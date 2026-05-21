Thiago Silva recebe oferta sensacional para voltar ao AC Milan após decidir não renovar com o Porto

Silva está oficialmente de volta ao mercado após decidir não renovar seu contrato com o Porto. O experiente zagueiro central teria tido a opção de acionar uma prorrogação automática de um ano para permanecer em Portugal, mas optou por seguir em frente, o que gerou intensas especulações sobre um retorno a um de seus antigos clubes.

De acordo com a ESPN, o AC Milan já fez uma proposta formal para trazer o jogador de 41 anos de volta à Itália. Acredita-se que os Rossoneri tenham oferecido um contrato de um ano, válido até junho de 2027, proporcionando ao brasileiro o palco perfeito para encerrar sua ilustre carreira como jogador.