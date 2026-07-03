Técnico da Argentina elogia seleção e coloca Brasil entre favoritos da Copa

Ao analisar o cenário da Copa do Mundo, Lionel Scaloni afirmou que o novo formato da competição aumentou o nível de dificuldade, mas reforçou que o equilíbrio entre as principais seleções continua sendo a principal marca do torneio.

O treinador destacou especialmente o desempenho de França e Brasil, colocando ambas entre as equipes com maiores chances de disputar o título até o fim.

"O novo formato coloca uma partida a mais. Estaríamos nas oitavas, estamos na segunda fase. Não muda muito, continua muito difícil. Sobre as seleções, França está muito bem, Brasil estão muito bem. Vão até o final. México, Colômbia, Espanha, Portugal, Inglaterra... Todas estão disputando. A França tem atenção especial, é uma grande equipe".

Apesar de citar diversas seleções entre as candidatas, Scaloni demonstrou atenção especial aos franceses, apontando a equipe europeia como uma das mais consistentes da competição.