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'Tão determinado agora quanto antes' - Martin O'Neill confirma que permanecerá como técnico do Celtic após considerar seu futuro
O'Neill se compromete com o Celtic
O técnico de 74 anos admitiu antes da pausa internacional que consideraria sua posição e conversaria com a diretoria depois de o Celtic sofrer três derrotas consecutivas em uma semana. Um revés na Liga Europa contra o Ferencvaros ficou entre duas derrotas para o Rangers.
No entanto, em entrevista ao site do clube, Martin O'Neill confirmou que está pronto para continuar. Quando foi perguntado sobre quão determinado estava, O'Neill afirmou: "Estou. Estou extremamente preparado para isso. Tivemos uma semana difícil. Pode acontecer, você pode perder para seu maior rival, você pode perder um jogo europeu. Certamente não é o fim do mundo, como pareceu ser descrito. Mas (eu) estou pronto para seguir."
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Refletindo sobre as dificuldades recentes
O técnico explicou que seu tempo afastado proporcionou uma oportunidade necessária para avaliar as atuações recentes e redefinir seu foco para o restante da temporada.
O'Neill acrescentou: "Eu realmente achei que tiraria um pouco de tempo, e não levei muito tempo para pensar sobre isso. Quero liderar o clube, quero tentar vencer a liga, que é o que nos propusemos a fazer, e estou tão determinado agora quanto nunca estive antes. Foi um momento de reflexão, por um instante ou dois, e, sim, há algumas coisas em que você pensa. Mas, no geral, estou de volta, cheio de vontade, e o time está pronto."
Assumindo responsabilidade pessoal
O'Neill enfatizou a importância da autoanálise durante sequências difíceis, observando que as margens em suas derrotas recentes foram incrivelmente pequenas. Ele destacou que um gol de empate contra o Rangers teria mudado completamente a partida. Ele continuou: "O que você tenta fazer é analisar as coisas que fez ou talvez as coisas que não fez. Ao longo da minha trajetória como treinador, fui exatamente assim. Acho que olho para mim mesmo, antes de tudo. Talvez fosse um pouquinho diferente como jogador, porque acho que costumava culpar todos os outros jogadores pelo meu próprio mau desempenho. Mas, como treinador, você tem que olhar para si mesmo. E, se sente que algo se perdeu, claro que precisa analisá-lo."
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O que vem a seguir para o Celtic
O Celtic volta à ação no cenário doméstico quando enfrenta o Motherwell no Fir Park no domingo. O'Neill espera ter um elenco reforçado à disposição, com Jota tendo atuado por 45 minutos em um amistoso no campo de treinamento recentemente, enquanto Alistair Johnston e Callum Osmand voltaram aos treinos após lesões no tendão da coxa.
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