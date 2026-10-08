Técnico do Vasco critica gramado do Nilton Santos e pede outro estádio contra o Boca

O Vasco venceu o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Nilton Santos, e confirmou a reação no Campeonato Brasileiro. Lescano e David marcaram para o Cruz-Maltino, enquanto Alex Telles descontou para o time da casa.
Com o resultado, o Vasco chegou à terceira vitória consecutiva no Brasileirão e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. A equipe agora soma 34 pontos, na 14ª colocação, apenas um atrás do Botafogo, que aparece em 13º.
Depois do clássico, porém, o técnico Pedro Emanuel voltou a falar sobre o estádio da partida contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O treinador fez um apelo para que o confronto seja disputado no Maracanã ou em São Januário e se posicionou contra a possibilidade de utilizar novamente o gramado sintético do Nilton Santos.