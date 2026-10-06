O técnico de 74 anos admitiu antes da pausa internacional que consideraria sua posição e conversaria com a diretoria depois de o Celtic sofrer três derrotas consecutivas em uma semana. Um revés na Liga Europa contra o Ferencvaros ficou entre duas derrotas para o Rangers.

No entanto, em entrevista ao site do clube, Martin O'Neill confirmou que está pronto para continuar. Quando foi perguntado sobre quão determinado estava, O'Neill afirmou: "Estou. Estou extremamente preparado para isso. Tivemos uma semana difícil. Pode acontecer, você pode perder para seu maior rival, você pode perder um jogo europeu. Certamente não é o fim do mundo, como pareceu ser descrito. Mas (eu) estou pronto para seguir."