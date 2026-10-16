O Nottingham Forest tem uma agenda exigente, e perder Gibbs-White seria um desfalque significativo. Glasner deu mais detalhes sobre quando tomará a decisão final a respeito da escalação.

“Ele sofreu uma leve lesão muscular no Palace, então precisamos ver como reage hoje e como se sai no treino de amanhã. Depois, tomarei a decisão final”, afirmou Glasner. Ele acrescentou: “Não parece ser nada muito grave, então há uma chance de que ele esteja disponível.”