria um golpe para Arteta, especialmente com William Saliba ainda fora por causa de um problema nas costas. O internacional da Inglaterra tem sido presença constante no time titular desde sua chegada, preenchendo a lacuna deixada pelo francês. No entanto, há luz no fim do túnel para a equipe do norte de Londres, já que vários outros defensores importantes estão perto de retornar ao time principal.
Ben White, que está fora por causa de um problema na virilha, está perto de recuperar a forma física ideal e pode oferecer cobertura no coração da defesa ao lado de Jurrien Timber. Além disso, Cristhian Mosquera tem avançado em sua reabilitação após uma lesão no tendão da coxa sofrida em agosto.
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