Vinicius se consolidou como um dos líderes no vestiário do Real Madrid, uma conquista que ele valoriza profundamente. Após a saída de vários jogadores experientes nas últimas temporadas, o brasileiro assumiu mais responsabilidades, tanto dentro quanto fora de campo.

Essa promoção na hierarquia do elenco consolida ainda mais seu status como um dos pilares da equipe. Para Vinicius, usar a braçadeira de capitão representa um marco significativo em uma trajetória que começou quando ele chegou do Flamengo, aos 18 anos. “Agora sou um dos capitães da equipe. Apesar de ser tão jovem, é algo importante que acontece muito raramente”, admitiu.