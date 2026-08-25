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Técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi atualiza situação de lesão de James Maddison e alerta Savinho para mudar hábitos
Altas expectativas para Savinho
O Tottenham comprometeu £ 319 milhões em sete contratações neste verão, com Savinho sendo a mais recente chegada de peso vinda do Manchester City por um valor inicial de £ 75 milhões, mais £ 10 milhões em adicionais.
Falando em sua entrevista coletiva na terça-feira, De Zerbi expressou sua empolgação com o ponta brasileiro, mas destacou uma área específica para desenvolvimento. O técnico do Tottenham quer que o atacante acrescente mais gols às suas impressionantes habilidades no drible.
"Se você analisar os outros melhores pontas do mundo, muitos deles marcam 10 a 15 gols por temporada", explicou De Zerbi. "Ele tem as qualidades, talvez os hábitos. Ele precisa mudar hábitos porque precisa estar focado nas assistências, no drible no um contra um e também em marcar."
- (C)Getty Images
Paciência no mercado de transferências
Garantir a contratação do ponta foi um processo demorado, que se estendeu até a última semana de agosto. De Zerbi admitiu que é naturalmente impaciente, mas entendeu a necessidade de esperar pela chegada de um talento de elite.
Ao ser perguntado sobre a longa demora nas negociações, ele disse: "Eu não sou paciente. Não tenho paciência, mas preciso esperar, porque começamos a negociação por Savio uma semana ou três dias depois do jogo contra o Everton. E, por muitos motivos, chegamos à última semana de agosto para fechar com Savio, mas acho que você pode fechar com outros jogadores, mas, se quer o mais alto nível, a maior qualidade dos jogadores, também é certo esperar um pouco, mais do que por um jogador normal."
Atualizações mistas sobre lesões e notícias do elenco
Enquanto o Tottenham se prepara para o duelo da Copa da Liga contra o Charlton na noite de quarta-feira, De Zerbi deu uma atualização mista sobre o elenco. Maddison vai desfalcar a partida após sofrer uma pequena lesão no ombro, enquanto Mohammed Kudus segue indisponível.
No entanto, Dominic Solanke está pronto para começar jogando, o que representa um reforço para o ataque após a decepcionante derrota de sábado para o Brentford na Premier League. Micky van de Ven e Pedro Porro serão relacionados para o banco, ao lado da promessa da base Luca Williams-Barnett. De Zerbi enfatizou sua crença no sistema de base, observando que os jogadores da base merecem oportunidades quando as conquistam.
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Buscando uma resposta imediata
O Tottenham precisa se recuperar rapidamente da atuação ruim contra o Brentford quando enfrentar o Charlton no Tottenham Hotspur Stadium. De Zerbi espera uma resposta forte de seu elenco na Carabao Cup, competição que ele valoriza tanto quanto a liga. Construir hábitos vencedores agora será crucial enquanto o clube busca integrar seus novos reforços e estabelecer uma identidade coesa para a temporada que está por vir.
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