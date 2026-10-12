Por mais de uma década e meia, o mundo do futebol esteve dividido pela disputa incessante pela supremacia entre Ronaldo e Messi. Embora as atenções muitas vezes se concentrassem na rivalidade entre eles em campo, Ronaldo revelou agora uma relação muito mais cordial do que muitos torcedores imaginavam.

Ronaldo recordou as ocasiões em que atuou como tradutor improvisado para Messi, que tinha menos facilidade com o inglês, durante as frequentes idas dos dois aos palcos da Bola de Ouro. “Dividimos os palcos das premiações por 15 anos”, explicou o ex-jogador de Manchester United e Real Madrid. “E sempre nos demos muito bem. Lembro que uma ou duas vezes traduzi para ele o que diziam em inglês: ‘Messi, você vai ficar aqui’.”

O atacante de 41 anos descreveu uma relação de companheirismo em meio à intensa competição e contou que frequentemente ajudava Messi a entender as orientações para as entrevistas nesses eventos de grande repercussão. “Depois, ela vai fazer uma pergunta a você. E eu traduzia. A apresentadora dizia a você: ‘Vamos fazer isso’, e você dizia a Messi: ‘Sim, muito bem’. E era engraçado”, disse Ronaldo à CNN Portugal. Ele ressaltou que, apesar da rivalidade entre seus respectivos clubes e seleções, o respeito sempre permaneceu: “Ele sempre me tratou bem. Claro que ele defendia o clube dele e eu, o meu. Ele defendia a seleção dele e eu, a minha.”