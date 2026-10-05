Sem vencer no Brasileirão, Diniz encara Inter sob pressão e revive fantasma de Dorival

Fernando Diniz prepara o Corinthians para o duelo com o Internacional, na próxima quarta-feira (15), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, pressionado por uma sequência que traz uma lembrança recente ao clube. O treinador atravessa o mesmo recorte de jogos que, no primeiro turno, culminou na saída de Dorival Júnior.

A sequência negativa começou contra o Cruzeiro para os dois técnicos. Depois, o Corinthians não conseguiu vencer Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo e Fluminense. A diferença está no desempenho: Diniz acumula seis derrotas nesse período, enquanto Dorival teve quatro empates e duas derrotas.

A última vitória do atual treinador aconteceu em 9 de agosto, contra o Red Bull Bragantino. Dorival, por sua vez, havia vencido o Athletico-PR na segunda rodada, em partida remarcada que foi disputada posteriormente.

O cenário ganhou contornos mais preocupantes justamente contra o Internacional. No primeiro turno, o Colorado venceu o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 10ª rodada. O resultado representou o sétimo jogo consecutivo sem vitória do time e foi determinante para a demissão de Dorival, em 5 de abril.

Agora, o Internacional volta a aparecer no caminho do Corinthians, desta vez no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília). O duelo será o primeiro do Timão após a Data Fifa e pode ser decisivo para o futuro de Diniz.