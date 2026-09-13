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Flick vs GuardiolaAI - Imago
Ahmed Mansy

Traduzido por

Sobre os escombros de Gordon: Barcelona destrói as fortalezas do Levante com o truque mágico de Guardiola

Especiais e Opinião
Levante x Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
H. Flick
P. Guardiola
X. Espart
A. Gordon
E. Garcia
Espanha
Alemanha
England

O time catalão conquistou sua quinta vitória na La Liga. Mas como isso aconteceu?

O Barcelona não sofreu muito para conquistar sua quinta vitória consecutiva na atual temporada do Campeonato Espanhol e disparar na liderança da tabela de classificação.

O Barcelona venceu o Levante por 4 a 2, na partida que reuniu as duas equipes neste domingo, no estádio Ciudad de Valencia, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

A vitória foi a quinta consecutiva do Barcelona em "La Liga", fazendo com que a equipe assumisse a liderança da tabela de classificação com 15 pontos (aproveitamento total), com três pontos de vantagem sobre o rival tradicional Real Madrid, que ocupa a segunda colocação.

A equipe catalã conseguiu quebrar a resistência do Levante, já que os donos da casa não haviam sido derrotados em seu estádio nas últimas 8 partidas, antes que os comandados do técnico alemão Hansi Flick encerrassem essa sequência.

  • A jogada mágica de Guardiola

    Tudo começou com o lateral espanhol em ascensão Xavi Espart, que marcou o seu primeiro gol pelo Barcelona aos cinco minutos de jogo, após uma finalização de fora da área.

    O gol não foi mais do que uma prova da qualidade de Espart, além do bom aproveitamento que Flick fez das suas capacidades, ao empregá-lo na posição de lateral-esquerdo invertido ou interior, forma como ele vem jogando desde o início da temporada.

    Essa maneira de jogar tornou o técnico espanhol Pep Guardiola um dos mais reconhecidos por utilizá-la, especialmente no Manchester City, seja com o lateral inglês Kyle Walker, seja com o seu compatriota Nico O'Reilly, ou até mesmo com o português João Cancelo, atual jogador do Barcelona.

    Flick transformou o jogador de 19 anos praticamente em um meio-campista, encarregado de invadir a profundidade de forma constante e explorar o corredor existente entre o lateral-direito do Levante e o zagueiro que atua do seu lado.

    Espart desempenhou bem esse papel, sendo uma adição constante ao meio-campo do Barcelona, coroando tudo isso com o gol que deu à equipe catalã a chave para dominar a partida desde o início.

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  • A vítima Gordon

    Mas todo método, por mais positivo que seja, precisa de uma vítima, e a vítima do truque mágico de Espárt foi o ponta inglês Anthony Gordon, que foi o pior em campo pelo lado do Barcelona.

    Gordon foi obrigado a permanecer sempre pelas laterais do campo, próximo à linha lateral, o que o manteve longe da zona de perigo durante toda a partida, até que o alemão Karim Adeyemi entrou em seu lugar na metade do segundo tempo.

    Ao longo de 67 minutos, Gordon não finalizou nenhuma bola, seja no gol ou para fora, não conseguiu completar nenhum drible e deu apenas 16 passes, a maioria deles para trás.

    O curioso é que Adeyemi, que entrou em seu lugar, conseguiu marcar o quarto gol da equipe catalã, o que demonstra que Gordon não foi apenas vítima de Xavi Espárt, mas também de si mesmo, após apresentar sua pior atuação.

  • A crise de García

    O estilo de jogo de Espart, que o mantém sempre adiantado, obriga Flick a recorrer a um lateral-direito comprometido com a parte defensiva e capaz de atuar como zagueiro central quando é preciso recuar para dar cobertura ao lateral espanhol.

    A escolha recaiu sobre Eric García como lateral, ao lado de Pau Cubarsí e Gerard Martín na zaga, onde este último passava a atuar como lateral-esquerdo para dar cobertura a Espart, enquanto García entrava como segundo zagueiro ao lado de Cubarsí.

    García teve sucesso nessa função, mas fracassou em conter o perigo do ponta espanhol Roger Brugué, que enviou alguns cruzamentos que representaram ameaça ao gol do Barcelona, antes de marcar um gol ele próprio com uma bela jogada individual.

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  • Punição do Barcelona

    Após o Barcelona sair na frente, o Levante e seu técnico Luis Castro tentaram responder à equipe catalã, pressionando-a de forma muito adiantada, num risco de faca de dois gumes.

    O risco do Levante custou-lhe o segundo gol, depois que a pressão alta falhou em recuperar a bola dos pés dos jogadores do Barcelona, que conseguiram chegar à meta dos donos da casa com poucos passes.

    O Barcelona puniu o Levante duas vezes, uma marcando o segundo gol aos 19 minutos, encerrando na prática a partida, e depois o terceiro no início do segundo tempo, acabando definitivamente com suas esperanças de reação.

  • Erros inaceitáveis

    Mas, apesar da vitória por ampla margem, Flick precisa alertar os jogadores do Barcelona para não caírem no mesmo erro que cometeram nos minutos finais da partida, pois, se isso acontecer diante de uma equipe mais forte, as consequências serão desastrosas.

    Nos minutos finais, os jogadores do Barcelona agiram como se a partida já tivesse terminado, competindo entre si na hora de cometer erros, seja na precisão dos passes, seja na má marcação e na falta de intensidade nos desarmes.

    Os jogadores do Levante aproveitaram esses erros e marcaram dois gols, chegando perto de surpreender o Barcelona com um gol de empate no fim, não fosse o sucesso de Adame em encerrar a partida com uma jogada individual espetacular, por meio da qual marcou o quarto gol, decisivo.

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