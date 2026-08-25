O Tottenham comprometeu £ 319 milhões em sete contratações neste verão, com Savinho sendo a mais recente chegada de peso vinda do Manchester City por um valor inicial de £ 75 milhões, mais £ 10 milhões em adicionais.

Falando em sua entrevista coletiva na terça-feira, De Zerbi expressou sua empolgação com o ponta brasileiro, mas destacou uma área específica para desenvolvimento. O técnico do Tottenham quer que o atacante acrescente mais gols às suas impressionantes habilidades no drible.

"Se você analisar os outros melhores pontas do mundo, muitos deles marcam 10 a 15 gols por temporada", explicou De Zerbi. "Ele tem as qualidades, talvez os hábitos. Ele precisa mudar hábitos porque precisa estar focado nas assistências, no drible no um contra um e também em marcar."