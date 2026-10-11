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Alvino Hanafi
Traduzido por

"Só podemos culpar a nós mesmos!" - Niko Kovac se irrita após o colapso tardio do Borussia Dortmund

Borussia Dortmund
N. Kovac
Borussia Dortmund x Werder Bremen
Werder Bremen
Bundesliga

O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, admitiu que sua equipe só tem a si mesma para culpar após sofrer dois gols nos minutos finais contra o Werder Bremen. Os gols de Ludovit Reis e Niclas Fullkrug apagaram a vantagem tardia de 2 a 0 do Dortmund.

  • Caos no fim impede vitória do Dortmund

    O Borussia Dortmund perdeu a oportunidade de garantir a quinta vitória consecutiva na Bundesliga após um dramático apagão no fim contra o Werder Bremen, no Signal Iduna Park. Daniel Svensson e Nico Schlotterbeck pareciam ter assegurado os três pontos com gols aos 80 e 85 minutos.

    No entanto, o Werder reagiu com Ludovit Reis aos 88 minutos, antes de o ex-atacante do Dortmund Niclas Fullkrug marcar de cabeça o gol de empate nos acréscimos.

    O empate por 2 a 2 mantém o Dortmund no topo da classificação da Bundesliga por enquanto.

  • imago-sport-1084292615.jpgKirchner-Media

    Kovac admite que equipe não soube administrar os minutos finais

    Falando aos repórteres após a partida, o técnico Niko Kovac não deu desculpas para a incapacidade de sua equipe de administrar o resultado até o fim. "Durante oitenta e oito minutos, pressionamos nosso adversário de forma tão eficaz que o deixamos contra as cordas", afirmou Kovac.

    "Mas não conseguimos administrar os oito minutos finais da maneira certa. Só podemos culpar a nós mesmos por isso."

    "Claro, estamos decepcionados. Foram dois pontos perdidos para nós. Espero que aprendamos com esses últimos oito minutos."

  • Dirigentes do clube e jogadores expressam frustração

    O diretor-geral esportivo Lars Ricken e o zagueiro Waldemar Anton ecoaram a decepção de Kovac na zona mista. "É pura decepção. Na verdade, tínhamos assumido como objetivo vencer esse tipo de jogo", admitiu Ricken.

    Anton acrescentou: "Depois de abrir dois a zero, nos afastamos do nosso plano de jogo. E, para ser sincero, não defendemos mais bem."

    Schlotterbeck, autor de um dos gols, também elogiou a cabeçada decisiva de Fullkrug, ao destacar: "Na verdade, tínhamos tudo sob controle até os 88 minutos. Fulle é Fulle. Ele é excelente no jogo aéreo."

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    Recuperação imediata necessária para a Liga dos Campeões

    Apesar do desfecho amargo, o Dortmund segue invicto nas competições nacionais enquanto se prepara para uma agitada campanha de outono. O elenco de Kovac precisa deixar rapidamente a decepção para trás ao iniciar uma sequência de três jogos consecutivos fora de casa em seis dias.

    O Dortmund viaja para a Noruega para enfrentar o FK Bodo/Glimt pela Liga dos Campeões da UEFA na noite de quarta-feira.

    O Dortmund tentará se recuperar com uma vitória no cenário europeu.

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