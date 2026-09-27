O meio-campista do Fluminense Martinelli expressou enorme gratidão após receber sua primeira convocação para a seleção brasileira. O jogador de 24 anos foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para substituir o atacante do Chelsea João Pedro, que deixou o grupo devido a uma lesão.

Em entrevista à CBF TV, o campeão da Copa Libertadores descreveu vestir a camisa da seleção como o maior privilégio possível.

Ele destacou sua determinação em aproveitar ao máximo cada treino ao lado dos principais jogadores da Europa.