Sporting mira Abel Ferreira, mas Palmeiras tem cenário definido para futuro do técnico

Abel Ferreira é apontado como favorito para assumir o Sporting, de Portugal, segundo o jornal português Correio da Manhã. O clube, porém, não planeja uma mudança imediata no comando e mantém Rui Borges como treinador. O português estaria entre as opções mapeadas para uma eventual troca.
Rui Borges começou o Campeonato Português com três empates, desempenho que já gera incômodo nos bastidores. Segundo a publicação, Abel ganhou força internamente e seria o nome preferido do presidente Frederico Varandas em caso de mudança.
O jornal também afirma que Abel estaria cansado da pressão do futebol brasileiro e disposto a deixar o país ao fim da temporada. O treinador, que tem relação próxima com Varandas, possui contrato com o Palmeiras até 2027, renovado no fim do ano passado sem multa rescisória.
Na prática, qualquer uma das partes pode comunicar o desejo de encerrar o vínculo. Apesar disso, o cenário atual no Palmeiras não indica uma saída antecipada.