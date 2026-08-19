Thiago Silva revela aprendizado com Marcão no Fluminense e abre caminho para carreira de técnico

A classificação do Fluminense para as quartas de final da Libertadores, conquistada na última terça-feira (18), diante do Independiente Rivadavia, na Argentina, também serviu para Thiago Silva reforçar um caminho que pretende seguir quando pendurar as chuteiras: o de treinador de futebol.

Aos 41 anos, o capitão tricolor voltou a falar sobre o interesse pela função e revelou que tem aproveitado a convivência com Marcão, atual técnico interino da equipe, para ampliar seus conhecimentos táticos. A aproximação ganhou força desde a saída de Luis Zubeldía e já inclui conversas sobre a organização da equipe dentro de campo.

A atuação de Thiago Silva como uma espécie de extensão da comissão técnica também chamou atenção no último fim de semana. Na vitória sobre o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro viralizou ao aparecer orientando os companheiros à beira do gramado.