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'Thiago me passou algumas coisas!' - Como estrela do Fluminense se preparou para Carlo Ancelotti após convocação dos sonhos
Martinelli recebe primeira convocação para o Brasil sob Ancelotti
O meio-campista do Fluminense Martinelli expressou enorme gratidão após receber sua primeira convocação para a seleção brasileira. O jogador de 24 anos foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para substituir o atacante do Chelsea João Pedro, que deixou o grupo devido a uma lesão.
Em entrevista à CBF TV, o campeão da Copa Libertadores descreveu vestir a camisa da seleção como o maior privilégio possível.
Ele destacou sua determinação em aproveitar ao máximo cada treino ao lado dos principais jogadores da Europa.
- Marca
Meio-campista busca conselho de Thiago Silva sobre os métodos de Ancelotti
Ao receber sua convocação de emergência, Martinelli recorreu imediatamente ao companheiro de Fluminense, Thiago Silva, para se preparar para trabalhar sob o comando de Ancelotti. O zagueiro veterano trabalhou com o técnico italiano em passagens de sucesso por Milan e Paris Saint-Germain.
Martinelli destacou que Silva compartilhou conselhos valiosos sobre o estilo de gestão de grupo de Ancelotti e sobre as expectativas operacionais do dia a dia.
"Thiago, que trabalhou com ele no Milan, conversou comigo e me passou algumas coisas", revelou Martinelli. "Este momento é muito importante na minha carreira e espero ajudar muito o treinador e todos os nossos companheiros na seleção."
Sucesso do Fluminense abre caminho para avanço internacional
A convocação de Martinelli vem após anos de desenvolvimento consistente no Fluminense, onde ele subiu das categorias de base em 2017 para conquistar dois Campeonatos Cariocas, a Copa Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Ele creditou ao clube do Rio de Janeiro o mérito por moldar sua maturidade pessoal e sua identidade profissional.
O jogador admitiu que manter o foco nas atuações pelo clube o ajudou a lidar com as expectativas dos torcedores em relação às suas perspectivas na seleção.
"Todo jogador quer vestir a camisa da seleção", acrescentou Martinelli. "Temos que nos sentir privilegiados e dar a vida pela seleção."
- AAP
Seleção se prepara para o segundo confronto com a Austrália
Depois de permanecer no banco sem ser utilizado no empate por 1 a 1 de sexta-feira contra a Austrália, em Townsville, Martinelli mira sua estreia internacional nos próximos compromissos. O Brasil se prepara para enfrentar a Austrália novamente na terça-feira, antes de encarar a Índia no sábado.
A comissão técnica de Ancelotti segue integrando os novos convocados ao seu sistema tático.
Martinelli busca fazer sua primeira partida pela seleção principal nesta Data Fifa.
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