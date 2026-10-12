AFP
Traduzido por
“Sou o melhor da história, ponto final”: Ronaldo fala sobre a rivalidade com Messi e a meta de 1.000 gols
O tradutor secreto por trás da rivalidade
Por mais de uma década e meia, o mundo do futebol esteve dividido pela disputa incessante pela supremacia entre Ronaldo e Messi. Embora as atenções muitas vezes se concentrassem na rivalidade entre eles em campo, Ronaldo revelou agora uma relação muito mais cordial do que muitos torcedores imaginavam.
Ronaldo recordou as ocasiões em que atuou como tradutor improvisado para Messi, que tinha menos facilidade com o inglês, durante as frequentes idas dos dois aos palcos da Bola de Ouro. “Dividimos os palcos das premiações por 15 anos”, explicou o ex-jogador de Manchester United e Real Madrid. “E sempre nos demos muito bem. Lembro que uma ou duas vezes traduzi para ele o que diziam em inglês: ‘Messi, você vai ficar aqui’.”
O atacante de 41 anos descreveu uma relação de companheirismo em meio à intensa competição e contou que frequentemente ajudava Messi a entender as orientações para as entrevistas nesses eventos de grande repercussão. “Depois, ela vai fazer uma pergunta a você. E eu traduzia. A apresentadora dizia a você: ‘Vamos fazer isso’, e você dizia a Messi: ‘Sim, muito bem’. E era engraçado”, disse Ronaldo à CNN Portugal. Ele ressaltou que, apesar da rivalidade entre seus respectivos clubes e seleções, o respeito sempre permaneceu: “Ele sempre me tratou bem. Claro que ele defendia o clube dele e eu, o meu. Ele defendia a seleção dele e eu, a minha.”
- AFP
Uma motivação mútua inspirada por lendas
Embora Messi atualmente leve vantagem em grandes conquistas, com oito Bolas de Ouro, um título de Copa do Mundo, 13 títulos de liga, contra oito de Ronaldo, e seis Chuteiras de Ouro, contra quatro de Ronaldo, o português ainda supera seu grande rival na Champions League, com cinco títulos contra quatro. Apesar desses números, Ronaldo vê a disputa entre os dois de outra forma.
“Acho que houve anos em que ele queria dar tudo de si e marcar gols, e eu também”, disse Ronaldo ao relembrar o auge da carreira dos dois. “Foi uma rivalidade saudável, como talvez a que existiu entre Ayrton Senna e Prost. Acho que motivamos um ao outro.”
O veredito definitivo sobre quem é o maior de todos os tempos
Apesar de reconhecer as diferentes opiniões de torcedores e comentaristas sobre quem é o “maior de todos os tempos”, Ronaldo segue convicto de seu valor. Embora a conquista da Copa do Mundo por Messi com a Argentina seja frequentemente apontada como o fator decisivo nesse debate, o veterano português argumenta que seus próprios números tornam incontestável sua reivindicação ao posto.
“Preferência pessoal é uma coisa. Dizer isso, isso, isso… preferir Messi, Pelé ou Maradona. Eu entendo e respeito”, afirmou Ronaldo. “Mas dizer que Cristiano não é completo é mentira.” Ele sustenta que sua longevidade e a quantidade de gols que marcou o colocam no topo, independentemente de quem cada torcedor prefira.
- Getty Images Sport
Em busca da marca de 1.000 gols
Atualmente jogando na Arábia Saudita, Ronaldo soma 980 gols na carreira e está a apenas 20 de alcançar a marca histórica de 1.000 gols como profissional.
O experiente atacante demonstrou certa frustração com a atenção constante dada aos seus números: “As pessoas não estão valorizando minha fase atual, meus gols. Estão mais preocupadas em dizer que faltam 85 gols, que ainda preciso marcar 85 gols… Mas não gosto disso. Não gosto. As coisas têm que acontecer naturalmente. Se eu marcar 920 gols, 925, 930… sou o melhor da história, ponto final.”
Com os dois ídolos se aproximando do fim de suas carreiras, Messi tendo se afastado recentemente da seleção e Ronaldo enfrentando dúvidas sobre seu futuro após deixar a seleção de Portugal, continua a busca por um último momento capaz de definir seus legados. Ronaldo encerrou com uma postura tranquila em relação ao seu objetivo final: “Marcar gols, os números falam por si. Então, não vou ficar aqui dizendo que preciso chegar a mil gols. Se eu chegar lá, fantástico.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.