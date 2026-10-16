Getty Images Sport
Traduzido por
Técnico do Nottingham Forest, Oliver Glasner dá atualização importante sobre lesão de Morgan Gibbs-White antes do confronto com o Arsenal
Lesão de Gibbs-White preocupa o Forest
Glasner acompanha de perto as condições físicas de Gibbs-White antes da visita do Arsenal ao City Ground. Gibbs-White sofreu o problema durante a derrota por 3 a 1 para o Crystal Palace no último domingo e, desde então, não conseguiu participar integralmente dos treinos. Em entrevista à imprensa na sexta-feira, Glasner disse: “Morgan Gibbs-White é dúvida. Ele não conseguiu treinar conosco durante toda a semana, mas parece que poderá participar da sessão de amanhã. Hoje, ele fez um treino individual com nossos profissionais de reabilitação.”
- Getty Images Sport
Teste físico de última hora para Gibbs-White
O Nottingham Forest tem uma agenda exigente, e perder Gibbs-White seria um desfalque significativo. Glasner deu mais detalhes sobre quando tomará a decisão final a respeito da escalação.
“Ele sofreu uma leve lesão muscular no Palace, então precisamos ver como reage hoje e como se sai no treino de amanhã. Depois, tomarei a decisão final”, afirmou Glasner. Ele acrescentou: “Não parece ser nada muito grave, então há uma chance de que ele esteja disponível.”
Outros problemas de lesão no elenco
Ao falar sobre as adaptações físicas necessárias após as pausas para jogos das seleções, Glasner observou: “Em uma temporada longa, isso acontece, especialmente quando os jogadores ficam fora por mais de duas semanas para defender suas seleções. Não se trata de culpar ninguém. É apenas que cada treinador tem um estilo de treinamento diferente, ao qual o corpo precisa se acostumar, com uma carga diferente.”
Enquanto isso, Nikola Milenkovic treinou na sexta-feira após várias semanas afastado. No entanto, Glasner confirmou: “Savona ainda ficará fora da partida, assim como Igor.”
- Getty Images Sport
O que acontece agora com o Forest?
O Nottingham Forest terá um treino crucial no sábado, no qual Gibbs-White e Milenkovic precisarão provar que estão aptos a jogar. Após essa avaliação final, Glasner definirá o elenco para enfrentar o Arsenal, na esperança de que o retorno dos jogadores ajude a conquistar um resultado importante na Premier League contra o atual campeão.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.