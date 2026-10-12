"Tesouro do Barcelona" surpreende Conte: eles estão fazendo algo excepcional

O treinador italiano admitiu sua admiração pelo trabalho que o clube catalão desenvolve com os jovens talentos, durante uma longa entrevista concedida ao site "The Athletic".

O ex-técnico do Napoli, da Inter de Milão, do Chelsea e da seleção italiana também manifestou o desejo de visitar a academia "La Masia" para conhecer de perto a metodologia de trabalho nas equipes de categorias de base do Barcelona.

A academia La Masia é considerada o tesouro ao qual o Barcelona recorre para enfrentar suas crises financeiras, que têm dificultado bastante a contratação de novos reforços, especialmente nos últimos anos.



