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Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Thomas Tuchel aponta Jude Bellingham como futuro capitão permanente da Inglaterra após vitória sobre a República Tcheca

J. Bellingham
Inglaterra
T. Tuchel
Tchéquia x Inglaterra
Liga das Nações A

Thomas Tuchel apontou a estrela do Real Madrid, Jude Bellingham, como alguém que deve se tornar eventualmente o capitão permanente da Inglaterra, depois de lhe entregar a braçadeira contra a República Tcheca. No entanto, o técnico da seleção também revelou que o meio-campista sofreu um pequeno susto com uma lesão antes de um confronto crucial da Liga das Nações.

  • Assumindo a liderança

    Tuchel apoiou Bellingham para assumir a braçadeira de capitão em definitivo no futuro. O meio-campista do Real Madrid recebeu com orgulho a braçadeira das mãos do atacante do Bayern de Munique Harry Kane durante a vitória por 2 a 0 na Liga das Nações sobre a República Tcheca.

    Bellingham começou a partida em Praga no banco de reservas após uma atuação fisicamente exigente na derrota para a Espanha de sábado. Ele acabou sendo acionado aos 71 minutos, assumindo as funções de liderança em campo nos instantes finais do crucial duelo europeu.

  • FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP

    Conquistando a recompensa máxima

    A substituição no segundo tempo mostrou a enorme confiança que Tuchel tem no talentoso meio-campista. Questionado diretamente se Bellingham poderia ser o capitão permanente um dia, o técnico da Inglaterra deu uma resposta definitiva e animadora.

    "Se você é o capitão no fim dessas partidas, com certeza pode ser o capitão permanente", afirmou Tuchel, em citação publicada pelo The Standard. "Mesmo nesse pequeno episódio, dá para ver que ele está confiante e feliz até em ajudar vindo do banco. Então, sim, é uma recompensa. É bom."

  • Gerenciando a carga de trabalho com cuidado

    Esta não foi a primeira vez de Bellingham à frente da equipe principal, já que ele já havia usado a braçadeira em uma vitória em amistoso preparatório para a Copa do Mundo contra a Costa Rica, em junho. Tuchel explicou que deixá-lo fora do time titular em Praga foi uma decisão física sensata, e não um rebaixamento tático.

    "Acho que ele adora estar conosco neste momento, é o que eu sinto", disse Tuchel. "Tivemos essa pequena conversa hoje sobre o papel dele e nós dois sentimos no estômago: 'vamos de novo, vamos começar de novo'. E então nossas cabeças disseram: 'talvez 30 minutos sejam suficientes por hoje', porque ele não jogou com essa virada tão rápida ao longo desta temporada.

    "Ele já fez isso antes, mas não durante a temporada, então não queríamos ser os primeiros a tentar isso. Mas, mesmo nesse breve contato, dá para ver que ele está confiante e feliz até mesmo por ajudar saindo do banco, então sim, é uma recompensa. É bom."

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    Um confronto crucial está por vir

    Apesar de sua participação impressionante saindo do banco, a condição física imediata de Bellingham de repente se tornou uma preocupação para a seleção. Tuchel confirmou que o meio-campista criativo sofreu um problema menor no fim do jogo.

    A Inglaterra vai querer desesperadamente ter seu talismã em plena forma para o crucial confronto de sábado, fora de casa, em Rijeka. Com a Espanha parecendo forte para garantir uma das duas primeiras posições do Grupo A3, o time de Tuchel precisa lutar contra a Croácia para ficar com a vaga restante nas quartas de final da Liga das Nações.

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