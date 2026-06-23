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Yosua Arya

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Thiago Silva está de volta! O ex-zagueiro do Chelsea e do PSG retorna de surpresa ao seu antigo clube após deixar o Porto

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T. Silva
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Thiago Silva concretizou um retorno surpreendente ao Fluminense após deixar o Porto. O experiente zagueiro assinou contrato até o final de 2026 e deve começar a treinar com o clube brasileiro na próxima semana. Sua chegada reforça as ambições do Fluminense, que busca disputar os principais títulos do futebol sul-americano.

  • O Fluminense traz de volta para casa um ícone do clube

    O Fluminense confirmou oficialmente o retorno de Silva, com o experiente zagueiro assinando um contrato válido até dezembro de 2026. A contratação põe fim a semanas de incerteza em torno de seu futuro após sua saída do Porto. O jogador de 41 anos iniciará sua quarta passagem pelo clube, incluindo os anos que passou nas categorias de base do Fluminense.

    Espera-se que ele se apresente no centro de treinamento Carlos Castilho na próxima semana, enquanto continuam os preparativos para a segunda metade da temporada. O Fluminense resistiu ao interesse de vários clubes europeus para garantir a contratação de Silva. A forte ligação do zagueiro com o clube de sua infância acabou sendo decisiva para que ele completasse mais um retorno ao Rio de Janeiro.




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  • O Fluminense comemora o retorno do “Monstro”

    O Fluminense marcou o retorno de Silva com uma mensagem comemorando o regresso de um dos maiores jogadores do clube. O clube descreveu o anúncio como a continuação de uma história que nunca realmente terminou.

    “O que parecia ser um adeus foi, na verdade, um até logo”, dizia o comunicado oficial do clube. “Porque algumas histórias nunca terminam de verdade. Thiago Silva está de volta ao Fluminense. O ‘Monstro’ concordou em retornar e assinou contrato com o clube até dezembro de 2026.”

    Ao longo de suas várias passagens pelo clube, o zagueiro disputou 212 partidas e marcou 19 gols, consolidando-se como um dos jogadores mais importantes de sua geração pelo Tricolor.



  • Um vencedor comprovado retorna com vasta experiência

    Silva retorna ao Fluminense com uma das carreiras mais premiadas do futebol moderno. Durante sua passagem pela Europa, ele conquistou grandes sucessos com o Milan, o Paris Saint-Germain e o Chelsea, ganhando sete títulos da Ligue 1 e levantando tanto a Liga dos Campeões quanto o Mundial de Clubes com os Blues.

    Sua influência também se estendeu ao cenário internacional. Silva disputou 113 partidas pela seleção brasileira e foi capitão da equipe em três de suas quatro participações na Copa do Mundo. O zagueiro também levou o Fluminense às semifinais do Mundial de Clubes de 2025, reforçando ainda mais seu status de lenda do clube antes de sua breve passagem pelo Porto.

  • fluminense-thiago-silva(C)Getty Images

    Prepare-se para a segunda metade da temporada

    Espera-se que Silva se integre rapidamente ao elenco assim que retomar os treinos. O Fluminense ocupa atualmente a terceira posição na Série A do Campeonato Brasileiro, dez pontos atrás do líder Palmeiras, após 18 partidas. Após a pausa para a Copa do Mundo, o time enfrentará o Bragantino no Maracanã, no dia 18 de julho.