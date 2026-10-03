Theo Walcott afirma que o Arsenal tem uma grande vulnerabilidade em sua busca para manter o título da Premier League

O Arsenal teve um início impressionante na nova temporada, garantindo quatro vitórias nas quatro primeiras partidas. No entanto, o embalo sofreu um grande revés pouco antes da pausa internacional, quando a equipe foi derrotada de forma convincente por 3 a 0 pelo Brighton no Amex Stadium.

Apesar de seguir a apenas três pontos do atual líder Manchester City, Walcott acredita que seu ex-clube tem uma falha crítica. Em entrevista ao talkSPORT Drive, o ex-ponta destacou que as dificuldades da equipe fora do Emirates Stadium podem acabar custando caro na busca por mais títulos nacionais.