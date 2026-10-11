Soluções fora da caixa: Mourinho planeja mudar as posições de 4 jogadores

José Mourinho, técnico do Real Madrid, segue promovendo alguns ajustes na escalação, com o objetivo de aproveitar ao máximo o potencial da equipe.

O portal Defensa Central informou que Mourinho tem trabalhado para testar até que ponto seu time é capaz de apresentar um rendimento melhor, especialmente diante da variedade de funções que alguns jogadores podem desempenhar.

Nesse sentido, destacam-se Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Trent Alexander-Arnold e Arda Güler, aos quais poderá ser solicitado que mudem de posição.

No confronto contra o Villarreal, quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0, Mourinho decidiu lançar Valverde na lateral direita. Ele buscava aumentar o poder ofensivo do time sem prejudicar sua capacidade defensiva. A decisão se mostrou acertada, já que Valverde construiu o único gol da partida com um passe decisivo para Diomandé.

Mourinho levou esse potencial em consideração e não descartou mudar a posição de alguns jogadores que têm condições de exercer funções diferentes.

Ele poderá recorrer a essas opções nas próximas partidas, de acordo com as ausências que a equipe venha a enfrentar ou quando precisar de alternativas que o ajudem a melhorar o desempenho do grupo.