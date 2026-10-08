Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Botafogo v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Técnico do Vasco critica gramado do Nilton Santos e pede outro estádio contra o Boca

Vasco
P. Emanuel
Boca Juniors x Vasco
Copa Sul-Americana

Pedro Emanuel pediu para jogar em São Januário ou Maracanã e se posicionou contra a possibilidade de atuar no sintético

O Vasco venceu o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Nilton Santos, e confirmou a reação no Campeonato Brasileiro. Lescano e David marcaram para o Cruz-Maltino, enquanto Alex Telles descontou para o time da casa.

Com o resultado, o Vasco chegou à terceira vitória consecutiva no Brasileirão e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. A equipe agora soma 34 pontos, na 14ª colocação, apenas um atrás do Botafogo, que aparece em 13º.

Depois do clássico, porém, o técnico Pedro Emanuel voltou a falar sobre o estádio da partida contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O treinador fez um apelo para que o confronto seja disputado no Maracanã ou em São Januário e se posicionou contra a possibilidade de utilizar novamente o gramado sintético do Nilton Santos.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Vasco Da Gama v Santa Fe - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Contra o sintético

    Pedro Emanuel aproveitou a entrevista coletiva para comentar o imbróglio envolvendo o palco da semifinal. Com a disputa judicial pelo Maracanã e as dificuldades para viabilizar São Januário, o Nilton Santos aparece como uma das alternativas para o duelo.

    O treinador, porém, considera o gramado sintético um problema e defendeu que um confronto da dimensão de Vasco x Boca Juniors seja realizado em um estádio tradicional.

    “Vou responder não como um treinador, mas como um apaixonado por futebol. Habituei-me a ver grandes clássicos sul-americanos em grandes estádios. E, com todo respeito que tenho pelo Nilton Santos, para mim jogar no gramado sintético já é um problema. Era enquanto jogador e agora, na preparação para esse jogo, foi também”, afirmou.

    Pedro Emanuel citou a importância de Maracanã e São Januário e pediu uma solução para o impasse.

    “Acho que o Maracanã, pela grandiosidade que tem, e São Januário, por ser nossa casa, se encaixam perfeitamente. Isto é muito mais que uma disputa judicial. Tem a ver com a grandeza do futebol, e as entidades competentes podem resolver isso”, disse.

    O treinador ainda reforçou sua preferência pelo estádio vascaíno caso o Maracanã não seja liberado.

    “Ser um Vasco x Boca no Rio de Janeiro sem ser no Maracanã ou São Januário não é a mesma coisa. Apelo para que isso possa acontecer, porque Vasco x Boca deve ser em um grande recinto. Naturalmente, gostaria que fosse em São Januário. Se não for, o Maracanã é um estádio emblemático da América do Sul”, completou.

    Assista Libertadores e Copa Sul-AmericanaAssine já!
  • Vasco Da Gama v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Correndo contra o tempo

    O Vasco já informou à Justiça do Rio de Janeiro que pretende realizar a partida no estado. O clube mantém a expectativa de conseguir utilizar o Maracanã e reforçou essa posição em uma nova petição.

    O Cruz-Maltino chegou a avaliar a possibilidade de levar o confronto para outro estado, mas perdeu o prazo para solicitar a mudança de sede à Conmebol. A comunicação precisaria ter sido feita até 5 de outubro.

    Agora, o Vasco tem até sábado, dia 10, para informar oficialmente o estádio que receberá a partida, marcada para 20 de outubro.

    O clube enfrenta uma disputa judicial com a concessionária que administra o Maracanã e tenta viabilizar também São Januário, que precisa atender às exigências da Conmebol para receber uma semifinal da competição.

  • imago-sport-1084249667.jpgTheNews2

    Aproveitando a boa fase

    Além da questão envolvendo o estádio, Pedro Emanuel comemorou a atuação do Vasco no clássico e destacou a resposta da equipe após uma pausa de mais de 18 dias por conta da Data Fifa.

    “Depois de uma paralisação de mais de 18 dias, o mais importante era retornarmos ligados, mantermos a mesma intensidade, o mesmo foco e o mesmo respeito pelo adversário”, afirmou.

    O treinador também destacou a capacidade do Vasco de criar oportunidades e controlar o jogo mesmo atuando fora de casa.

    “Sinto que a equipe tem confiança naquilo que faz, no que trabalhamos, na ideia de jogo. Todos intervêm, todos fazem parte do nosso processo: os que começam, os que entram e os que provavelmente vão repetir no sábado”, explicou.

    Com a vitória, o Vasco chegou aos 34 pontos e abriu quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. O próximo compromisso será contra o Vitória, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Copa Sul-Americana
Boca Juniors crest
Boca Juniors
BOC
Vasco crest
Vasco
VAS