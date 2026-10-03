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Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Theo Walcott afirma que o Arsenal tem uma grande vulnerabilidade em sua busca para manter o título da Premier League

T. Walcott
Arsenal
Premier League

O ex-atacante Theo Walcott alertou o Arsenal de que seu desempenho fora de casa pode comprometer suas chances de defender o título da Premier League nesta temporada. Embora o inglês ainda acredite que o time de Mikel Arteta seja uma equipe excepcional, com qualidade para manter sua coroa, ele insiste que sua vulnerabilidade longe de casa continua sendo uma preocupação significativa na atual campanha.

  • Preocupações com a defesa do título do Arsenal

    O Arsenal teve um início impressionante na nova temporada, garantindo quatro vitórias nas quatro primeiras partidas. No entanto, o embalo sofreu um grande revés pouco antes da pausa internacional, quando a equipe foi derrotada de forma convincente por 3 a 0 pelo Brighton no Amex Stadium.

    Apesar de seguir a apenas três pontos do atual líder Manchester City, Walcott acredita que seu ex-clube tem uma falha crítica. Em entrevista ao talkSPORT Drive, o ex-ponta destacou que as dificuldades da equipe fora do Emirates Stadium podem acabar custando caro na busca por mais títulos nacionais.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Walcott questiona a forma fora de casa

    Walcott expressou preocupações claras com atuações individuais em jogos fora de casa desafiadores. Ele destacou a importância de os jogadores crescerem em ambientes difíceis. "Eles seguem um pouco vulneráveis fora de casa", disse Walcott. "Eu gosto de Tzolis, mas, pelo que vi fora de casa, não fiquei tão impressionado. É difícil realmente brilhar fora de casa. Você pode ter esses jogadores que são ótimos em casa ou ótimos no treino, mas não conseguem [fazer isso] fora quando realmente importa. Não o coloque para jogar, coloque outra pessoa, coloque alguém que vai trabalhar para a equipe ou fazer algo diferente."

  • Confiança em manter a coroa

    Apesar de manifestar essas apreensões claras em relação ao seu desempenho fora de casa, Walcott segue confiante na qualidade geral do elenco de Arteta. O Arsenal está determinado a se recuperar e provar sua resiliência. Walcott acredita firmemente que o Arsenal possui as ferramentas necessárias para manter seu domínio doméstico e brigar em várias frentes nesta temporada. "Acho que eles são excepcionais e realmente sinto que têm tudo para manter isso", acrescentou. "Mas não vai ser fácil, porque eles vão querer vencer a Liga dos Campeões."

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  • arteta(C)Getty Images

    O que vem a seguir para o Arsenal?

    O Arsenal tentará resolver imediatamente essas preocupações com o desempenho fora de casa quando o futebol doméstico retornar após a pausa internacional. Arteta exigirá uma resposta forte, já que o Arsenal enfrentará um teste crucial contra o Leeds United, que tem impressionado até agora em sua segunda temporada consecutiva de volta à elite.

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