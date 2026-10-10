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Tédio e soluções ausentes: o Real Madrid preso em um círculo vicioso

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Real Madrid x Villarreal
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J. Mourinho
K. Mbappe
Vinicius Junior
A. Guler
Y. Diomande
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O que Mourinho fez durante o período de paralisação?

O Real Madrid não precisou de uma nova derrota para que ressurgissem as dúvidas sobre o trabalho de José Mourinho; a difícil vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal, no sábado, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, garantiu ao time os três pontos, mas não ofereceu uma resposta convincente para o problema que o acompanhava antes da pausa.

Três semanas de preparação, durante a data Fifa, e o resultado: um desempenho confuso, foco em soluções individuais que não vêm com facilidade e dependência de jogadores de atuação instável e irregular para salvar a situação.

No primeiro tempo, o Real Madrid não se mostrou um time com um plano claro para impor seu ritmo. Movimentações lentas da defesa ao ataque, um meio-campo que não conseguiu controlar o andamento do jogo e dificuldade em levar a bola às zonas decisivas, enquanto o Villarreal parecia mais organizado e capaz de conter o adversário.

  • Clara impotência e soluções individuais que não cumprem o objetivo

    O problema do Real Madrid não estava tanto na posse de bola, mas sim em como aproveitá-la. Faltou ao Real Madrid conexão entre seus setores, e a equipe pulou muitas vezes as etapas de construção das jogadas por meio do passe, apoiando-se nas arrancadas individuais para levar a bola à frente. Diante da ausência dessa conexão, Arda Güler não teve o espaço suficiente para conduzir o jogo e ditar o ritmo.

    Os números do primeiro tempo revelam parte da crise: o Real Madrid registrou uma finalização no gol de um total de 5, e criou uma chance clara. De acordo com as estatísticas da ESPN. O perigo da equipe permaneceu, em grande parte, ligado ao que Mbappé e Diomande conseguiam produzir sozinhos, mas o francês especificamente não estava em sua melhor forma, e talvez seu nível tenha sido afetado negativamente pelo período de paralisação e pela lesão, enquanto o astro marfinense marcou pelo menos seu primeiro gol, dando a vitória à equipe.

    O Villarreal, por sua vez, não precisou do controle do jogo para impor dificuldades ao anfitrião. A organização o ajudou a conter os ataques do Real Madrid, enquanto suas investidas ofensivas, especialmente pelo lado esquerdo, lhe deram algumas brechas para chegar ao último terço, mas, em todos os casos, Courtois esteve sempre presente.

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  • Uma breve reação não é suficiente para mudar o cenário

    O Real Madrid melhorou no início do segundo tempo, e as substituições ajudaram a dar maior dinamismo ao ataque. Diomande assumiu um papel mais influente pela ponta, Güler se movimentou melhor pelo meio-campo, enquanto a entrada de Vinícius deu à equipe uma capacidade adicional de drible e de romper as linhas do adversário.

    O gol que abriu o placar saiu aos 62 minutos, refletindo a diferença que a iniciativa individual pode fazer quando encontra o espaço adequado. Valverde avançou pelo lado direito e passou para Diomande, que lidou bem com a bola e finalizou no ângulo inferior. O gol foi inicialmente anulado por impedimento, antes que a tecnologia do vídeo confirmasse sua validade.

    O gol foi fruto de uma melhora na movimentação e na ousadia ofensiva, mas não foi prova suficiente de que o Real Madrid tenha encontrado suas soluções coletivas. A equipe precisou de uma movimentação direta e de espaço nas costas da defesa para quebrar a estagnação, depois de ter ficado muito tempo incapaz de criar chances claras por meio de ataques elaborados.

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  • A imprudência de Vinícius não apaga a limitação do desempenho

    Vinícius deu ao Real Madrid um acréscimo ofensivo evidente, mas sua atitude que resultou em sua expulsão colocou a equipe sob pressão num momento em que a vantagem pendia para os donos da casa. O Real Madrid foi obrigado a completar cerca de 20 minutos com dez jogadores, abrindo mão de boa parte de sua ambição ofensiva para proteger a vantagem. Os jogadores mostraram solidez na defesa do resultado até o fim, um aspecto que lhes é creditado, mas isso não apaga a limitação do desempenho antes do gol.

    Além disso, a responsabilidade da equipe não se resume à atitude de Vinícius ou às decisões da arbitragem; esses foram fatores que influenciaram a partida, mas não explicam sozinhos por que o Real Madrid de Mourinho só vence por meio de lampejos individuais depois de sofrer.

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  • Mourinho e as perguntas difíceis!

    Esperava-se que a pausa desse a Mourinho a oportunidade de corrigir as falhas que apareceram nos jogos anteriores, mas o duelo com o Villarreal não revelou nenhuma mudança clara na construção das jogadas ofensivas, no papel do meio-campo ou na capacidade da equipe de impor seu ritmo.

    E, se o treinador quer que seus jogadores atrapalhem a posse de bola do adversário, ele também precisa oferecer mecanismos claros para a construção das jogadas ofensivas no momento da recuperação da bola. Mas isso não acontece com Mourinho, porque ele ainda não consegue aproveitar as qualidades de seus jogadores dentro de um sistema que lhes dê funções claras, já que o Real Madrid atual parece depender mais dos nomes do que de uma estrutura coletiva consistente. 

    O Real Madrid conquistou os três pontos e mostrou solidez defensiva após a expulsão, mas, depois de três semanas de preparação, a equipe voltou à mesma imagem: lentidão na transição, um meio-campo que não impõe seu domínio, um ataque que espera a solução individual e, em seguida, um recuo para proteger o resultado. E a novela de reclamações de Mourinho sobre a arbitragem — mesmo quando corretas por vezes — não vai parar, servindo para encobrir aquilo que ele realmente deveria fazer. Daí surge a pergunta essencial: será que Mourinho, em sua versão atual, consegue mesmo mudar o Real Madrid e sua realidade "zero", ou vai continuar afundando no turbilhão da incapacidade tática e do desempenho entediante e confuso?

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