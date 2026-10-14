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“Sempre uma ameaça!”: Bradley Barcola reage à atuação sensacional com três gols contra o LASK
Barcola brilha com seu primeiro hat-trick pelo Liverpool
O atacante do Liverpool Bradley Barcola se apresentou ao futebol europeu com um hat-trick fulminante na vitória movimentada por 6 a 3 sobre o LASK, na Raiffeisen Arena. Contratado no verão, ele marcou seus primeiros gols pelo clube em uma brilhante atuação individual na Áustria.
Barcola marcou duas vezes no primeiro tempo e completou o hat-trick após o intervalo, mantendo o aproveitamento de 100% do Liverpool na fase de liga da Champions League.
Sua atuação dominante lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da partida, concedido pelo Grupo de Observadores Técnicos da UEFA, graças à precisão nas finalizações e às arrancadas que romperam as linhas adversárias.
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Iraola encantado com a confiança e o impacto do ponta
Após o espetáculo de nove gols, o técnico do Liverpool, Andoni Iraola, elogiou a agilidade de Barcola e sua sintonia com Florian Wirtz. “Estou muito feliz pelo Bradley, porque ontem vocês me perguntaram sobre ele não estar alcançando os números esperados”, disse Iraola.
“Acho que os dois jogaram muito, muito bem hoje. Acho que fizeram a diferença.”
“Além do hat-trick, acho que Bradley foi uma ameaça o tempo todo, no um contra um e atacando o espaço nas costas da defesa. Acho que ele tem que aproveitar esse momento, porque marcar um hat-trick na Champions League é sempre muito difícil.”
Vitória histórica fora de casa impulsionada pela energia dos jovens
Os três gols de Barcola fizeram parte de uma noite histórica para o Liverpool, que escalou o terceiro time titular mais jovem da história da Champions League, com média de 24 anos e 186 dias. A vitória por 6 a 3 marcou apenas a terceira vez que o Liverpool fez seis ou mais gols fora de casa em uma competição europeia.
Ronald Araújo e Lewis Koumas também marcaram seus primeiros gols, enquanto Jeremie Frimpong balançou a rede de cabeça.
Apesar dos três gols do LASK em um segundo tempo caótico, a qualidade ofensiva do Liverpool foi demais para o time da casa.
- AFP
Foco se volta para o calendário intenso de jogos nacionais e europeus
Com seis pontos conquistados em dois jogos continentais, Barcola e o Liverpool voltam rapidamente as atenções ao campeonato nacional: em menos de três dias, visitam o Brentford.
Iraola destacou a importância de contar com todo o elenco durante uma sequência exigente de jogos.
O Liverpool volta a Anfield na próxima terça-feira para mais um desafio europeu, desta vez contra o Villarreal, da Espanha. Barcola buscará manter sua grande fase.
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