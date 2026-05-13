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Bento e TaffarelGetty/GOAL
Gabriel Marin

Taffarel minimiza falha de Bento antes da convocação final: "Se pesasse, nunca teria ido para uma Copa"

C. Taffarel
B. Krepski
Copa do Mundo

Coordenador de goleiros da seleção brasileira saiu em defesa do arqueiro do Al Nassr e destacou capacidade de reação do jogador às vésperas da lista final de Carlo Ancelotti

A falha de Bento no empate por 1 a 1 entre Al Nassr e Al Hilal, na última terça-feira (12), repercutiu imediatamente no futebol saudita e também no cenário da seleção brasileira. O erro do goleiro brasileiro, que saiu mal do gol e acabou marcando contra no último lance da partida, adiou a possibilidade de título da equipe de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.

Mas, às vésperas da convocação final para a Copa do Mundo, a atuação também levantou questionamentos sobre o impacto do lance nas chances do arqueiro seguir nos planos de Carlo Ancelotti.

Quem tratou de esfriar qualquer possibilidade de influência negativa foi Taffarel. Tetracampeão mundial com o Brasil em 1994, vice em 1998 e atualmente coordenador da preparação de goleiros da comissão técnica da seleção, o ex-goleiro saiu em defesa de Bento e relativizou a falha cometida na Arábia Saudita.

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  • FBL-WC-2022-TRAINING-BRAAFP

    Taffarel relembra os próprios erros para defender Bento

    Em conversa rápida com a ESPN, Taffarel destacou que falhas fazem parte da trajetória de qualquer goleiro, inclusive da dele própria em Copas do Mundo: "Se (falha) pesasse assim, acho que eu nunca teria ido para uma Copa".

    A declaração reforça a confiança da comissão técnica no goleiro do Al Nassr, mesmo após o erro decisivo diante do Al Hilal. Para Taffarel, o desempenho de Bento ao longo da temporada pesa muito mais do que um único lance: "Ele tem feito um bom campeonato lá, com regularidade, estamos acompanhando".

    A avaliação interna da seleção é de que o goleiro segue apresentando evolução e consistência, fatores considerados fundamentais na análise da comissão liderada por Ancelotti.

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  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Falha aconteceu no último lance e custou vitória do Al Nassr

    O erro de Bento ocorreu justamente quando o Al Nassr vencia por 1 a 0 e caminhava para confirmar o título do Campeonato Saudita. Já nos acréscimos, o Al Hilal levantou uma bola na área após cobrança de lateral, e o goleiro brasileiro saiu de maneira equivocada. Na tentativa de afastar o perigo, acabou desviando contra o próprio patrimônio.

    O empate frustrou a equipe de Cristiano Ronaldo e ampliou a repercussão sobre a atuação do brasileiro, principalmente pela proximidade da divulgação da lista final da seleção brasileira.

    Apesar disso, Taffarel garantiu que o goleiro já assimilou o episódio: "Falhou sim, falei com ele, mas já superou".

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Capacidade de reação é vista como característica essencial para goleiros

    Ao comentar a situação, Taffarel destacou um dos pontos que considera mais importantes para um goleiro em alto nível: a capacidade de recuperação emocional após os erros.

    "Goleiro tem que ser assim, foi isso que sempre me levou para a seleção, errava, admitia e sabia onde e por que tinha errado... E virava a página, a posição tem isso, devem estar preparados".

    A fala do ex-camisa 1 evidencia a linha de pensamento da comissão técnica da seleção. Mais do que evitar falhas, o entendimento é de que o goleiro precisa demonstrar personalidade para absorver a pressão e seguir atuando em alto nível.

  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Bento segue na disputa por vaga na Copa do Mundo

    Como revelou a ESPN, Bento está entre os seis goleiros presentes na pré-lista de 55 nomes elaborada por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Além dele, aparecem Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest) e Weverton (Grêmio).

    A convocação definitiva, com os 26 jogadores escolhidos pelo treinador italiano, será divulgada na próxima segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), em evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.