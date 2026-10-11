O Borussia Dortmund perdeu a oportunidade de garantir a quinta vitória consecutiva na Bundesliga após um dramático apagão no fim contra o Werder Bremen, no Signal Iduna Park. Daniel Svensson e Nico Schlotterbeck pareciam ter assegurado os três pontos com gols aos 80 e 85 minutos.

No entanto, o Werder reagiu com Ludovit Reis aos 88 minutos, antes de o ex-atacante do Dortmund Niclas Fullkrug marcar de cabeça o gol de empate nos acréscimos.

O empate por 2 a 2 mantém o Dortmund no topo da classificação da Bundesliga por enquanto.