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"Temos muito o que discutir" – Vinicius Júnior "não tem pressa" para renovar o contrato com o Real Madrid para além de 2027
A situação contratual está sob controle
Em uma entrevista descontraída com o popular streamer brasileiro CazeTV, Vinicius falou sobre sua situação contratual e transmitiu uma mensagem de total tranquilidade a todos os torcedores do Real Madrid. Ele insistiu que não há pressa para assinar um novo contrato de longo prazo neste momento, afirmando claramente: “Não tenho pressa em renovar meu contrato. Até 2027, temos muito o que discutir com o Real Madrid.”
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Confiança mútua com Florentino Pérez
Vinicius destacou a confiança mútua que existe com a diretoria do clube, insistindo que a prioridade neste momento é simplesmente continuar aproveitando o dia a dia no time madrilenho. A relação entre o jogador e o presidente do clube, Florentino Pérez, sempre foi descrita como excelente, e ele fez questão de reforçar esse vínculo durante sua recente aparição na mídia. “O Real Madrid está tranquilo, eu estou tranquilo. O presidente confia em mim e eu confio nele”, afirmou o atacante.
Orgulho de ser capitão
Vinicius se consolidou como um dos líderes no vestiário do Real Madrid, uma conquista que ele valoriza profundamente. Após a saída de vários jogadores experientes nas últimas temporadas, o brasileiro assumiu mais responsabilidades, tanto dentro quanto fora de campo.
Essa promoção na hierarquia do elenco consolida ainda mais seu status como um dos pilares da equipe. Para Vinicius, usar a braçadeira de capitão representa um marco significativo em uma trajetória que começou quando ele chegou do Flamengo, aos 18 anos. “Agora sou um dos capitães da equipe. Apesar de ser tão jovem, é algo importante que acontece muito raramente”, admitiu.
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Uma vida inteira no Bernabéu
O brasileiro concluiu descartando quaisquer rumores sobre seu futuro e prometendo lealdade eterna ao clube. Embora talentos de nível mundial sejam frequentemente associados a transferências para outros times de elite europeus ou mercados emergentes, Vinicius deixou claro que seu coração continua firmemente em Madri, onde já conquistou todos os principais troféus possíveis. “Nunca me imaginei fora [do Real Madrid]. Quero ficar aqui para o resto da vida”, declarou.