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"Só podemos culpar a nós mesmos!" - Niko Kovac se irrita após o colapso tardio do Borussia Dortmund
Caos no fim impede vitória do Dortmund
O Borussia Dortmund perdeu a oportunidade de garantir a quinta vitória consecutiva na Bundesliga após um dramático apagão no fim contra o Werder Bremen, no Signal Iduna Park. Daniel Svensson e Nico Schlotterbeck pareciam ter assegurado os três pontos com gols aos 80 e 85 minutos.
No entanto, o Werder reagiu com Ludovit Reis aos 88 minutos, antes de o ex-atacante do Dortmund Niclas Fullkrug marcar de cabeça o gol de empate nos acréscimos.
O empate por 2 a 2 mantém o Dortmund no topo da classificação da Bundesliga por enquanto.
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Kovac admite que equipe não soube administrar os minutos finais
Falando aos repórteres após a partida, o técnico Niko Kovac não deu desculpas para a incapacidade de sua equipe de administrar o resultado até o fim. "Durante oitenta e oito minutos, pressionamos nosso adversário de forma tão eficaz que o deixamos contra as cordas", afirmou Kovac.
"Mas não conseguimos administrar os oito minutos finais da maneira certa. Só podemos culpar a nós mesmos por isso."
"Claro, estamos decepcionados. Foram dois pontos perdidos para nós. Espero que aprendamos com esses últimos oito minutos."
Dirigentes do clube e jogadores expressam frustração
O diretor-geral esportivo Lars Ricken e o zagueiro Waldemar Anton ecoaram a decepção de Kovac na zona mista. "É pura decepção. Na verdade, tínhamos assumido como objetivo vencer esse tipo de jogo", admitiu Ricken.
Anton acrescentou: "Depois de abrir dois a zero, nos afastamos do nosso plano de jogo. E, para ser sincero, não defendemos mais bem."
Schlotterbeck, autor de um dos gols, também elogiou a cabeçada decisiva de Fullkrug, ao destacar: "Na verdade, tínhamos tudo sob controle até os 88 minutos. Fulle é Fulle. Ele é excelente no jogo aéreo."
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Recuperação imediata necessária para a Liga dos Campeões
Apesar do desfecho amargo, o Dortmund segue invicto nas competições nacionais enquanto se prepara para uma agitada campanha de outono. O elenco de Kovac precisa deixar rapidamente a decepção para trás ao iniciar uma sequência de três jogos consecutivos fora de casa em seis dias.
O Dortmund viaja para a Noruega para enfrentar o FK Bodo/Glimt pela Liga dos Campeões da UEFA na noite de quarta-feira.
O Dortmund tentará se recuperar com uma vitória no cenário europeu.
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