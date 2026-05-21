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Thiago Silva recebe oferta sensacional para voltar ao AC Milan após decidir não renovar com o Porto
Um retorno lendário ao San Siro?
Silva está oficialmente de volta ao mercado após decidir não renovar seu contrato com o Porto. O experiente zagueiro central teria tido a opção de acionar uma prorrogação automática de um ano para permanecer em Portugal, mas optou por seguir em frente, o que gerou intensas especulações sobre um retorno a um de seus antigos clubes.
De acordo com a ESPN, o AC Milan já fez uma proposta formal para trazer o jogador de 41 anos de volta à Itália. Acredita-se que os Rossoneri tenham oferecido um contrato de um ano, válido até junho de 2027, proporcionando ao brasileiro o palco perfeito para encerrar sua ilustre carreira como jogador.
- Getty Images Sport
A ligação com Ibrahimovic
A possibilidade de uma transferência para o Milan é reforçada pelo status de Silva como ícone do clube e por suas relações pessoais nos bastidores. Durante sua primeira passagem pelo clube, entre 2009 e 2012, ele se consolidou como um dos melhores zagueiros do futebol mundial, conquistando o Scudetto em 2011.
Fundamentalmente, as negociações podem ser influenciadas por sua estreita amizade com Zlatan Ibrahimovic, que agora atua como consultor sênior e figura de diretor esportivo do gigante italiano. Os dois compartilharam uma parceria lendária em campo em Milão e Paris, e uma reunião em uma função diferente pode ser tentadora demais para Silva recusar.
Aposentadoria e carreira de coach no horizonte
Embora a oferta do Milan esteja em aberto, Silva também está considerando a possibilidade de pendurar as chuteiras de vez. O zagueiro há muito tempo manifesta interesse em seguir carreira como técnico, e já existem caminhos concretos sendo traçados para sua vida após o futebol.
Um desses caminhos o leva de volta a Londres. A ESPN afirma que Silva tem um convite em aberto para se juntar à comissão técnica do Chelsea, clube onde passou quatro temporadas de sucesso e conquistou a Liga dos Campeões. Ele está ansioso para concluir sua formação de treinador na Inglaterra, e uma função na estrutura do Chelsea continua sendo uma alternativa séria a mais uma temporada em campo.
A despedida de Silva do Porto
Silva, que voltou ao Porto para uma segunda passagem em janeiro, disputou 14 partidas em todas as competições, somando 1.084 minutos em campo e ajudando o clube a conquistar o título da Primeira Liga.
Dirigindo-se aos torcedores através dos canais oficiais de comunicação do clube, o jogador de 41 anos expressou imenso orgulho pelo que conquistou durante sua passagem pelos Dragões. “Os torcedores do FC Porto ficarão para sempre na minha memória, e espero deixar minha marca neles também. Olho para trás e vejo os momentos incríveis que vivemos, e este título foi para a família do Porto, que o merece tanto. O campeão está de volta”, disse o zagueiro de 41 anos à mídia do clube, acrescentando que parte “muito satisfeito” com sua passagem pelo Porto: “Deixei minha marca na história, e este título ficará marcado como um dos principais da minha carreira. Não é um adeus, é um até logo.”