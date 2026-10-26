Surpresa aguarda Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, entrou na lista preliminar escolhida pelo técnico Jorge Jesus como preparação para os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

De acordo com o que foi noticiado pelo site português "O Jogo", a lista preliminar inclui, além de Ronaldo, seus companheiros no Al-Nassr da Arábia Saudita João Félix e Samu Costa, como preparação para os confrontos contra País de Gales e Dinamarca, durante o próximo mês de novembro.

A volta do nome de Ronaldo aos planos de Jesus ganha importância especial, diante do que aconteceu durante o último mês de setembro, quando ele deixou a concentração da seleção na véspera do confronto contra a Dinamarca pela terceira rodada, após um desentendimento com o treinador, depois de não ter participado da partida anterior contra a Noruega, em Oslo.