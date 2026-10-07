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Thomas Tuchel exalta a "ótima reação" da Inglaterra e a evolução pós-Copa do Mundo após virada na Liga das Nações
Mantendo padrões de elite em Wembley
Tuchel acredita que as atuações recentes da Inglaterra na Liga das Nações da Uefa provam que seu elenco alcançou um novo nível de maturidade. Após uma vitória convincente por 3 a 0 sobre a Tchéquia no Estádio de Wembley na terça-feira, o técnico da Inglaterra apontou a capacidade da equipe de dominar as partidas como um sinal de seu crescimento após a Copa do Mundo. Um doblete de Harry Kane e um gol contra de Vladimir Coufal garantiram os pontos, marcando a terceira vitória da Inglaterra em seus últimos quatro jogos.
O treinador foi rápido ao elogiar a fluidez da atuação contra a Tchéquia, destacando como seus jogadores controlaram o ritmo desde o primeiro apito até o último. "Acho que fizemos uma partida muito boa, muito fluida. Acho que dominamos durante o jogo todo, muito focados. É nossa quarta partida em três ou quatro dias. Foi novamente uma atuação muito boa e uma vitória merecida", disse Tuchel.
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Construindo sobre as bases da Copa do Mundo
O técnico alemão está convencido de que as experiências adquiridas no cenário mundial deixaram seus jogadores mais fortes. Em vez de sofrer uma ressaca pela eliminação na semifinal, o elenco parece ter usado o torneio como um trampolim para um desenvolvimento tático ainda maior. Tuchel destacou a cultura interna do grupo, citando a intensidade nos treinamentos e a confiança coletiva como os principais fatores por trás do sucesso recente em campo.
"Treinamento e atitude, coesão, confiança. Claro, não fomos eliminados na fase de grupos e claro que isso nos tornou mais fortes. Estamos em um nível alto, isso tem sido constante, é assim. Você aprende todos os dias e fica mais forte com os jogos", acrescentou Tuchel,
Kane segue quebrando recordes
Central para o domínio da Inglaterra foi o capitão Harry Kane, que celebrou uma marca pessoal histórica em Wembley. Ao chegar à sua 125ª partida pela seleção, o atacante do Bayern de Munique igualou o lendário goleiro Peter Shilton como o jogador com mais jogos pela equipe masculina da história da Inglaterra. Kane comemorou a ocasião de seu jeito habitual, tendo papel importante no gol de abertura antes de concluir chances criadas por Morgan Rogers e Lewis Hall.
Tuchel fez muitos elogios à consistência incansável de seu capitão e se recusou a deixar que os feitos recordistas do atacante se tornassem algo banal. "É isso que ele faz", comentou o técnico sobre a contribuição decisiva de Kane na partida. "Não tomo isso como algo garantido, é simplesmente excepcional em cada jogo."
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Dor de cabeça na hora da escalação antes das finais
Enquanto a Inglaterra se prepara para os jogos finais da fase de grupos contra Croácia e Espanha, em novembro, a disputa por vagas no elenco está chegando ao auge. Vários jogadores que corriam por fora aproveitaram suas oportunidades durante a recente chuva de gols, deixando Tuchel com decisões difíceis a tomar sobre seu time ideal na busca por uma vaga nas finais da Liga das Nações do próximo verão.
"Sim, sempre em um nível alto, é difícil convocar o elenco. Fico feliz que todos tenham contribuído e dado tudo o que tinham pela camisa e pela equipe. Eles estabeleceram um padrão alto, e era isso que parecia por fora, e é assim também por dentro", admitiu o ex-técnico do Chelsea.
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