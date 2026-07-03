Técnico da Argentina elogia seleção e coloca Brasil entre favoritos da Copa

A Argentina inicia nesta sexta-feira (03), às 19h (de Brasília), a caminhada no mata-mata da Copa do Mundo 2026 diante de Cabo Verde, no Estádio de Miami, nos Estados Unidos. Embalada por uma campanha perfeita na fase de grupos, com três vitórias em três partidas, a equipe comandada por Lionel Scaloni chega confiante para a segunda fase da competição, mas sem subestimar os desafios que terá pela frente.
Em entrevista coletiva concedida na última quinta-feira (02), o treinador argentino ressaltou o equilíbrio do torneio, destacou o bom momento vivido pela Albiceleste e apontou Brasil e França como dois dos principais favoritos ao título. Além disso, fez questão de elogiar a campanha de Cabo Verde e evitou confirmar a presença de Lionel Messi entre os titulares no confronto.