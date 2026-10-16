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Crystal Palace FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Técnico do Nottingham Forest, Oliver Glasner dá atualização importante sobre lesão de Morgan Gibbs-White antes do confronto com o Arsenal

O. Glasner
M. Gibbs-White
Nottingham Forest
Nottingham Forest x Arsenal
Arsenal
Premier League

O técnico do Nottingham Forest, Oliver Glasner, confirmou que Morgan Gibbs-White passará por uma avaliação física de última hora antes do aguardado confronto com o Arsenal, atual campeão da Premier League. Gibbs-White sofreu um problema muscular leve na recente derrota fora de casa para o Crystal Palace, e o Forest aguarda com apreensão para saber se ele conseguirá se recuperar a tempo do jogo do fim de semana.

  • Lesão de Gibbs-White preocupa o Forest

    Glasner acompanha de perto as condições físicas de Gibbs-White antes da visita do Arsenal ao City Ground. Gibbs-White sofreu o problema durante a derrota por 3 a 1 para o Crystal Palace no último domingo e, desde então, não conseguiu participar integralmente dos treinos. Em entrevista à imprensa na sexta-feira, Glasner disse: “Morgan Gibbs-White é dúvida. Ele não conseguiu treinar conosco durante toda a semana, mas parece que poderá participar da sessão de amanhã. Hoje, ele fez um treino individual com nossos profissionais de reabilitação.”

  • Crystal Palace FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Teste físico de última hora para Gibbs-White

    O Nottingham Forest tem uma agenda exigente, e perder Gibbs-White seria um desfalque significativo. Glasner deu mais detalhes sobre quando tomará a decisão final a respeito da escalação.

    “Ele sofreu uma leve lesão muscular no Palace, então precisamos ver como reage hoje e como se sai no treino de amanhã. Depois, tomarei a decisão final”, afirmou Glasner. Ele acrescentou: “Não parece ser nada muito grave, então há uma chance de que ele esteja disponível.”

  • Outros problemas de lesão no elenco

    Ao falar sobre as adaptações físicas necessárias após as pausas para jogos das seleções, Glasner observou: “Em uma temporada longa, isso acontece, especialmente quando os jogadores ficam fora por mais de duas semanas para defender suas seleções. Não se trata de culpar ninguém. É apenas que cada treinador tem um estilo de treinamento diferente, ao qual o corpo precisa se acostumar, com uma carga diferente.”

    Enquanto isso, Nikola Milenkovic treinou na sexta-feira após várias semanas afastado. No entanto, Glasner confirmou: “Savona ainda ficará fora da partida, assim como Igor.”

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  • Nottingham Forest FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport

    O que acontece agora com o Forest?

    O Nottingham Forest terá um treino crucial no sábado, no qual Gibbs-White e Milenkovic precisarão provar que estão aptos a jogar. Após essa avaliação final, Glasner definirá o elenco para enfrentar o Arsenal, na esperança de que o retorno dos jogadores ajude a conquistar um resultado importante na Premier League contra o atual campeão.

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