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Thiago Silva está de volta! O ex-zagueiro do Chelsea e do PSG retorna de surpresa ao seu antigo clube após deixar o Porto
O Fluminense traz de volta para casa um ícone do clube
O Fluminense confirmou oficialmente o retorno de Silva, com o experiente zagueiro assinando um contrato válido até dezembro de 2026. A contratação põe fim a semanas de incerteza em torno de seu futuro após sua saída do Porto. O jogador de 41 anos iniciará sua quarta passagem pelo clube, incluindo os anos que passou nas categorias de base do Fluminense.
Espera-se que ele se apresente no centro de treinamento Carlos Castilho na próxima semana, enquanto continuam os preparativos para a segunda metade da temporada. O Fluminense resistiu ao interesse de vários clubes europeus para garantir a contratação de Silva. A forte ligação do zagueiro com o clube de sua infância acabou sendo decisiva para que ele completasse mais um retorno ao Rio de Janeiro.
O Fluminense comemora o retorno do “Monstro”
O Fluminense marcou o retorno de Silva com uma mensagem comemorando o regresso de um dos maiores jogadores do clube. O clube descreveu o anúncio como a continuação de uma história que nunca realmente terminou.
“O que parecia ser um adeus foi, na verdade, um até logo”, dizia o comunicado oficial do clube. “Porque algumas histórias nunca terminam de verdade. Thiago Silva está de volta ao Fluminense. O ‘Monstro’ concordou em retornar e assinou contrato com o clube até dezembro de 2026.”
Ao longo de suas várias passagens pelo clube, o zagueiro disputou 212 partidas e marcou 19 gols, consolidando-se como um dos jogadores mais importantes de sua geração pelo Tricolor.
Um vencedor comprovado retorna com vasta experiência
Silva retorna ao Fluminense com uma das carreiras mais premiadas do futebol moderno. Durante sua passagem pela Europa, ele conquistou grandes sucessos com o Milan, o Paris Saint-Germain e o Chelsea, ganhando sete títulos da Ligue 1 e levantando tanto a Liga dos Campeões quanto o Mundial de Clubes com os Blues.
Sua influência também se estendeu ao cenário internacional. Silva disputou 113 partidas pela seleção brasileira e foi capitão da equipe em três de suas quatro participações na Copa do Mundo. O zagueiro também levou o Fluminense às semifinais do Mundial de Clubes de 2025, reforçando ainda mais seu status de lenda do clube antes de sua breve passagem pelo Porto.
- (C)Getty Images
Prepare-se para a segunda metade da temporada
Espera-se que Silva se integre rapidamente ao elenco assim que retomar os treinos. O Fluminense ocupa atualmente a terceira posição na Série A do Campeonato Brasileiro, dez pontos atrás do líder Palmeiras, após 18 partidas. Após a pausa para a Copa do Mundo, o time enfrentará o Bragantino no Maracanã, no dia 18 de julho.