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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Soluções fora da caixa: Mourinho planeja mudar as posições de 4 jogadores

Especiais e Opinião
La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
A. Guler
T. Alexander-Arnold
A. Tchouameni
F. Valverde
Espanha

O treinador português quer aproveitar a versatilidade dos jogadores do Real Madrid

José Mourinho, técnico do Real Madrid, segue promovendo alguns ajustes na escalação, com o objetivo de aproveitar ao máximo o potencial da equipe.

O portal Defensa Central informou que Mourinho tem trabalhado para testar até que ponto seu time é capaz de apresentar um rendimento melhor, especialmente diante da variedade de funções que alguns jogadores podem desempenhar.

Nesse sentido, destacam-se Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Trent Alexander-Arnold e Arda Güler, aos quais poderá ser solicitado que mudem de posição.

No confronto contra o Villarreal, quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0, Mourinho decidiu lançar Valverde na lateral direita. Ele buscava aumentar o poder ofensivo do time sem prejudicar sua capacidade defensiva. A decisão se mostrou acertada, já que Valverde construiu o único gol da partida com um passe decisivo para Diomandé.

Mourinho levou esse potencial em consideração e não descartou mudar a posição de alguns jogadores que têm condições de exercer funções diferentes.

Ele poderá recorrer a essas opções nas próximas partidas, de acordo com as ausências que a equipe venha a enfrentar ou quando precisar de alternativas que o ajudem a melhorar o desempenho do grupo.

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    A opção de escalar Arnold no meio-campo

    Valverde atuou na posição de lateral-direito durante o segundo tempo do confronto com o Villarreal, na tentativa de dar à equipe maior profundidade ofensiva pelo lado direito. Essa é uma das opções disponíveis para Mourinho, que também pode escalar Arnold no meio-campo, algo que já testou diante da Inter de Milão, mas a experiência não alcançou o resultado desejado.

    Ainda assim, o jogador inglês pode oferecer grandes benefícios no meio-campo em circunstâncias diferentes. Quando o Real Madrid enfrenta equipes que recuam e apostam no bloco defensivo, deixando a posse de bola para o time merengue, Trent pode se tornar um elemento decisivo.

    Sua importância está na capacidade de distribuir a bola e criar jogadas, especialmente se atuar ao lado de um jogador como Tchouaméni, que pode oferecer a cobertura defensiva necessária. Esse posicionamento pode ajudar a encontrar os espaços dentro das defesas adversárias e a penetrá-las.

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    Tchouaméni é uma opção extra para Mourinho na zaga

    O Real Madrid sofre com as lesões de Éder Militão e Raúl Asencio, enquanto Ibrahima Konaté acaba de voltar a ficar à disposição. A isso se soma o fato de que a condição física de Antonio Rüdiger já não lhe permite disputar um grande número de minutos consecutivos.

    Essas circunstâncias podem levar o técnico Mourinho a buscar um jogador para acompanhar Dean Huijsen na zaga.

    E parece que Tchouaméni é a opção escolhida, depois de o treinador ter acompanhado seu desempenho nessa posição nas temporadas anteriores.

    Mourinho acredita que o francês é capaz de dar ao setor defensivo uma grande dose de estabilidade, além de preferi-lo a recorrer a um dos jogadores da academia do clube, especialmente diante da experiência que Tchouaméni já adquiriu atuando como zagueiro central.

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    Güler pode ser deslocado para uma posição mais recuada em campo

    Arda Güler já atuou na posição de armador, na ponta direita e também ao lado do volante de marcação.

    Mourinho observou que o jogador turco pode render muito quando se movimenta pelo meio do campo.

    A posição ocupada por Jude Bellingham é uma das funções em que Güler poderia brilhar ainda mais, graças à sua capacidade de dar o passe decisivo e criar oportunidades para os companheiros.

    É certo que o jogador inglês oferece muito à equipe, e Mourinho não pensa no momento em deixá-lo fora da escalação titular.

    Mesmo assim, o treinador português pode buscar uma alternativa, escalando Güler em algumas partidas ou dando a ele liberdade para deixar o lado direito e se movimentar pelo meio.

    Valverde poderia se beneficiar dessa movimentação, ocupando a lateral direita e avançando pelo setor, o que permitiria à equipe manter o equilíbrio e distribuir as funções ofensivas de maneira diferente.

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