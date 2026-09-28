Xavi abriu oficialmente sua conta de vitórias como técnico da seleção da Holanda. Depois de iniciar seu trabalho com um respeitável empate por 1 a 1 contra a Alemanha, o espanhol viu sua equipe superar um complicado jogo fora de casa para vencer a Sérvia por 2 a 1 na noite de domingo. O resultado representa um marco significativo para a nova gestão, trazendo uma sensação de embalo enquanto a campanha da Liga das Nações continua sob seu comando. Apesar da positividade em torno do placar, o lendário meio-campista manteve os pés no chão em sua avaliação da atuação.

"O mais importante é sempre conquistar os três pontos", afirmou Xavi. "Estou feliz por termos conseguido isso. Mas temos que jogar melhor, porque certamente no primeiro tempo não fomos bem em termos de pressão", afirmou Xavi.