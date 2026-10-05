Thomas Tuchel explica a saída de Ezri Konsa da Inglaterra em meio a temores de lesão no Arsenal

O técnico da Inglaterra confirmou que Konsa deixou a seleção após a vitória por 7 a 0 sobre a Croácia, em Rijeka. O defensor já havia ficado de fora do triunfo sobre a Tchéquia, em Praga, mas foi considerado em condições suficientes para participar da goleada sobre a Croácia. No entanto, agora ele foi liberado para receber cuidados especializados em seu clube, enquanto a Inglaterra se prepara para seu próximo compromisso em Wembley.

Tuchel entrou em detalhes sobre a natureza da lesão e explicou que o ex-jogador do Aston Villa já estava lidando com um problema antes mesmo de se apresentar à seleção. "A história são duas histórias diferentes, Ezri sentiu um desconforto quando chegou ao grupo, jogou com desconforto contra a Espanha e piorou um pouco", explicou Tuchel durante uma coletiva de imprensa.