Simeone, após a reclamação do Barcelona: “Estamos acostumados a isso em Madri”

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, comentou sobre a reclamação do Barcelona à UEFA, após a derrota do time catalão para os Rojiblancos.

O Barcelona perdeu em casa para o Atlético de Madrid, na última quarta-feira, por 2 a 0, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Barcelona apresentou uma reclamação oficial à UEFA devido aos erros cometidos pelo árbitro romeno Ștefan Covaci.

O Atlético de Madrid se prepara para enfrentar o Sevilla, amanhã, sábado, na La Liga, antes de voltar a enfrentar o Barcelona, na próxima terça-feira, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

O jornal AS publicou as declarações de Simeone durante a coletiva de imprensa, nas quais ele comentou sobre a reclamação do Barcelona: “Vivemos em Madri e estamos acostumados a esse tipo de situação”.

E continuou: “Para quem entende, é muito simples e não nos afeta de forma alguma”.

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