Em entrevista à World Soccer Agency, via Sport Mediaset, Bonucci detalhou o quão perto esteve de uma grande transferência para a Premier League. Ele era um dos principais alvos de Guardiola, que admirava sua habilidade excepcional para sair jogando desde a defesa. Bonucci explicou a enorme pressão e a lisonja que sentiu durante a Eurocopa de 2016.

Ele afirmou: "Para o meu estilo de futebol, o técnico mais adequado e que mais aprecia sair jogando desde trás é Guardiola. Então ele me cortejou por muitas semanas e, vou te dizer, ser cortejado por Guardiola não é como qualquer outra experiência. Você realmente começa a balançar, e foi difícil isso acontecer durante a Euro, quando eu precisava estar concentrado, mas até durante o torneio houve algumas conversas."