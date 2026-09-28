AFP
Traduzido por
Técnico da Holanda, Xavi, está “satisfeito”, mas pede mudança tática crucial após primeira vitória sobre a Sérvia
O primeiro gostinho de vitória para Xavi
Xavi abriu oficialmente sua conta de vitórias como técnico da seleção da Holanda. Depois de iniciar seu trabalho com um respeitável empate por 1 a 1 contra a Alemanha, o espanhol viu sua equipe superar um complicado jogo fora de casa para vencer a Sérvia por 2 a 1 na noite de domingo. O resultado representa um marco significativo para a nova gestão, trazendo uma sensação de embalo enquanto a campanha da Liga das Nações continua sob seu comando. Apesar da positividade em torno do placar, o lendário meio-campista manteve os pés no chão em sua avaliação da atuação.
"O mais importante é sempre conquistar os três pontos", afirmou Xavi. "Estou feliz por termos conseguido isso. Mas temos que jogar melhor, porque certamente no primeiro tempo não fomos bem em termos de pressão", afirmou Xavi.
- AFP
Focando em melhorias táticas
Xavi abriu oficialmente sua conta de vitórias como técnico da seleção da Holanda. Depois de iniciar sua passagem com um respeitável empate por 1 a 1 contra a Alemanha, o espanhol viu sua equipe superar uma complicada partida fora de casa para derrotar a Sérvia por 2 a 1 na noite de domingo. O resultado representa um marco significativo para a nova era, trazendo uma sensação de embalo à medida que a campanha da Liga das Nações segue sob seu comando. Apesar da positividade em torno do placar, o lendário meio-campista manteve os pés no chão em sua avaliação da atuação.
"O mais importante é sempre conquistar os três pontos", afirmou Xavi. "Estou feliz por termos conseguido isso. Mas precisamos jogar melhor, porque certamente no primeiro tempo não fomos bem em termos de pressão", afirmou Xavi.
Elogios ao herói da vitória Mexx Meerdink
O grande destaque da noite foi, sem dúvida, Mexx Meerdink. O atacante do AZ Alkmaar provou ser o diferencial, marcando os dois gols da Oranje para garantir que saísse da Sérvia com os três pontos. Xavi foi efusivo nos elogios ao jovem atacante e destacou que sua contribuição foi muito além da frieza nas finalizações diante do gol. O treinador ressaltou a disciplina tática e a ética de trabalho de Meerdink como componentes-chave do sucesso da Holanda na noite, sugerindo que o atacante já comprou a nova filosofia que está sendo implementada na KNVB.
"Estou muito feliz por ele", disse Xavi sobre os dois gols do atacante. "O desempenho dele não é nenhuma surpresa para nós, porque conhecíamos suas qualidades. Mexx trabalha muito e entende como queremos jogar. Ele ajudou a equipe em mais coisas além dos gols, embora eles certamente tenham ajudado. O trabalho que ele fez para o time foi excelente."
- AFP
Olhando para as duas partidas restantes
O técnico encerrou sua avaliação em um tom otimista, reforçando a ideia de que a equipe está indo na direção certa. Com os próximos compromissos contra a Grécia e um jogo de volta contra a Sérvia no horizonte, a Holanda tem ampla oportunidade de colocar essas lições em prática. O objetivo para a próxima semana será unir a finalização clínica de jogadores como Meerdink ao sofisticado jogo posicional que Xavi exige. "Os jogadores se sentem confortáveis em campo com a estrutura em que jogamos, então muitas coisas também são boas", acrescentou Xavi.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.