Taffarel minimiza falha de Bento antes da convocação final: "Se pesasse, nunca teria ido para uma Copa"

A falha de Bento no empate por 1 a 1 entre Al Nassr e Al Hilal, na última terça-feira (12), repercutiu imediatamente no futebol saudita e também no cenário da seleção brasileira. O erro do goleiro brasileiro, que saiu mal do gol e acabou marcando contra no último lance da partida, adiou a possibilidade de título da equipe de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.

Mas, às vésperas da convocação final para a Copa do Mundo, a atuação também levantou questionamentos sobre o impacto do lance nas chances do arqueiro seguir nos planos de Carlo Ancelotti.

Quem tratou de esfriar qualquer possibilidade de influência negativa foi Taffarel. Tetracampeão mundial com o Brasil em 1994, vice em 1998 e atualmente coordenador da preparação de goleiros da comissão técnica da seleção, o ex-goleiro saiu em defesa de Bento e relativizou a falha cometida na Arábia Saudita.