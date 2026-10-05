Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
imago-sport-1083409691.jpgRP FotoPress
Luis Felipe Gonçalves

Sem vencer no Brasileirão, Diniz encara Inter sob pressão e revive fantasma de Dorival

Corinthians
F. Diniz
Internacional x Corinthians
Brasileirão
D. Junior
R. Garro
Yuri Alberto
M. Depay

Treinador pode deixar o comando do Corinthians em caso de tropeço contra o Colorado

Fernando Diniz prepara o Corinthians para o duelo com o Internacional, na próxima quarta-feira (15), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, pressionado por uma sequência que traz uma lembrança recente ao clube. O treinador atravessa o mesmo recorte de jogos que, no primeiro turno, culminou na saída de Dorival Júnior.

A sequência negativa começou contra o Cruzeiro para os dois técnicos. Depois, o Corinthians não conseguiu vencer Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo e Fluminense. A diferença está no desempenho: Diniz acumula seis derrotas nesse período, enquanto Dorival teve quatro empates e duas derrotas.

A última vitória do atual treinador aconteceu em 9 de agosto, contra o Red Bull Bragantino. Dorival, por sua vez, havia vencido o Athletico-PR na segunda rodada, em partida remarcada que foi disputada posteriormente.

O cenário ganhou contornos mais preocupantes justamente contra o Internacional. No primeiro turno, o Colorado venceu o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 10ª rodada. O resultado representou o sétimo jogo consecutivo sem vitória do time e foi determinante para a demissão de Dorival, em 5 de abril.

Agora, o Internacional volta a aparecer no caminho do Corinthians, desta vez no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília). O duelo será o primeiro do Timão após a Data Fifa e pode ser decisivo para o futuro de Diniz.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • imago-sport-1080357764.jpgTheNews2

    Pressão nos bastidores

    Antes da pausa para os jogos das seleções, o executivo de futebol Marcelo Paz garantiu a permanência de Diniz, com o respaldo do presidente Osmar Stabile e de lideranças do elenco.

    A pressão, porém, permanece. Uma vitória em Porto Alegre é considerada importante para interromper a sequência negativa e afastar o Corinthians da zona de rebaixamento.

    O Timão soma 32 pontos e ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, apenas três acima do Grêmio, primeiro time dentro do Z-4.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!
  • Corinthians v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Retornos esperados

    Diniz pode finalmente voltar a contar com Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay juntos. O trio, conhecido como GYM, só foi titular uma vez nos seis meses de trabalho do treinador no Corinthians.

    A única ocasião aconteceu em 27 de maio, na derrota por 2 a 0 para o Platense, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Naquele momento, o Corinthians já estava classificado para as oitavas de final.

    Quando Diniz assumiu o time, em abril, Memphis estava afastado por uma lesão muscular na coxa direita. O problema teve recuperação mais longa do que o previsto e o holandês só voltou a atuar no fim de maio.

    Depois, Memphis se apresentou à seleção da Holanda para a Copa do Mundo e ainda ficou afastado durante o processo de renovação contratual com o Corinthians. O atacante só retornou em 20 de agosto, contra o Rosario Central, pela Libertadores, quando Yuri Alberto já estava lesionado.

    O centroavante sofreu uma lesão muscular na coxa direita em 30 de julho e ficou 13 partidas fora. Após uma regressão na recuperação, Yuri realizou seu primeiro treino integral com o elenco na última sexta-feira e pode voltar justamente contra o Internacional.

  • imago-sport-1083608697.jpgSports Press Photo

    Aposta no trio

    A possível volta de Yuri aumenta a expectativa pela reunião do trio GYM. Garro esteve disponível durante boa parte do período, mas viveu altos e baixos desde a chegada de Diniz. O argentino chegou a crescer de produção com o treinador, mas perdeu rendimento nas últimas semanas.

    Ainda assim, Garro é o líder de assistências do Corinthians em 2026, com 12 passes para gol. Yuri Alberto segue como artilheiro da equipe na temporada, com oito gols.

    Memphis, por outro lado, ainda busca uma sequência positiva. O holandês disputou apenas 21 partidas no ano, com um gol e duas assistências.

    O trio GYM foi fundamental na reta final do Brasileirão de 2024, quando o Corinthians conseguiu se afastar da zona de rebaixamento, e também teve papel importante na conquista do Campeonato Paulista de 2025. Agora, Diniz aposta na volta dos três para tentar reagir no Brasileirão e aliviar a pressão no cargo.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Brasileirão
Internacional crest
Internacional
INT
Corinthians crest
Corinthians
COR