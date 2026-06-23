Thiago Silva está de volta! O ex-zagueiro do Chelsea e do PSG retorna de surpresa ao seu antigo clube após deixar o Porto

O Fluminense confirmou oficialmente o retorno de Silva, com o experiente zagueiro assinando um contrato válido até dezembro de 2026. A contratação põe fim a semanas de incerteza em torno de seu futuro após sua saída do Porto. O jogador de 41 anos iniciará sua quarta passagem pelo clube, incluindo os anos que passou nas categorias de base do Fluminense.

Espera-se que ele se apresente no centro de treinamento Carlos Castilho na próxima semana, enquanto continuam os preparativos para a segunda metade da temporada. O Fluminense resistiu ao interesse de vários clubes europeus para garantir a contratação de Silva. A forte ligação do zagueiro com o clube de sua infância acabou sendo decisiva para que ele completasse mais um retorno ao Rio de Janeiro.











