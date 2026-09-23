Sporting mira Abel Ferreira, mas Palmeiras tem cenário definido para futuro do técnico

O Palmeiras não trabalha com a possibilidade de antecipar o fim do contrato de Abel Ferreira, e o treinador também não deu sinais internos de que pretende deixar o clube ao término da temporada.

Na Academia de Futebol, a confiança é de continuidade para 2027, último ano da gestão de Leila Pereira. A presidente já afirmou em diferentes oportunidades que pretende terminar seu ciclo tendo apenas um treinador no comando, algo que se mantém desde o início de seu mandato, no fim de 2021.

Abel também já declarou que, no momento, não trocaria o Palmeiras por outro clube. A adaptação da família ao Brasil é outro fator que pesa na permanência. Em 2023, por exemplo, o treinador recusou uma transferência para o Al-Sadd, do Catar, justamente por essa questão. A negociação frustrada acabou gerando uma ação contra o português, encerrada no ano passado.

"Eu amo trabalhar no Palmeiras, eu amo trabalhar com a Leila Pereira, Barros, funcionários e jogadores do Palmeiras. E eu não vou encontrar em lugar nenhum, nem no Barcelona, nem no Real Madrid, nem no City, o que eu encontrei aqui para a minha realização pessoal como treinador. Hoje é muito difícil ir para um clube onde tu tem voz, liberdade e reconhecimento", afirmou Abel há cerca de um mês.

Internamente, o técnico considera ter em mãos o melhor elenco desde sua chegada ao Palmeiras, em 2020, e vê potencial para conquistar novos títulos. Atualmente, o clube segue vivo na disputa pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

A tendência, portanto, é que Abel cumpra o contrato com o Palmeiras até 2027, quando também termina o segundo mandato de Leila Pereira. A saída ao fim desse período é o cenário considerado internamente.