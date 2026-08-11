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Adhe Makayasa

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Sevilla conclui a contratação do atacante escocês Robbie Ure, do clube sueco IK Sirius

Mercado da bola
Sevilla
R. Ure
La Liga
Campeonato Sueco
Sirius

O Sevilla concluiu a contratação do atacante escocês Robbie Ure, do líder do Campeonato Sueco IK Sirius, em um acordo no valor inicial de £ 5,5 milhões. O jogador de 22 anos assinou contrato por cinco temporadas após passar com sucesso nos exames médicos na Espanha, acrescentando novo poder de fogo ao ataque antes da nova campanha de La Liga.

  • Andaluzia dá as boas-vindas ao atacante escocês

    O Sevilla concluiu oficialmente a contratação do atacante escocês Ure, líder da liga sueca, o Sirius, por uma taxa inicial de €6,5 milhões (£5,5 milhões), além de um potencial €2,5 milhões (£2,1 milhões) em bônus. O centroavante de 22 anos, que mede 1,89 m, assinou um contrato de longa duração de cinco anos, válido até 2031, após ser aprovado nos exames médicos na segunda-feira. A diretoria do clube confiou ao jovem atacante a missão de comandar o ataque no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán na próxima temporada.


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    Laços profundos unem a Escócia

    Ure se torna o terceiro jogador nascido na Escócia a representar o Sevilla em competição oficial, depois de Ted McMinn nos anos 1980 e Duncan McVean Thomson durante a temporada 1915-16. As ligações históricas do Sevilla com a Escócia remontam às suas origens em 1890, moldadas pelo primeiro presidente Edward Farquharson Johnston, pelo primeiro capitão Hugo MacColl e pelo ex-treinador Jock Wallace nos anos 1980. A trajetória da carreira de Ure disparou depois de registrar 31 gols e sete assistências em 50 partidas desde que chegou ao Sirius em março de 2025.

  • Preferência internacional deixada clara

    A forma prolífica do atacante na Suécia fez dele um alvo disputado em toda a Europa após somar 20 gols e três assistências em 20 partidas por todas as competições nesta temporada. Embora sua ascendência o torne elegível para representar a Ucrânia no nível principal, o ex-internacional de base da Escócia até a categoria sub-21 deixou clara sua posição à BBC Scotland no mês passado, afirmando sua preferência por esperar uma convocação para a seleção principal da Escócia.

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    Desafio de La Liga à vista

    A transferência deixa o Sirius em situação delicada no topo da tabela da Allsvenskan, com uma vantagem imponente de 12 pontos, em uma campanha dominante impulsionada pelos impressionantes 15 gols de Ure na liga. O Sevilla deposita grandes esperanças no ex-jogador das categorias de base de Rangers e Anderlecht para que ele se encaixe perfeitamente no esquema da equipe sob o comando de Luis Garcia Plaza. O verdadeiro teste da adaptação de Ure ao futebol espanhol virá quando o Sevilla iniciar sua campanha em La Liga em casa contra o Rayo Vallecano no sábado, 15 de agosto.

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