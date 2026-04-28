Sem caixa? Corinthians abre o jogo sobre negociações de renovação com Memphis Depay

O Corinthians tratou de forma pública a delicada situação envolvendo a permanência de Memphis Depay. Em meio ao cenário de endividamento e restrições no caixa, a diretoria reconheceu que uma renovação contratual depende de ajuda externa e de ajustes financeiros. O atacante tem vínculo até junho de 2026 e vive momento de indefinição enquanto se recupera de lesão muscular.

A discussão ganhou força após críticas internas ao custo do camisa 10. De acordo com informação da ESPN, o dirigente César Romeu Gonçalves, na chegada ao Parque São Jorge para a reunião do Conselho, disparou contra o investimento feito no atacante e associou o alto custo do contrato às dificuldades financeiras do clube.

“O que acaba com o clube é o Memphis Depay. R$ 6 milhões por mês. Não faz um gol, não dá uma assistência. Faz quatro meses que o cara não joga e nós temos que pagar. E a dívida dele de R$ 42 milhões ainda”, disse o conselheiro.

Ao fim da reunião, o presidente Omar Stabile falou à imprensa que centraliza pessoalmente as tratativas envolvendo o astro holandês e buscou reforçar que o futuro do jogador depende diretamente das negociações conduzidas pela diretoria: “Quem cuida do contrato do Memphis, do relacionamento com o Memphis, sou eu”, afirmou.

Na sequência, Omar Stabile detalhou o cenário e admitiu que o clube não reservou verba futura para manter o atacante, deixando claro que a permanência só será possível com apoio externo, dependendo de novos patrocinadores ou parceiros comerciais para sustentar a permanência de um dos nomes mais midiáticos do elenco alvinegro.

“Se amanhã aparecer uma empresa que queira investir no Corinthians e no Memphis, será de bom grado. Ele é um bom jogador, todo mundo reconhece isso. Já foi três vezes campeão no Corinthians. Se aparecer uma empresa que queira investir para ele fazer propaganda para essa empresa... nós já estamos conversando com algumas. Se der certo, ele continua. Mas se não der, não foi provisionado [previsto no orçamento futuro] nem um tostão no Corinthians. Não tem esse dinheiro para pagar o Memphis”, completou o presidente.

As declarações refletem a pressão política e financeira vivida pelo Corinthians, que tenta reorganizar suas contas enquanto convive com altos custos no futebol e cobranças internas por resultados esportivos.