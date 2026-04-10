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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Simeone, após a reclamação do Barcelona: “Estamos acostumados a isso em Madri”

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Sevilla x Atlético de Madrid
Sevilla
La Liga
D. Simeone
Espanha

O craque do Atlético de Madrid ainda não está pronto

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, comentou sobre a reclamação do Barcelona à UEFA, após a derrota do time catalão para os Rojiblancos.

O Barcelona perdeu em casa para o Atlético de Madrid, na última quarta-feira, por 2 a 0, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Barcelona apresentou uma reclamação oficial à UEFA devido aos erros cometidos pelo árbitro romeno Ștefan Covaci.

O Atlético de Madrid se prepara para enfrentar o Sevilla, amanhã, sábado, na La Liga, antes de voltar a enfrentar o Barcelona, na próxima terça-feira, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

O jornal AS publicou as declarações de Simeone durante a coletiva de imprensa, nas quais ele comentou sobre a reclamação do Barcelona: “Vivemos em Madri e estamos acostumados a esse tipo de situação”.

E continuou: “Para quem entende, é muito simples e não nos afeta de forma alguma”.

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    Não reclamei da pressão do Real Madrid

    O técnico argentino destacou: “Você reclama da pressão do Real Madrid? Eu não reclamei. Apenas respondi a uma opinião que foi expressada sobre o Barcelona e disse que estamos acostumados com essas coisas em Madri”.

    Sobre a situação do goleiro Oblak, Simeone comentou: “Ele ainda não está pronto para nos acompanhar. Ele tem muita vontade, e conversamos bem com ele. É um jogador muito importante para a equipe e precisamos dele. Esperamos que esteja pronto na terça-feira”.

    Sobre a possibilidade do rebaixamento do Sevilla, esclareceu: “A questão é muito mais profunda do que uma simples resposta. Não estou em posição de explicar tudo o que está acontecendo”.

    E continuou: “O Sevilha foi um lugar importante na minha carreira e na minha vida, pela forma como me trataram e como vivi na cidade. Desejo o melhor para eles e que amanhã possamos fazer o jogo que queremos.”

    O Atlético de Madrid ocupa a quarta posição na La Liga, com 57 pontos, contra os 31 pontos do Sevilla, que ocupa a 17ª posição.

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