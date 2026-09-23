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Luis Felipe Gonçalves

Sporting mira Abel Ferreira, mas Palmeiras tem cenário definido para futuro do técnico

A. Ferreira
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R. Borges
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Treinador palmeirense é tratado como favorito para assumir o comando de clube português segundo imprensa europeia

Abel Ferreira é apontado como favorito para assumir o Sporting, de Portugal, segundo o jornal português Correio da Manhã. O clube, porém, não planeja uma mudança imediata no comando e mantém Rui Borges como treinador. O português estaria entre as opções mapeadas para uma eventual troca.

Rui Borges começou o Campeonato Português com três empates, desempenho que já gera incômodo nos bastidores. Segundo a publicação, Abel ganhou força internamente e seria o nome preferido do presidente Frederico Varandas em caso de mudança.

O jornal também afirma que Abel estaria cansado da pressão do futebol brasileiro e disposto a deixar o país ao fim da temporada. O treinador, que tem relação próxima com Varandas, possui contrato com o Palmeiras até 2027, renovado no fim do ano passado sem multa rescisória.

Na prática, qualquer uma das partes pode comunicar o desejo de encerrar o vínculo. Apesar disso, o cenário atual no Palmeiras não indica uma saída antecipada.

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  • imago-sport-1073961883.jpgO JOGO PHOTO PRESS

    Palmeiras não cogita saída

    O Palmeiras não trabalha com a possibilidade de antecipar o fim do contrato de Abel Ferreira, e o treinador também não deu sinais internos de que pretende deixar o clube ao término da temporada.

    Na Academia de Futebol, a confiança é de continuidade para 2027, último ano da gestão de Leila Pereira. A presidente já afirmou em diferentes oportunidades que pretende terminar seu ciclo tendo apenas um treinador no comando, algo que se mantém desde o início de seu mandato, no fim de 2021.

    Abel também já declarou que, no momento, não trocaria o Palmeiras por outro clube. A adaptação da família ao Brasil é outro fator que pesa na permanência. Em 2023, por exemplo, o treinador recusou uma transferência para o Al-Sadd, do Catar, justamente por essa questão. A negociação frustrada acabou gerando uma ação contra o português, encerrada no ano passado.

    "Eu amo trabalhar no Palmeiras, eu amo trabalhar com a Leila Pereira, Barros, funcionários e jogadores do Palmeiras. E eu não vou encontrar em lugar nenhum, nem no Barcelona, nem no Real Madrid, nem no City, o que eu encontrei aqui para a minha realização pessoal como treinador. Hoje é muito difícil ir para um clube onde tu tem voz, liberdade e reconhecimento", afirmou Abel há cerca de um mês.

    Internamente, o técnico considera ter em mãos o melhor elenco desde sua chegada ao Palmeiras, em 2020, e vê potencial para conquistar novos títulos. Atualmente, o clube segue vivo na disputa pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

    A tendência, portanto, é que Abel cumpra o contrato com o Palmeiras até 2027, quando também termina o segundo mandato de Leila Pereira. A saída ao fim desse período é o cenário considerado internamente.

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    História pelo clube português

    Ídolo do Palmeiras, Abel Ferreira tem uma ligação antiga com o Sporting. Antes de iniciar a carreira como treinador, o português defendeu o clube de Lisboa como lateral-direito entre 2006 e 2011.

    A passagem rendeu quatro títulos: duas Taças de Portugal e duas Supertaças, além de uma convocação para a seleção portuguesa.

    Abel encerrou a carreira de jogador aos 33 anos, em 2011, após uma grave lesão no joelho. Ele permaneceu no Sporting e iniciou ali sua trajetória como treinador, comandando as equipes sub-19 e B antes de seguir para o Braga.

    O trabalho no futebol português levou Abel ao PAOK, da Grécia, seu último clube na Europa antes da chegada ao Palmeiras, em novembro de 2020.

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