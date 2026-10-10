Tédio e soluções ausentes: o Real Madrid preso em um círculo vicioso

O Real Madrid não precisou de uma nova derrota para que ressurgissem as dúvidas sobre o trabalho de José Mourinho; a difícil vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal, no sábado, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, garantiu ao time os três pontos, mas não ofereceu uma resposta convincente para o problema que o acompanhava antes da pausa.

Três semanas de preparação, durante a data Fifa, e o resultado: um desempenho confuso, foco em soluções individuais que não vêm com facilidade e dependência de jogadores de atuação instável e irregular para salvar a situação.

No primeiro tempo, o Real Madrid não se mostrou um time com um plano claro para impor seu ritmo. Movimentações lentas da defesa ao ataque, um meio-campo que não conseguiu controlar o andamento do jogo e dificuldade em levar a bola às zonas decisivas, enquanto o Villarreal parecia mais organizado e capaz de conter o adversário.