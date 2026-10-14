“Sempre uma ameaça!”: Bradley Barcola reage à atuação sensacional com três gols contra o LASK

O atacante do Liverpool Bradley Barcola se apresentou ao futebol europeu com um hat-trick fulminante na vitória movimentada por 6 a 3 sobre o LASK, na Raiffeisen Arena. Contratado no verão, ele marcou seus primeiros gols pelo clube em uma brilhante atuação individual na Áustria.

Barcola marcou duas vezes no primeiro tempo e completou o hat-trick após o intervalo, mantendo o aproveitamento de 100% do Liverpool na fase de liga da Champions League.

Sua atuação dominante lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da partida, concedido pelo Grupo de Observadores Técnicos da UEFA, graças à precisão nas finalizações e às arrancadas que romperam as linhas adversárias.