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Sevilla conclui a contratação do atacante escocês Robbie Ure, do clube sueco IK Sirius
Andaluzia dá as boas-vindas ao atacante escocês
O Sevilla concluiu oficialmente a contratação do atacante escocês Ure, líder da liga sueca, o Sirius, por uma taxa inicial de €6,5 milhões (£5,5 milhões), além de um potencial €2,5 milhões (£2,1 milhões) em bônus. O centroavante de 22 anos, que mede 1,89 m, assinou um contrato de longa duração de cinco anos, válido até 2031, após ser aprovado nos exames médicos na segunda-feira. A diretoria do clube confiou ao jovem atacante a missão de comandar o ataque no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán na próxima temporada.
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Laços profundos unem a Escócia
Ure se torna o terceiro jogador nascido na Escócia a representar o Sevilla em competição oficial, depois de Ted McMinn nos anos 1980 e Duncan McVean Thomson durante a temporada 1915-16. As ligações históricas do Sevilla com a Escócia remontam às suas origens em 1890, moldadas pelo primeiro presidente Edward Farquharson Johnston, pelo primeiro capitão Hugo MacColl e pelo ex-treinador Jock Wallace nos anos 1980. A trajetória da carreira de Ure disparou depois de registrar 31 gols e sete assistências em 50 partidas desde que chegou ao Sirius em março de 2025.
Preferência internacional deixada clara
A forma prolífica do atacante na Suécia fez dele um alvo disputado em toda a Europa após somar 20 gols e três assistências em 20 partidas por todas as competições nesta temporada. Embora sua ascendência o torne elegível para representar a Ucrânia no nível principal, o ex-internacional de base da Escócia até a categoria sub-21 deixou clara sua posição à BBC Scotland no mês passado, afirmando sua preferência por esperar uma convocação para a seleção principal da Escócia.
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Desafio de La Liga à vista
A transferência deixa o Sirius em situação delicada no topo da tabela da Allsvenskan, com uma vantagem imponente de 12 pontos, em uma campanha dominante impulsionada pelos impressionantes 15 gols de Ure na liga. O Sevilla deposita grandes esperanças no ex-jogador das categorias de base de Rangers e Anderlecht para que ele se encaixe perfeitamente no esquema da equipe sob o comando de Luis Garcia Plaza. O verdadeiro teste da adaptação de Ure ao futebol espanhol virá quando o Sevilla iniciar sua campanha em La Liga em casa contra o Rayo Vallecano no sábado, 15 de agosto.
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