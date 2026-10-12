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"Tesouro do Barcelona" surpreende Conte: eles estão fazendo algo excepcional

A. Conte
X. Espart
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"Fiquei surpreso com esse jogador"

O treinador italiano admitiu sua admiração pelo trabalho que o clube catalão desenvolve com os jovens talentos, durante uma longa entrevista concedida ao site "The Athletic".

O ex-técnico do Napoli, da Inter de Milão, do Chelsea e da seleção italiana também manifestou o desejo de visitar a academia "La Masia" para conhecer de perto a metodologia de trabalho nas equipes de categorias de base do Barcelona.

A academia La Masia é considerada o tesouro ao qual o Barcelona recorre para enfrentar suas crises financeiras, que têm dificultado bastante a contratação de novos reforços, especialmente nos últimos anos.


  • O tesouro do Barcelona: trabalho duro nos bastidores

    Conte disse, durante a entrevista cujos trechos foram publicados pelo jornal Mundo Deportivo, ao falar sobre o Barcelona: "Eles estão fazendo algo excepcional".

    E acrescentou o treinador italiano: "Quando você vê esses garotos da La Masia se integrando com tanta naturalidade, aos 18 anos, a um time como o Barcelona, diante de 100 mil espectadores, e jogando futebol com tanta facilidade, você percebe o tamanho do trabalho árduo que é feito nos bastidores na base, pois eles trabalham em total sintonia com o treinador do time principal".

    Conte, que conquistou cinco títulos do Campeonato Italiano e um título da Premier League, prosseguiu: "Tenho muita vontade de visitar a base deles. Eles têm uma estrutura clara e bem definida, totalmente alinhada com o time principal".

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  • Surpresa de Spart

    O treinador italiano citou uma situação que chamou sua atenção enquanto assistia a uma das partidas do Barcelona nesta temporada, quando ouviu o nome do jovem lateral-esquerdo Xavi Espart, que ele não conhecia antes.

    Conte explicou: "Eu estava assistindo a um jogo do Barcelona e ouvi um nome que eu não conhecia, o do jovem lateral-esquerdo Xavi Espart. O narrador da DAZN disse algo como: este jogador atuou apenas em quatro partidas na temporada passada, cada uma com apenas 10 minutos, e queriam emprestá-lo este ano".

    E acrescentou: "Mesmo assim, ele estava na escalação titular e jogava com uma facilidade impressionante".

    E disse: "Anthony Gordon jogava pela ponta, e Espart se movimentava por dentro. Deu uma assistência e mostrou muita personalidade".

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