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Gabriel Marin

Técnico da Argentina elogia seleção e coloca Brasil entre favoritos da Copa

L. Scaloni
Argentina
Brasil
Copa do Mundo

Lionel Scaloni destaca força da equipe argentina, aponta Brasil e França como principais candidatos ao título e pede respeito a Cabo Verde antes do duelo pelos 16 avos de final

A Argentina inicia nesta sexta-feira (03), às 19h (de Brasília), a caminhada no mata-mata da Copa do Mundo 2026 diante de Cabo Verde, no Estádio de Miami, nos Estados Unidos. Embalada por uma campanha perfeita na fase de grupos, com três vitórias em três partidas, a equipe comandada por Lionel Scaloni chega confiante para a segunda fase da competição, mas sem subestimar os desafios que terá pela frente.

Em entrevista coletiva concedida na última quinta-feira (02), o treinador argentino ressaltou o equilíbrio do torneio, destacou o bom momento vivido pela Albiceleste e apontou Brasil e França como dois dos principais favoritos ao título. Além disso, fez questão de elogiar a campanha de Cabo Verde e evitou confirmar a presença de Lionel Messi entre os titulares no confronto.

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  • Brasil e FrançaGetty/GOAL

    Scaloni vê Brasil e França como principais candidatos ao título

    Ao analisar o cenário da Copa do Mundo, Lionel Scaloni afirmou que o novo formato da competição aumentou o nível de dificuldade, mas reforçou que o equilíbrio entre as principais seleções continua sendo a principal marca do torneio.

    O treinador destacou especialmente o desempenho de França e Brasil, colocando ambas entre as equipes com maiores chances de disputar o título até o fim.

    "O novo formato coloca uma partida a mais. Estaríamos nas oitavas, estamos na segunda fase. Não muda muito, continua muito difícil. Sobre as seleções, França está muito bem, Brasil estão muito bem. Vão até o final. México, Colômbia, Espanha, Portugal, Inglaterra... Todas estão disputando. A França tem atenção especial, é uma grande equipe".

    Apesar de citar diversas seleções entre as candidatas, Scaloni demonstrou atenção especial aos franceses, apontando a equipe europeia como uma das mais consistentes da competição.

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  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Técnico valoriza momento da Argentina, mas alerta para equilíbrio do Mundial

    Mesmo após uma campanha impecável na fase de grupos, Scaloni evitou qualquer clima de favoritismo dentro da seleção argentina. Segundo ele, a equipe atravessa um bom momento, porém sabe que cada partida do mata-mata exige máxima concentração.

    O comandante destacou que a maioria dos confrontos da Copa tem sido extremamente equilibrada e que poucas seleções conseguiram vencer seus jogos com tranquilidade.

    "Temos um rival pela frente que temos que respeitar, está muito bem no campeonato. Vamos levar isso em consideração, mas também estamos em um bom momento. Estamos bem esperançosos. Essa Copa é de jogos muito parelhos. A França venceu muito bem as suas partidas, outras poucas seleções também. Fora isso, todos os jogos são difíceis".

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    Cabo Verde recebe elogios e ganha respeito da comissão técnica

    Questionado sobre o adversário desta sexta-feira (03), Scaloni fez questão de valorizar a campanha de Cabo Verde e afirmou que a equipe africana chegou à segunda fase por mérito.

    Segundo o treinador, a comissão técnica argentina já estudava o rival há bastante tempo, justamente pela possibilidade de enfrentá-lo no mata-mata.

    "(Cabo Verde) É um time que não perdeu. Em umas partidas, mereceu até ganhar. Sofreu contra Espanha e Uruguai, mas se defendeu bem. É um bom time, já tínhamos visto, estamos analisando há muito tempo por ter sido um possível rival. Não chegaram até aqui à toa".

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    Presença de Messi segue indefinida para o duelo

    Outro tema abordado por Scaloni foi a situação de Lionel Messi. Embora o camisa 10 tenha condições de atuar, o treinador evitou confirmar sua presença desde o início da partida e explicou que a decisão dependerá do andamento do confronto.

    "Não tem muito sentido responder agora (se Messi jogará), porque não sei como vai ser a partida e como ele estará. Imagino que jogará, mas depende da partida e dele. Nos preparamos para todos os jogos da melhor maneira. Veremos no decorrer da partida. É difícil adivinhar o que vai acontecer".

    A definição sobre a utilização do principal jogador argentino deverá acontecer apenas momentos antes da bola rolar, mantendo a expectativa dos torcedores para o confronto decisivo diante de Cabo Verde.

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