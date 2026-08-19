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Gabriel Marin

Thiago Silva revela aprendizado com Marcão no Fluminense e abre caminho para carreira de técnico

T. Silva
Marcao
Fluminense

Zagueiro de 41 anos admite que está perto do fim da carreira como jogador, destaca interesse por questões táticas e já projeta possível parceria com o atual treinador interino do Fluminense

A classificação do Fluminense para as quartas de final da Libertadores, conquistada na última terça-feira (18), diante do Independiente Rivadavia, na Argentina, também serviu para Thiago Silva reforçar um caminho que pretende seguir quando pendurar as chuteiras: o de treinador de futebol.

Aos 41 anos, o capitão tricolor voltou a falar sobre o interesse pela função e revelou que tem aproveitado a convivência com Marcão, atual técnico interino da equipe, para ampliar seus conhecimentos táticos. A aproximação ganhou força desde a saída de Luis Zubeldía e já inclui conversas sobre a organização da equipe dentro de campo.

A atuação de Thiago Silva como uma espécie de extensão da comissão técnica também chamou atenção no último fim de semana. Na vitória sobre o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro viralizou ao aparecer orientando os companheiros à beira do gramado.

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  • imago-sport-1080545925.jpgjustpictures.ch

    Thiago Silva participa de discussões táticas com Marcão

    O interesse pelo trabalho de treinador não é novidade para Thiago Silva. O jogador contou que Marcão tem permitido que ele participe de conversas sobre aspectos táticos desde que assumiu interinamente o comando do Fluminense.

    Segundo o capitão, antes de uma das reuniões da comissão técnica, ele, Marcão e o goleiro Fábio conversaram especificamente sobre a organização defensiva da equipe. A preocupação ganhou importância depois das dificuldades apresentadas pelo Tricolor no primeiro confronto contra o Independiente Rivadavia.

    "O lado treinador me pega um pouco, eu sou fascinado por tática e essas situações de jogo".

    Thiago avaliou que a estratégia adotada por Marcão funcionou na Argentina. Para ele, o Fluminense conseguiu controlar melhor os contra-ataques e sofreu menos defensivamente do que no duelo disputado no Maracanã.

    Apesar de contribuir com opiniões e leituras do jogo, o zagueiro fez questão de ressaltar que a palavra final continua sendo do treinador.

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    Licenças reforçam plano de seguir carreira fora das quatro linhas

    O projeto de Thiago Silva como treinador também já começou na prática. Durante a pandemia, o zagueiro iniciou o processo para obter a Licença B da CBF. Em maio deste ano, avançou na formação ao conquistar a Licença A da UEFA.

    A certificação abre possibilidades para que ele trabalhe como treinador em equipes profissionais de divisões inferiores, nas categorias de base e também como auxiliar técnico na Europa.

    O interesse por tática, portanto, não se limita a uma curiosidade de jogador experiente. A formação indica que Thiago vem construindo, paralelamente à carreira dentro de campo, uma preparação para o próximo capítulo de sua trajetória no futebol.

  • imago-sport-1080906492.jpgCarneiro Images

    Aos 41 anos, zagueiro admite proximidade do fim da carreira

    Embora ainda não tenha estabelecido uma data para a aposentadoria, Thiago Silva reconhece que a carreira como jogador está se aproximando do fim.

    O defensor afirmou que, fisicamente, atuar por muito mais tempo será cada vez mais difícil. Para continuar rendendo, ele conta também com o apoio dos companheiros mais jovens, que precisam compensar eventuais limitações físicas do capitão.

    Nesse cenário, Thiago entende que pode contribuir de outras maneiras, especialmente na organização da equipe e na prevenção de situações que deixem o Fluminense vulnerável aos contra-ataques.

    "Jogar muito mais não dá, né? Fisicamente é quase que impossível".

    A mudança de perspectiva já aparece dentro das partidas. Além de atuar como zagueiro, Thiago tem assumido cada vez mais o papel de liderança e orientação dos companheiros, comportamento que ficou evidente na partida contra o Palmeiras.

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    Parceria com Marcão pode continuar no futuro

    Se depender de Thiago Silva, a relação construída com Marcão não ficará restrita ao período em que o zagueiro ainda estiver em campo.

    Questionado sobre a possibilidade de manter a parceria quando iniciar a carreira como treinador, o capitão indicou que vê o cenário com bons olhos. A resposta passa pela relação construída ao longo dos anos e pela confiança no trabalho do atual comandante interino.

    Thiago destacou que Marcão já foi acionado em diferentes momentos de dificuldade do Fluminense e, segundo ele, sempre conseguiu dar uma resposta positiva.

    O zagueiro também citou outros integrantes da comissão técnica e defendeu a valorização dos profissionais que trabalham no clube, ressaltando a necessidade de manter humildade e tranquilidade mesmo após a recuperação da confiança.

  • Botafogo v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Saída de Zubeldía também é assumida pelos jogadores

    A classificação na Libertadores aconteceu poucos dias depois de uma mudança importante no comando do Fluminense. Luis Zubeldía deixou o cargo após uma sequência de resultados negativos, e Marcão assumiu interinamente a equipe.

    Thiago Silva reconheceu que o momento foi difícil e afirmou que os próprios jogadores tiveram responsabilidade pelo cenário que culminou na saída do treinador argentino.

    Para o capitão, o comportamento dentro de campo e as más atuações também contribuíram para a queda de rendimento da equipe. Ele ainda explicou uma publicação feita nas redes sociais após a saída de Zubeldía, que havia gerado críticas de parte dos torcedores.

    Segundo Thiago, a mensagem foi um agradecimento sincero por tudo o que havia sido vivido com o treinador e não significava colocar os interesses pessoais acima dos objetivos do Fluminense.

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    Confiança recuperada antes da sequência decisiva

    Desde que Marcão assumiu o comando, o Fluminense venceu o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e garantiu a classificação para as quartas de final da Libertadores diante do Independiente Rivadavia.

    Thiago Silva avaliou que os resultados ajudaram o grupo a recuperar a confiança. Na visão do zagueiro, o Fluminense apresentou futebol suficiente para conquistar a vitória no tempo regulamentar na Argentina, mesmo terminando a partida com um jogador a menos.

    O empate por 1 a 1 levou a decisão para os pênaltis. Thiago foi o primeiro cobrador do Fluminense e converteu sua cobrança, ajudando o time a avançar na competição continental.

    Mais do que a classificação, porém, a noite em Mendoza reforçou a imagem de um capitão que já começa a experimentar funções além daquelas exercidas dentro das quatro linhas. Se ainda não há data para a aposentadoria, Thiago Silva já prepara o terreno para o próximo desafio: transformar a experiência acumulada como jogador em conhecimento para comandar equipes à beira do campo.

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