Thomas Tuchel exalta a "ótima reação" da Inglaterra e a evolução pós-Copa do Mundo após virada na Liga das Nações

Tuchel acredita que as atuações recentes da Inglaterra na Liga das Nações da Uefa provam que seu elenco alcançou um novo nível de maturidade. Após uma vitória convincente por 3 a 0 sobre a Tchéquia no Estádio de Wembley na terça-feira, o técnico da Inglaterra apontou a capacidade da equipe de dominar as partidas como um sinal de seu crescimento após a Copa do Mundo. Um doblete de Harry Kane e um gol contra de Vladimir Coufal garantiram os pontos, marcando a terceira vitória da Inglaterra em seus últimos quatro jogos.

O treinador foi rápido ao elogiar a fluidez da atuação contra a Tchéquia, destacando como seus jogadores controlaram o ritmo desde o primeiro apito até o último. "Acho que fizemos uma partida muito boa, muito fluida. Acho que dominamos durante o jogo todo, muito focados. É nossa quarta partida em três ou quatro dias. Foi novamente uma atuação muito boa e uma vitória merecida", disse Tuchel.