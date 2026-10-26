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Surpresa aguarda Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal

Portugal x Dinamarca
Portugal
Dinamarca
Liga das Nações A
País de Gales x Portugal
País de Gales
C. Ronaldo
J. Felix
Samu
Al-Nassr
Portugal
Dinamarca
Wales
Arábia Saudita

Expectativa pela decisão de Jesus sobre o trio do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, entrou na lista preliminar escolhida pelo técnico Jorge Jesus como preparação para os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

De acordo com o que foi noticiado pelo site português "O Jogo", a lista preliminar inclui, além de Ronaldo, seus companheiros no Al-Nassr da Arábia Saudita João Félix e Samu Costa, como preparação para os confrontos contra País de Gales e Dinamarca, durante o próximo mês de novembro.

A volta do nome de Ronaldo aos planos de Jesus ganha importância especial, diante do que aconteceu durante o último mês de setembro, quando ele deixou a concentração da seleção na véspera do confronto contra a Dinamarca pela terceira rodada, após um desentendimento com o treinador, depois de não ter participado da partida anterior contra a Noruega, em Oslo.

Leia também: Flick vai pagar o preço? O choque do Clássico reabre o espinhoso dossiê no Barcelona

  • Quando termina a suspensão de Cristiano Ronaldo?

    Cristiano Ronaldo havia sido punido com uma suspensão de 30 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, mas permaneceu disponível para se juntar à seleção no próximo compromisso.

    No momento do anúncio da punição, ele já havia cumprido 19 dias, restando apenas 11 dias, o que significa que a suspensão não será um motivo disciplinar para sua exclusão da lista de Jesus.

    Portugal enfrentará a Dinamarca no dia 14 de novembro, na cidade de Braga, e depois visitará o País de Gales em Cardiff no dia 17 do mesmo mês, pela quarta rodada do grupo do primeiro nível da Liga das Nações da UEFA.

    A lista final da seleção portuguesa para a próxima convocação deve ser anunciada na sexta-feira, 6 de novembro, enquanto a suspensão de Ronaldo termina em 30 de outubro.

    Leia também: Mourinho desarma a armadilha do Barcelona: sinal de alerta para o sistema de Flick

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