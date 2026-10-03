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Theo Walcott afirma que o Arsenal tem uma grande vulnerabilidade em sua busca para manter o título da Premier League
Preocupações com a defesa do título do Arsenal
O Arsenal teve um início impressionante na nova temporada, garantindo quatro vitórias nas quatro primeiras partidas. No entanto, o embalo sofreu um grande revés pouco antes da pausa internacional, quando a equipe foi derrotada de forma convincente por 3 a 0 pelo Brighton no Amex Stadium.
Apesar de seguir a apenas três pontos do atual líder Manchester City, Walcott acredita que seu ex-clube tem uma falha crítica. Em entrevista ao talkSPORT Drive, o ex-ponta destacou que as dificuldades da equipe fora do Emirates Stadium podem acabar custando caro na busca por mais títulos nacionais.
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Walcott questiona a forma fora de casa
Walcott expressou preocupações claras com atuações individuais em jogos fora de casa desafiadores. Ele destacou a importância de os jogadores crescerem em ambientes difíceis. "Eles seguem um pouco vulneráveis fora de casa", disse Walcott. "Eu gosto de Tzolis, mas, pelo que vi fora de casa, não fiquei tão impressionado. É difícil realmente brilhar fora de casa. Você pode ter esses jogadores que são ótimos em casa ou ótimos no treino, mas não conseguem [fazer isso] fora quando realmente importa. Não o coloque para jogar, coloque outra pessoa, coloque alguém que vai trabalhar para a equipe ou fazer algo diferente."
Confiança em manter a coroa
Apesar de manifestar essas apreensões claras em relação ao seu desempenho fora de casa, Walcott segue confiante na qualidade geral do elenco de Arteta. O Arsenal está determinado a se recuperar e provar sua resiliência. Walcott acredita firmemente que o Arsenal possui as ferramentas necessárias para manter seu domínio doméstico e brigar em várias frentes nesta temporada. "Acho que eles são excepcionais e realmente sinto que têm tudo para manter isso", acrescentou. "Mas não vai ser fácil, porque eles vão querer vencer a Liga dos Campeões."
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O que vem a seguir para o Arsenal?
O Arsenal tentará resolver imediatamente essas preocupações com o desempenho fora de casa quando o futebol doméstico retornar após a pausa internacional. Arteta exigirá uma resposta forte, já que o Arsenal enfrentará um teste crucial contra o Leeds United, que tem impressionado até agora em sua segunda temporada consecutiva de volta à elite.
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