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Moataz Elgammal
Traduzido por

'Sempre sonhei com a Juventus' - Leonardo Bonucci revela como rejeitou Pep Guardiola e o Manchester City

L. Bonucci
P. Guardiola
Juventus
Manchester City
Campeonato Italiano
Premier League

Leonardo Bonucci falou sobre o período intenso em que Pep Guardiola tentou ativamente levá-lo para o Manchester City. Bonucci admitiu que ficou muito tentado com a perspectiva de jogar a Premier League sob o comando de Guardiola, mas seu profundo amor pela Juventus e circunstâncias familiares desafiadoras acabaram convencendo-o a permanecer em Turim.

  • A busca de Guardiola por Bonucci

    Em entrevista à World Soccer Agency, via Sport Mediaset, Bonucci detalhou o quão perto esteve de uma grande transferência para a Premier League. Ele era um dos principais alvos de Guardiola, que admirava sua habilidade excepcional para sair jogando desde a defesa. Bonucci explicou a enorme pressão e a lisonja que sentiu durante a Eurocopa de 2016.

    Ele afirmou: "Para o meu estilo de futebol, o técnico mais adequado e que mais aprecia sair jogando desde trás é Guardiola. Então ele me cortejou por muitas semanas e, vou te dizer, ser cortejado por Guardiola não é como qualquer outra experiência. Você realmente começa a balançar, e foi difícil isso acontecer durante a Euro, quando eu precisava estar concentrado, mas até durante o torneio houve algumas conversas."

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  • Pep Guardiola(C)Getty Images

    Uma decisão dolorosa a tomar

    Apesar do forte apelo do Manchester City, que se tornou uma força dominante na Inglaterra, Bonucci não conseguia romper facilmente seus profundos laços emocionais com a Juventus. Bonucci já havia chegado à final da Champions League com o clube e sentia uma ligação profunda com a gigante italiana. Ele confessou: "No que me dizia respeito, a ideia de deixar a Juventus fazia meu coração doer. Em alguns dias, eu dizia a mim mesmo: ah, maravilhoso, a Premier League e Guardiola, mas então, no dia seguinte, eu me lembrava de que sempre sonhei com a Juventus."

  • Prioridades familiares e permanência em Turim

    Além de sua lealdade à Juventus, Bonucci enfrentou uma situação pessoal difícil. Seu filho de dois anos, Matteo, foi diagnosticado com uma doença grave, o que influenciou fortemente sua decisão de permanecer na Itália.

    Ele acrescentou: "Depois da Euro, falei com a Juve. A doença de Matteo e o fato de eu não estar 100 por cento convencido sobre deixar a Juve, especialmente porque o clube me disse que eu não seria vendido nem se chegasse uma oferta incrível, fizeram com que fosse uma decisão natural ficar. Trabalhar com Guardiola teria me permitido ter uma experiência ainda maior, técnica e taticamente."

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    Qual é o próximo passo de Bonucci?

    Tendo se aposentado do futebol profissional em 2024, Bonucci agora fez a transição para uma função de treinador. Atualmente, ele faz parte da comissão técnica de Roberto Mancini na seleção italiana. Olhando para o futuro, Bonucci ajudará a orientar a equipe enquanto ela se prepara para seus próximos compromissos pela Liga das Nações contra Bélgica, Turquia e França, dando continuidade à sua longa dedicação ao seu país.

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