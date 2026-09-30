Thomas Tuchel aponta Jude Bellingham como futuro capitão permanente da Inglaterra após vitória sobre a República Tcheca

Esta não foi a primeira vez de Bellingham à frente da equipe principal, já que ele já havia usado a braçadeira em uma vitória em amistoso preparatório para a Copa do Mundo contra a Costa Rica, em junho. Tuchel explicou que deixá-lo fora do time titular em Praga foi uma decisão física sensata, e não um rebaixamento tático.

"Acho que ele adora estar conosco neste momento, é o que eu sinto", disse Tuchel. "Tivemos essa pequena conversa hoje sobre o papel dele e nós dois sentimos no estômago: 'vamos de novo, vamos começar de novo'. E então nossas cabeças disseram: 'talvez 30 minutos sejam suficientes por hoje', porque ele não jogou com essa virada tão rápida ao longo desta temporada.

"Ele já fez isso antes, mas não durante a temporada, então não queríamos ser os primeiros a tentar isso. Mas, mesmo nesse breve contato, dá para ver que ele está confiante e feliz até mesmo por ajudar saindo do banco, então sim, é uma recompensa. É bom."